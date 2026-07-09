मूलांक 9 अंकराशि 9 जुलाई, 9,18, 27 जन्मतिथि:आपका स्वामी मंगल है, ऊर्जा, हिम्मत, प्रतिक्रिया तीनों तेज रहेंगी
mulank 9 rashifal 9 july:9 जुलाई 2026 में मूलांक 9 इस आग को और बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 8 जिम्मेदारी और दबाव का एहसास साथ रखेगा। इसलिए हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं।
सुबह के रूटीन में ही फर्क दिख सकता है। छोटी देरी, किसी की टोकाटाकी या अपनी ही अधूरी बात आपको भीतर से खींच सकती है। परेशानी यह रहेगी कि मन की चिंता और नाराजगी कहां निकले, यह साफ नहीं होगा। ऐसे में अपनी बात पर अड़ना उलझन बढ़ा सकता है। आपका स्वामी मंगल है, इसलिए ऊर्जा, हिम्मत और प्रतिक्रिया तीनों तेज रहेंगी।
मूलांक 9 लव
रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत यह रह सकती है कि आप अपनी चिंता जताना चाहें, पर सामने वाला उसे नाराजगी समझ ले। ऐसे में अधिकार जताने वाली भाषा दूरी बढ़ा सकती है। प्यार में अपनी बात मनवाने के बजाय अपनी असली भावना बताइए। परिवार में भी कोई व्यक्ति अपने ढंग पर अड़ा दिख सकता है। मंगल आपको सीधा जवाब देने को उकसाएगा, लेकिन नरम शब्द ज्यादा असर करेंगे। हर बात का फैसला उसी समय होना जरूरी नहीं। थोड़ी ढील रिश्ते को बचा सकती है।
मूलांक 9 करियर
कामकाज में आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत या राय को पूरा महत्व नहीं मिल रहा। यही बात भीतर खीझ पैदा कर सकती है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में अपनी जगह साबित करने की जल्दी रहेगी, पर इस समय बहुत कड़ा रुख टीमवर्क को मुश्किल बना सकता है। मूलांक 9 की तेज चाल आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन भाग्यांक 8 याद दिलाएगा कि सिस्टम और नियम भी चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू है। किसी कठिन टॉपिक पर झुंझलाने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटें। मीटिंग, चर्चा या प्रेजेंटेशन में कम शब्द और साफ बात ज्यादा काम देगी।
मूलांक 9 धन
पैसों के मामले में तनाव का कारण कमी से ज्यादा नियंत्रण की चाह हो सकती है। अगर किसी खर्च, शेयर किए गए बिल या पेमेंट के तरीके पर आपकी राय अलग हो, तो बात को बहस में न बदलें। कड़ा रुख छोटी बात को बड़ा बना सकता है। मंगल तुरंत फैसला करवाना चाहता है, पर भाग्यांक 8 कहता है कि नियम और कागज साफ रखें। रकम छोटी हो या बड़ी, हिसाब नोट करके चलना बेहतर रहेगा। अपनी नाराजगी में कोई आर्थिक फैसला न लें।
मूलांक 9 हेल्थ
शरीर में गर्मी, चेहरे पर कसाव या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। यह भीतर दबे गुस्से का असर भी हो सकता है। राहत के लिए पांच मिनट शांत बैठें और केवल सांस की गिनती करें। अगर मन भरा लगे तो तुरंत बहस करने के बजाय थोड़ी तेज चाल से टहल लें। मंगल की आग को दिशा चाहिए, टकराव नहीं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: सुबह की छोटी खीझ को पूरे दिन पर हावी न होने दें। अधिकार की बात करते हुए भाषा कठोर न करें। अधूरी नाराजगी में कोई पेमेंट तय न करें।
आज की सलाह: अपनी बात कम शब्दों में रखें और बाकी छोड़ दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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