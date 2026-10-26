मूलांक 9 राशिफल 26 अक्टूबर: अटके काम पूरे करने का मौका, विरोध को निजी चुनौती ना बनाएं
Mulank 9 Horoscope 26 October 2026: मंगल के प्रभाव एवं अंक 7 और 9 की ऊर्जा से अटके काम होंगे पूरे। जानें मूलांक 9 का विस्तृत लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल।
सुबह से ही भीतर एक साफ और मजबूत बदलाव महसूस हो सकता है। मन बिखरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि किसी बात को पकड़कर आगे बढ़ने की चाह ज्यादा रहेगी। आपके अंक का स्वामी मंगल है, इसलिए हिम्मत, रफ्तार और पहल करने की शक्ति स्वाभाविक रूप से उभरेगी। बीच में 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 आपको थोड़ी अंदरूनी समझ भी देगा, जिससे हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं लगेगा। वहीं भाग्यांक 9 आपकी ऊर्जा को सीधा परिणाम की ओर मोड़ना चाहेगा। ऐसे में आप रुकने वाले मूड में नहीं रहेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी ताकत सही जगह लगाएं। हर विरोध जवाब मांगता है, यह जरूरी नहीं। कुछ जगह शांत रहकर बढ़ना ही असली जीत होगी।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका रुख इस समय बहुत स्पष्ट रह सकता है। दिल में अपनापन रहेगा, पर बात कहने का ढंग थोड़ा सख्त हो सकता है। अगर पार्टनर या घर के किसी सदस्य की चाल धीमी लगे, तो उसे कमजोरी ना समझें। मंगल आपको सीधा और बहादुर बनाता है, लेकिन रिश्ते सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से भी चलते हैं। किसी पुराने मुद्दे पर अपनी बात रखने से पहले यह भी देखें कि सामने वाला सुनने की हालत में है या नहीं। स्नेह दिखाने का छोटा तरीका, जैसे हाल पूछना या बिना बहस के बात पूरी सुनना, दूरी घटा सकता है।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में पकड़ मजबूत रह सकती है। ऑफिस की मीटिंग में आप जल्दी बात पकड़ लेंगे और दूसरों से तेज प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। यही आपकी ताकत है, पर यही जगह टकराव भी बना सकती है। इस तारीख की ऊर्जा खास है, क्योंकि मूलांक 7 कहता है कि पहले परतें समझो, फिर बोलो। साथ में भाग्यांक 9 अधूरे काम को बंद करने का दबाव देगा। इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बात या पढ़ाई के किसी टारगेट में आप आगे दिख सकते हैं, अगर बीच में बहस को अपनी दिशा ना बदलने दें। स्टूडेंट्स एक ही समय कई चैप्टर पकड़ने के बजाय कठिन हिस्से पर सीधा वार करें। बिजनेस में तेज फॉलोअप असरदार रहेगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में आपका अंदाज निर्णायक रह सकता है। जहां रकम अटकी हो, वहां पहल करने का मन बनेगा और बात आगे बढ़ भी सकती है। फिर भी सिर्फ जोश में कोई शर्त मान लेना ठीक नहीं होगा। मंगल तेज कदम उठवाता है, इसलिए खरीद, भुगतान या लेनदेन में एक बार लिखित बात साफ कर लेना बेहतर रहेगा। अगर कोई खर्च काम पूरा कराने के लिए जरूरी हो, तो उसे टालने के बजाय उसकी सीमा तय करें। दिखावे में की गई खरीद बाद में भारी लग सकती है।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में फुर्ती और बेचैनी साथ साथ चल सकती है। ऊर्जा अधिक हो तो हाथ पैर लगातार काम में लगे रहना चाहेंगे, पर बीच बीच में रुकना भी जरूरी है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते या तेज चाल में लापरवाही ना करें। सिर और आंखों पर दबाव महसूस हो तो पांच मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। तीखा बोलने से पहले पानी पीना भी आपके लिए अच्छा ब्रेक बन सकता है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने पराक्रम, संयम और नेतृत्व क्षमता के बल पर लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा करने का है। मंगल देव के प्रभाव से आपके भीतर असीम शक्ति बनी रहेगी, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का यह योग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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