मूलांक 9 राशिफल 8 नवंबर 2026: अपनी जिद और मनमर्जी पड़ सकती है भारी, संभलकर लें फैसले
Mulank 9 Horoscope 8 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 8 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपनी जिद और मनमर्जी छोड़कर संभलकर फैसले लेना है जरूरी।
थोड़ी नरमी अपनाकर आप दिन को सहज रखेंगे, लेकिन अपनी बात पर अड़ना और मनमर्जी करना गलतियों की वजह बनेगा। यह सावधानी वाला दिन है। अंक 9 के स्वामी मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय रखेगी, पर हर काम अपने तरीके से कराने की इच्छा उलझन बढ़ाएगी। तारीख के मूलांक 8 से आपका संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 2 से मित्रता है, इसलिए दूसरों की भावना समझने की गुंजाइश रहेगी। किसी असहमति को अपनी हिम्मत की परीक्षा ना बनाएं। सामने वाले की सुविधा भी पूछें। भीतर की तेज ऊर्जा को किसी व्यवस्थित शारीरिक काम में लगाना उपयोगी रहेगा। सामान उठाते या कोई उपकरण इस्तेमाल करते समय पूरा ध्यान उसी काम पर रखें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
अपनों से बातचीत में आपका आग्रह कुछ ज्यादा रहेगा। पार्टनर या परिवार से तुरंत हामी भरने की उम्मीद रखेंगे तो बात अटकेगी। मंगल की तेज प्रतिक्रिया को पहचानें और जवाब देने से पहले उनकी बात पूरी होने दें। शाम की चाय पर बातचीत में कोई अलग राय सामने आए तो उसे चुनौती ना मानें। पूछें कि उन्हें किस बात से असुविधा है। आपकी जरूरत भी अहम है, लेकिन उसे आदेश की तरह रखने से दूरी बढ़ेगी। स्नेह से कही गई स्पष्ट बात तालमेल रखने में मदद करेगी।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में अपनी पद्धति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा गलती करा सकता है। कोई तरीका काम ना कर रहा हो तो उसे दोहराते रहने की जिद छोड़ें। मंगल की संघर्ष करने वाली ताकत मेहनत में लगाएं, बहस जीतने में नहीं। विद्यार्थी उत्तर पूरा करने के बाद सवाल की मांग दोबारा पढ़ें। ऑफिस में साझा काम आगे बढ़ाने से पहले जिम्मेदारियां स्पष्ट कर लें। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी पर अपनी शर्त मानने का दबाव ना डालें। पेशेवर बढ़त के लिए दूसरे का सुझाव समझना भी काम का हिस्सा है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
लेनदेन में अपनी गणना को अंतिम मान लेना चूक की वजह बन सकता है। रकम मिलाते समय अंतर दिखे तो उसे दोबारा जांचें। खरीदारी के लिए साथ आए व्यक्ति की आपत्ति भी सुनें। मंगल की तेजी किसी पसंद को तुरंत मनवाने की इच्छा बढ़ाएगी। आय या निवेश से जुड़े फैसले में केवल अपना तर्क सही साबित करने पर ना अटकें। भुगतान की पुष्टि देखें और गलती मिले तो उसे स्वीकार करके सुधारें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शारीरिक ऊर्जा को सही जगह लगाना दिन की खास जरूरत रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार टहलने या हल्की कसरत का विकल्प चुनें। मंगल का जोश दूसरों से होड़ करने की ओर ले जाएगा, इसलिए अभ्यास को मुकाबला ना बनाएं। बेचैनी में कोई भारी काम पकड़ लेने से बचें। गतिविधि के दौरान थकान लगे तो रुकें और अपनी सीमा का सम्मान करें।
8 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि अपनी जिद का त्याग करके व्यवहार में लचीलापन और सौम्यता लाते हैं, तो वे हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। अपने स्वामी मंगल देव की अपार ऊर्जा का उपयोग विवादों में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों की मदद करने में करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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