Mulank 9 Horoscope 27 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 27 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज खान-पान की मात्रा, बजट और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और उत्साह का कारक माना जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक भी 9 रहेगा, जबकि भाग्यांक 3 है। दोनों अंक आपके मित्र हैं। आज काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और मनोरंजन करने के मौके मिलेंगे। हालांकि, मौज-मस्ती के दौरान खाने-पीने और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अपनी पसंद का आनंद लें, लेकिन सेहत और बजट का भी ध्यान रखें।

मूलांक 9 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज खुशियों और अपनापन भरे पलों की भरमार रहेगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या कोई मनोरंजक गतिविधि करने की योजना बन सकती है। अपनी पसंद बताने के साथ उनकी रुचि जानने की कोशिश भी करें। किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में साथ शामिल होने से रिश्ते में नई यादें जुड़ेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-मजाक और पसंदीदा पकवानों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। हालांकि, अपनी पसंद दूसरों पर थोपने से बचें। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी तरह हर कार्यक्रम में शामिल होना चाहे। खाने-पीने के दौरान भी किसी को बार-बार कुछ खाने के लिए मजबूर ना करें। दूसरों की पसंद और सुविधा का सम्मान करने से रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। आज अपनों के साथ बिताया गया समय मन को खुश रखेगा।

मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और उत्साह का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 होने से दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांटने के मौके मिलेंगे। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा, वहीं करियर और आर्थिक मामलों में उत्साह के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, प्रेम जीवन, करियर और आर्थिक मामलों पर इसके प्रभाव जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 9 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपका उत्साह बना रहेगा। ऑफिस में किसी सामूहिक गतिविधि या सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। नौकरीपेशा जातक अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आयोजनों में शामिल हों। मनोरंजन के चक्कर में जरूरी काम अधूरे ना छोड़ें। पेशेवर विकास के लिए नई चीजें सीखने का क्रम भी जारी रखें। बिजनेस करने वाले जातकों को किसी आयोजन या कारोबारी गतिविधि में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इसमें अपनी भूमिका और उपलब्ध साधनों का पहले आकलन कर लें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ पसंदीदा गतिविधियों में भी लगेगा। ऐसे में पढ़ाई का जरूरी हिस्सा पहले पूरा करें और फिर मनोरंजन के लिए समय निकालें। आज हर जगह मौजूद रहने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार दिन बिताना बेहतर रहेगा।

मूलांक 9 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज अच्छे मूड का असर आपके खर्चों पर भी दिख सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी, बाहर खाने या मनोरंजन के लिए ज्यादा रकम खर्च करने का मन बनेगा। अपनी पसंद की चीजें खरीदने से पहले उनकी कीमत और जरूरत पर ध्यान दें। घूमने या किसी कार्यक्रम में शामिल होने का बजट पहले ही तय कर लें। आय में से जरूरी बिल और भुगतान की रकम अलग रखने के बाद ही मनोरंजन पर खर्च करें। दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो साझा खर्च का हिसाब उसी समय साफ कर लें। मंगल के प्रभाव में तुरंत फैसला लेने की आदत खरीदारी में भी दिखाई दे सकती है। इसलिए केवल उत्साह में आकर कोई महंगी चीज ना खरीदें। निवेश या बचत के लिए रखी रकम को शौक पूरे करने में इस्तेमाल करने से बचें।

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मन प्रसन्न रहेगा और आप दिनभर सक्रिय रहना पसंद करेंगे। हालांकि, पसंदीदा खाने-पीने की चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। किसी पार्टी या पारिवारिक आयोजन में पकवानों का आनंद लेते समय अपनी भूख और जरूरत का ध्यान रखें। पहले कम मात्रा में खाना लें और जरूरत महसूस होने पर ही दोबारा परोसें। लगातार मनोरंजन और लोगों के बीच रहने से थकान भी हो सकती है। ऐसे में खुद को हर गतिविधि में शामिल करने का दबाव ना दें। शरीर थका हुआ महसूस हो तो कुछ समय आराम करें या किसी कार्यक्रम से दूरी बना लें। मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और दिनभर खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त ना रखें। मौज-मस्ती के साथ आराम का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।