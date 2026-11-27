मूलांक 9 राशिफल 27 नवंबर: दोस्तों और परिवार के साथ खूब करेंगे मौज-मस्ती, खाने-पीने में रखें ध्यान
Mulank 9 Horoscope 27 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 27 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज खान-पान की मात्रा, बजट और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और उत्साह का कारक माना जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक भी 9 रहेगा, जबकि भाग्यांक 3 है। दोनों अंक आपके मित्र हैं। आज काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और मनोरंजन करने के मौके मिलेंगे। हालांकि, मौज-मस्ती के दौरान खाने-पीने और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अपनी पसंद का आनंद लें, लेकिन सेहत और बजट का भी ध्यान रखें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज खुशियों और अपनापन भरे पलों की भरमार रहेगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या कोई मनोरंजक गतिविधि करने की योजना बन सकती है। अपनी पसंद बताने के साथ उनकी रुचि जानने की कोशिश भी करें। किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में साथ शामिल होने से रिश्ते में नई यादें जुड़ेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-मजाक और पसंदीदा पकवानों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। हालांकि, अपनी पसंद दूसरों पर थोपने से बचें। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी तरह हर कार्यक्रम में शामिल होना चाहे। खाने-पीने के दौरान भी किसी को बार-बार कुछ खाने के लिए मजबूर ना करें। दूसरों की पसंद और सुविधा का सम्मान करने से रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। आज अपनों के साथ बिताया गया समय मन को खुश रखेगा।
मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और उत्साह का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 होने से दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांटने के मौके मिलेंगे। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा, वहीं करियर और आर्थिक मामलों में उत्साह के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, प्रेम जीवन, करियर और आर्थिक मामलों पर इसके प्रभाव जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपका उत्साह बना रहेगा। ऑफिस में किसी सामूहिक गतिविधि या सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। नौकरीपेशा जातक अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आयोजनों में शामिल हों। मनोरंजन के चक्कर में जरूरी काम अधूरे ना छोड़ें। पेशेवर विकास के लिए नई चीजें सीखने का क्रम भी जारी रखें। बिजनेस करने वाले जातकों को किसी आयोजन या कारोबारी गतिविधि में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इसमें अपनी भूमिका और उपलब्ध साधनों का पहले आकलन कर लें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ पसंदीदा गतिविधियों में भी लगेगा। ऐसे में पढ़ाई का जरूरी हिस्सा पहले पूरा करें और फिर मनोरंजन के लिए समय निकालें। आज हर जगह मौजूद रहने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार दिन बिताना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज अच्छे मूड का असर आपके खर्चों पर भी दिख सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी, बाहर खाने या मनोरंजन के लिए ज्यादा रकम खर्च करने का मन बनेगा। अपनी पसंद की चीजें खरीदने से पहले उनकी कीमत और जरूरत पर ध्यान दें। घूमने या किसी कार्यक्रम में शामिल होने का बजट पहले ही तय कर लें। आय में से जरूरी बिल और भुगतान की रकम अलग रखने के बाद ही मनोरंजन पर खर्च करें। दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो साझा खर्च का हिसाब उसी समय साफ कर लें। मंगल के प्रभाव में तुरंत फैसला लेने की आदत खरीदारी में भी दिखाई दे सकती है। इसलिए केवल उत्साह में आकर कोई महंगी चीज ना खरीदें। निवेश या बचत के लिए रखी रकम को शौक पूरे करने में इस्तेमाल करने से बचें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मन प्रसन्न रहेगा और आप दिनभर सक्रिय रहना पसंद करेंगे। हालांकि, पसंदीदा खाने-पीने की चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। किसी पार्टी या पारिवारिक आयोजन में पकवानों का आनंद लेते समय अपनी भूख और जरूरत का ध्यान रखें। पहले कम मात्रा में खाना लें और जरूरत महसूस होने पर ही दोबारा परोसें। लगातार मनोरंजन और लोगों के बीच रहने से थकान भी हो सकती है। ऐसे में खुद को हर गतिविधि में शामिल करने का दबाव ना दें। शरीर थका हुआ महसूस हो तो कुछ समय आराम करें या किसी कार्यक्रम से दूरी बना लें। मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और दिनभर खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त ना रखें। मौज-मस्ती के साथ आराम का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
27 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक अपने उत्साह, मिलनसार स्वभाव और संयम से दिन को यादगार बना सकते हैं। अपने स्वामी मंगल देव की ऊर्जा और अनुकूल अंक संयोग का लाभ लेते हुए आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र