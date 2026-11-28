Mulank 9 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज जल्दबाजी, जिद और बिना जांचे फैसले लेने से बचना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 रहेगा। आज आपके भीतर काम करने का जबरदस्त उत्साह रहेगा। एक साथ कई जिम्मेदारियां पूरी करने की इच्छा होगी और आप लंबे समय से अटके काम भी निपटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि, इसी तेजी में छोटी-सी चूक परेशानी बढ़ा सकती है। अपनी बात पर अड़े रहने या दूसरों से तुरंत सहमति की उम्मीद करने से बचें। काम की शुरुआत पूरे जोश से करें, लेकिन हर कदम पर जरूरी जानकारी जांचना ना भूलें।

मूलांक 9 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज आपकी सक्रियता साफ दिखाई देगी। आप घर के काम जल्दी निपटाना या पार्टनर के साथ किसी योजना को तुरंत पूरा करना चाहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी गति से काम करे। ऐसे में अधीर होकर जवाब देने या अपनी पसंद थोपने से बचें। पार्टनर कोई सुझाव दे तो उसे पूरा सुनने के बाद ही अपनी राय रखें। परिवार में किसी जरूरी फैसले पर चर्चा हो तो सभी की सुविधा को महत्व दें। मंगल का प्रभाव आपको अपनी बात पर टिके रहने की ताकत देता है, लेकिन हर छोटी बात पर अड़ना रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। आज अपने उत्साह को अपनों की मदद और साथ बिताए अच्छे समय में लगाएं।

मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 आपके भीतर काम करने का जोश बढ़ा सकता है, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक धैर्य और सही फैसले लेना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, करियर में सफलता, रिश्तों में तालमेल और जीवन की बाधाओं से जुड़े ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 9 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज काम करने की गति अच्छी रहेगी। नौकरीपेशा जातक कई जिम्मेदारियां एक साथ पूरी करने की कोशिश करेंगे। कोई चुनौतीपूर्ण काम मिले तो उसे टालने के बजाय आगे बढ़कर पूरा करने का उत्साह रहेगा। हालांकि, जल्दबाजी में अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला लेने से बचना होगा। मीटिंग में अपनी राय जरूर रखें, लेकिन सहकर्मियों के सवालों और सुझावों को भी महत्व दें। विद्यार्थियों को सवाल हल करते समय निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। जल्द जवाब देने के चक्कर में सही उत्तर भी गलत हो सकता है। कारोबारियों के लिए जरूरी है कि किसी नए प्रस्ताव पर फैसला लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी समझ लें। आज सक्रियता के साथ काम का सही क्रम बनाए रखना जरूरी होगा।

मूलांक 9 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज लेनदेन और जरूरी भुगतान निपटाने की इच्छा रहेगी। दुकान या बाजार से खरीदारी करने जाएं तो सामान की सूची पहले से तैयार रखें। बिल बनवाते समय वस्तुओं की संख्या और कीमत जरूर जांच लें। किसी को ऑनलाइन भुगतान भेज रहे हैं तो नाम और रकम दोबारा देखना ना भूलें। मंगल की तेजी आपको फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन पैसों के मामले में केवल उत्साह के आधार पर कदम उठाना ठीक नहीं होगा। निवेश या किसी बड़ी खरीदारी की योजना है तो उससे जुड़ी शर्तें ध्यान से पढ़ें। कोई विकल्प पसंद आ जाने के बाद भी जरूरी सवाल पूछने में संकोच ना करें। आज छोटी सावधानी आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकती है।

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज शरीर में ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी। आप ज्यादा काम करने और दिनभर व्यस्त रहने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि, उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करने से थकान हो सकती है। व्यायाम करते हैं तो अचानक उसकी तीव्रता ना बढ़ाएं। घरेलू काम या बाहर की भागदौड़ के दौरान भी बीच-बीच में आराम के लिए समय निकालें। मंगल का जोश आपको लगातार काम करते रहने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। थकान महसूस होने पर कुछ देर रुकें। आज अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और हर काम जल्दी पूरा करने को अपनी जिम्मेदारी ना बनाएं। संयमित दिनचर्या से सक्रियता बनी रहेगी।