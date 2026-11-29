अंक राशिफल 29 नवंबर: मूलांक 9 के जातकों के सामने आएंगे नए मौके, व्यस्त दिन के लिए रहना होगा तैयार
Mulank 9 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपनी राय का मुख्य बिंदु साफ रखना, प्रस्ताव पढ़ना और आराम का समय निकालना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज परिस्थितियां कुछ नया मोड़ ले सकती हैं और आपको अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। परिवार से लेकर कार्यक्षेत्र तक लोग आपकी सोच और सुझाव जानना चाहेंगे। ऐसे में अपनी बात कहने से पीछे न हटें। मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय बनाए रखेगी और आने वाले व्यस्त कार्यक्रम के लिए भी तैयार करेगी। हालांकि, उत्साह में जल्दबाजी करने से जरूरी बात छूट सकती है। अपनी राय का मुख्य बिंदु पहले तय करें और फिर उसे स्पष्ट शब्दों में सामने रखें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज किसी अहम विषय पर आपकी राय मांगी जा सकती है। घर की साझा योजना या किसी जरूरी फैसले को लेकर बातचीत का माहौल बनेगा। ऐसे में अपनी पसंद और विचार खुलकर रखें। पार्टनर भी किसी मामले में आपका नजरिया जानना चाहेंगे। मंगल का प्रभाव आपको सीधे और स्पष्ट तरीके से बात रखने का हौसला देगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपका लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त न हो। अपनी बात समझाने के साथ सामने वाले की राय सुनना भी जरूरी है। दिनभर व्यस्तता रहने की संभावना है, इसलिए पार्टनर और परिवार के लिए समय कब निकाल पाएंगे, यह पहले बता दें। इससे बेवजह की गलतफहमी से बच सकेंगे और रिश्तों में तालमेल बना रहेगा।
मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। 29 नवंबर को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 का प्रभाव आपको अपनी बात खुलकर रखने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर दे सकता है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक आपके सुझावों को महत्व मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी और सख्त व्यवहार से बचना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, करियर में तरक्की, मान-सम्मान और आने वाले समय के शुभ अवसरों के बारे में जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी क्षमता और विचार सामने रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है। ऑफिस की मीटिंग में किसी योजना पर सुझाव मांगा जाए तो अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखें। केवल नतीजा बताने के बजाय उसके पीछे की वजह भी समझाएं। कारोबारियों को नई योजना या किसी व्यावसायिक फैसले पर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों को कक्षा में अपनी राय रखने और सवाल पूछने में झिझक नहीं करनी चाहिए। मंगल की सक्रियता आपको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। आने वाले दिनों में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए जरूरी जिम्मेदारियों की तैयारी पहले से कर लें। हालांकि, हर सवाल का तुरंत जवाब देने की कोशिश न करें। जहां जानकारी अधूरी हो, वहां उसे स्वीकार करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज आपको अपनी प्राथमिकताएं और पसंद स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। परिवार में साझा खर्च या किसी बचत योजना पर चर्चा हो तो अपनी राय खुलकर रखें। किसी प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले रकम, भुगतान की शर्तें और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझ लें। आपकी बात को महत्व मिलना सकारात्मक है, लेकिन इसे आर्थिक लाभ की गारंटी न समझें। मंगल का उत्साह आपको तुरंत फैसला लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे में जरूरी जानकारी पढ़ने और समझने के लिए समय मांगना ठीक रहेगा। दिन व्यस्त रहने वाला है, इसलिए जरूरी भुगतान और लेनदेन का विवरण लिखकर रखें। इससे जल्दबाजी में कोई जरूरी बात छूटने की आशंका कम होगी।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को सक्रिय और उत्साह से भरा महसूस करेंगे। कई काम एक साथ करने और व्यस्त कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा रहेगी। हालांकि, जोश में अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां न उठा लें। लगातार बातचीत और भागदौड़ के बीच कुछ समय आराम के लिए भी निकालें। काम के दौरान थकान महसूस हो तो थोड़ी देर रुकना बेहतर रहेगा। मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए अपनी दिनचर्या में काम और विश्राम के बीच संतुलन रखें। आने वाले कार्यक्रमों की तैयारी करते समय भी खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। आज सक्रिय बने रहना अच्छा है, लेकिन अपनी सेहत और आराम को नजरअंदाज करके नहीं।
29 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि अपने उत्साह और स्पष्टता को संयम के साथ साधते हैं, तो नए अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अपने स्वामी मंगल देव की ऊर्जा, मित्र मूलांक 2 के सहयोग और भाग्यांक 5 की संवाद शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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