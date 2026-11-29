Mulank 9 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपनी राय का मुख्य बिंदु साफ रखना, प्रस्ताव पढ़ना और आराम का समय निकालना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज परिस्थितियां कुछ नया मोड़ ले सकती हैं और आपको अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। परिवार से लेकर कार्यक्षेत्र तक लोग आपकी सोच और सुझाव जानना चाहेंगे। ऐसे में अपनी बात कहने से पीछे न हटें। मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय बनाए रखेगी और आने वाले व्यस्त कार्यक्रम के लिए भी तैयार करेगी। हालांकि, उत्साह में जल्दबाजी करने से जरूरी बात छूट सकती है। अपनी राय का मुख्य बिंदु पहले तय करें और फिर उसे स्पष्ट शब्दों में सामने रखें।

मूलांक 9 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज किसी अहम विषय पर आपकी राय मांगी जा सकती है। घर की साझा योजना या किसी जरूरी फैसले को लेकर बातचीत का माहौल बनेगा। ऐसे में अपनी पसंद और विचार खुलकर रखें। पार्टनर भी किसी मामले में आपका नजरिया जानना चाहेंगे। मंगल का प्रभाव आपको सीधे और स्पष्ट तरीके से बात रखने का हौसला देगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपका लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त न हो। अपनी बात समझाने के साथ सामने वाले की राय सुनना भी जरूरी है। दिनभर व्यस्तता रहने की संभावना है, इसलिए पार्टनर और परिवार के लिए समय कब निकाल पाएंगे, यह पहले बता दें। इससे बेवजह की गलतफहमी से बच सकेंगे और रिश्तों में तालमेल बना रहेगा।

मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। 29 नवंबर को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 का प्रभाव आपको अपनी बात खुलकर रखने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर दे सकता है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक आपके सुझावों को महत्व मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी और सख्त व्यवहार से बचना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, करियर में तरक्की, मान-सम्मान और आने वाले समय के शुभ अवसरों के बारे में जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 9 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी क्षमता और विचार सामने रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है। ऑफिस की मीटिंग में किसी योजना पर सुझाव मांगा जाए तो अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखें। केवल नतीजा बताने के बजाय उसके पीछे की वजह भी समझाएं। कारोबारियों को नई योजना या किसी व्यावसायिक फैसले पर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों को कक्षा में अपनी राय रखने और सवाल पूछने में झिझक नहीं करनी चाहिए। मंगल की सक्रियता आपको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। आने वाले दिनों में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए जरूरी जिम्मेदारियों की तैयारी पहले से कर लें। हालांकि, हर सवाल का तुरंत जवाब देने की कोशिश न करें। जहां जानकारी अधूरी हो, वहां उसे स्वीकार करना बेहतर रहेगा।

मूलांक 9 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज आपको अपनी प्राथमिकताएं और पसंद स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। परिवार में साझा खर्च या किसी बचत योजना पर चर्चा हो तो अपनी राय खुलकर रखें। किसी प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले रकम, भुगतान की शर्तें और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझ लें। आपकी बात को महत्व मिलना सकारात्मक है, लेकिन इसे आर्थिक लाभ की गारंटी न समझें। मंगल का उत्साह आपको तुरंत फैसला लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे में जरूरी जानकारी पढ़ने और समझने के लिए समय मांगना ठीक रहेगा। दिन व्यस्त रहने वाला है, इसलिए जरूरी भुगतान और लेनदेन का विवरण लिखकर रखें। इससे जल्दबाजी में कोई जरूरी बात छूटने की आशंका कम होगी।

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को सक्रिय और उत्साह से भरा महसूस करेंगे। कई काम एक साथ करने और व्यस्त कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा रहेगी। हालांकि, जोश में अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां न उठा लें। लगातार बातचीत और भागदौड़ के बीच कुछ समय आराम के लिए भी निकालें। काम के दौरान थकान महसूस हो तो थोड़ी देर रुकना बेहतर रहेगा। मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए अपनी दिनचर्या में काम और विश्राम के बीच संतुलन रखें। आने वाले कार्यक्रमों की तैयारी करते समय भी खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। आज सक्रिय बने रहना अच्छा है, लेकिन अपनी सेहत और आराम को नजरअंदाज करके नहीं।