मूलांक 9 राशिफल 9 नवंबर 2026: मन की बात कहने में नहीं होगी झिझक, खुशियों से भरा रहेगा दिन
Mulank 9 Horoscope 9 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 9 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे खुशियों से भरा रहेगा आपका दिन।
मंगल की ऊर्जा आपके उत्साह में दिखेगी और मन खूब खुश रहेगा। आप हंसी मजाक करेंगे और जो मन में आएगा, उसे सहजता से कह देंगे। अपने आम व्यवहार से यह खुलापन थोड़ा अलग लगेगा। इसकी वजह रोज के मुकाबले कम झिझक और कम सतर्कता रहेगी। 9 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 3 भी आपका मित्र अंक है। यह मेल दिन के खुले और उत्साही मिजाज से जुड़ता है। मंगल की हिम्मत आपको बातचीत में आगे रखेगी, मगर उसकी जल्दबाजी पर नजर रखें। अपनी खुशी को लेकर संकोच ना करें। बस किसी हल्की बात को तुरंत बड़ा वादा ना बनने दें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका मजाकिया अंदाज बातचीत को हल्का रखेगा। प्रेम जीवन में मन की बात कहना सहज लगेगा और पार्टनर से बात करते हुए झिझक कम रहेगी। परिवार की बातचीत में किसी पुरानी मजेदार याद पर आप चुटकी लेंगे। आपका यह रूप रोज से कुछ अलग होगा। मंगल की सक्रियता यहां बातचीत शुरू करने की हिम्मत देगी। तालमेल के लिए इतना देखें कि हंसी में किसी की निजी बात सबके सामने ना आ जाए। अपनापन जताने का मन हो तो सीधे शब्दों में कहें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में अपनी बात सामने रखने का संकोच कम रहेगा। ऑफिस की चर्चा में आप सहज होकर बोलेंगे और हल्का मजाक भी करेंगे। मंगल का जोश इस खुलेपन को गति देगा, लेकिन हर विचार पर तुरंत हामी भरना काम का बोझ बढ़ा देगा। नौकरी या बिजनेस में किसी जिम्मेदारी के लिए सहमति देने से पहले उसका दायरा पूछ लें। पढ़ाई में नया सवाल पूछने की झिझक छोड़ना उपयोगी रहेगा। पेशेवर विकास के लिए अपना सुझाव साफ रखें और उसे पूरा करने की तैयारी भी बताएं। खुशमिजाजी को काम की गंभीरता से जोड़ें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
खुश मिजाज रहने से पैसों की बात भी हल्की लगेगी। सामान्य से कम सतर्क रहने की यही प्रवृत्ति खर्च, निवेश और लेनदेन में ध्यान मांगती है। मंगल की तुरंत कदम उठाने वाली ऊर्जा को खरीदारी की सहमति देने से पहले थोड़ा थामें। किसी पेशकश पर उत्साह हो तो उसकी पूरी लागत पढ़ें। आय को लेकर मन में बना अच्छा अंदाजा बजट का आधार ना बनाएं। भुगतान से पहले रकम और पाने वाले का विवरण दोबारा देखें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
मन का उत्साह दिनचर्या में कुछ नया करने की इच्छा जगाएगा। मंगल की सक्रियता के साथ सामान्य से कम झिझक आपको अपनी तय सीमा से आगे जाने को उकसाएगी। शारीरिक गतिविधि चुनते समय परिचित अभ्यास और सहज गति रखें। खुश होना अच्छी बात है, फिर भी थकान के संकेतों को हल्के में ना लें। बीच में रुककर अपनी ऊर्जा का अंदाजा लगाएं।
9 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 9 के जातकों के लिए नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और असीम खुशियों का अनुभव कराने वाला है। स्वामी मंगल और मित्र अंक 3 का अनोखा संयोग आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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