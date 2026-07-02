मूलांक 9 अंकराशि 2 जुलाई: अगर मन में खटास है, तो आरोप के बजाय सवाल पूछें
Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal 2 July 2026: मंगल का असर आपको सीधे बोलने की आदत देता है। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। पढ़ें आज 2 जुलाई 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा दिन।
Today Numerology Number 9 Prediction 2 July 2026: किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 है। काम और घर, दोनों तरफ कुछ फैसले आपके सामने एक साथ आ सकते हैं। ऐसे में अंक 9 और मंगल की तेज ऊर्जा आपको तुरंत नतीजे तक पहुंचना चाहती है, लेकिन यही जल्द चाल गलती भी करा सकती है। किसी बात को केवल अंदाज से न पकड़ें। कागज, शर्त, समय और जिम्मेदारी साफ समझ लें। अगर फोन पर कोई जरूरी बातचीत हो रही है, तो सुनी हुई बात को दोबारा अपने शब्दों में पक्का कर लेना बेहतर रहेगा। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 मन को संवेदनशील बनाएगा, इसलिए बातों का असर जल्दी होगा। वहीं भाग्यांक 1 पहल करवाएगा। इसलिए कदम आपका ही होगा, पर ठहरकर उठाया गया कदम ज्यादा सही पड़ सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, पर बोलने का तरीका थोड़ा सख्त पड़ सकता है। मंगल का असर आपको सीधे बोलने की आदत देता है। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। साथी या परिवार के किसी सदस्य से फोन पर बात करते हुए बीच में काटने के बजाय पूरी बात सुन लें। छोटी सी गलतफहमी भी बेवजह दूरी बढ़ा सकती है। अगर मन में खटास है, तो आरोप के बजाय सवाल पूछें। नरमी दिखाने से आपकी बात कमजोर नहीं होगी, बल्कि सामने वाला खुलकर समझ पाएगा।
शिक्षा और करियर
करियर, जॉब बदलने, नई जिम्मेदारी लेने या बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने जैसे मामलों में खास सावधानी चाहिए। जो बात पहली नजर में आसान लग रही है, उसमें बाद में अतिरिक्त शर्त निकल सकती है। मंगल आपको एक्शन में तेज रखता है, इसलिए आप देर करना पसंद नहीं करते। फिर भी इस समय फाइल, मेल, फीस, कमीशन, टाइमलाइन और रोल की सीमा साफ देखना जरूरी है। स्टूडेंट्स भी प्रोजेक्ट या कोर्स चुनते समय केवल नाम देखकर फैसला न लें। भाग्यांक 1 आगे बढ़ने का हौसला देगा, लेकिन मूलांक 2 बता रहा है कि सही सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में किसी वादे पर तुरंत भरोसा करने के बजाय लिखित बात देखें। कोई डील, बुकिंग, साझेदारी या बड़ी खरीद हो तो कुल रकम के साथ छिपे हुए खर्च भी समझ लें। अंक 9 वाले कई बार जोश में बड़ा कदम उठा लेते हैं। यही जगह संभलने की है। अगर फोन पर रकम, तारीख या शर्त तय हो रही है, तो बाद में एक मैसेज से पुष्टि कर लेना उपयोगी रहेगा। इससे आगे की उलझन कम होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ऊर्जा रहेगी, पर भीतर चिड़चिड़ापन जमा हो सकता है। इसका असर सिर, गर्दन या कंधों के तनाव में दिख सकता है। दो छोटे ब्रेक लेकर पांच पांच मिनट तेज चाल से चलना राहत देगा। किसी जरूरी निर्णय से पहले तीन गहरी सांस लेकर पानी पी लें। यह छोटी आदत आपके रिएक्शन को थोड़ा संतुलित कर सकती है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर साइन न करें। फोन पर सुनी बात को अंतिम सच न मानें। करियर के बड़े फैसले में अहंकार को सलाहकार न बनाएं।
आज की सलाह: पहले बारीकी समझिए, फिर ही अपनी हामी दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र