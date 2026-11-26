मूलांक 9 राशिफल 26 नवंबर: मंगल की एनर्जी आज रोज के कामों में देगी खुशी
मूलांक 9 वालों के लिए 26 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है? यहां पढ़ें लव, करियर, मनी और हेल्थ से जुड़ी डिटेल्स। देखें आज के लिए विस्तृत अंक राशिफल।
मंगल की ऊर्जा आपके दिन में उत्साह भरेगी। 26 नवंबर 2026 आपके लिए हंसी खुशी और सुकून वाला दिन है। चीजें सहज ढंग से चलेंगी और काम भी दिलचस्प लगेगा। काम पूरा करने की समय सीमा और दबाव आपको परेशान नहीं करेंगे। तारीख के मूलांक 8 से आपके अंक 9 का तटस्थ संबंध है, जबकि भाग्यांक 2 से मित्रता दिन के सहज भाव को सहारा देती है। मंगल की सक्रियता किसी होड़ में उलझने की जगह रोज के कामों में आनंद खोजने में दिखेगी। मन में आएगा कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे। काफी कुछ करने की क्षमता होते हुए भी हर खाली पल भरना जरूरी न समझें। इस हल्केपन का आनंद लें।
लव राशिफल
रिश्तों में हंसी मजाक और खुलकर बातचीत का मन रहेगा। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ साधारण बात भी दिलचस्प लगेगी। मंगल का जोश अपनी बात मनवाने में लगाने की जगह बातचीत को जीवंत रखने में लगाएं। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात हो तो पुराने मजेदार प्रसंग छेड़ना अच्छा लगेगा। परिवार के साथ किसी हल्की फुल्की बात पर हंसने का अवसर मिलेगा। हर बातचीत को किसी मुद्दे के निपटारे तक ले जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अपनापन सहज रहेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में रुचि बनी रहेगी। नौकरी में काम सहज चलेगा और ऑफिस की समय सीमा का दबाव परेशान नहीं करेगा। मंगल की सक्रियता से किसी काम को नए ढंग से समझने का उत्साह रहेगा। विद्यार्थियों के लिए रुचि वाले विषय में गहराई से पढ़ने का अच्छा दिन है। बिजनेस के रोजमर्रा के काम भी दिलचस्प लगेंगे। पेशेवर तरक्की के बारे में सोचने के लिए इस फुर्सत का उपयोग करें। किस तरह का काम आपको उत्साहित करता है, इसे पहचानें। हल्का दिन देखकर अपने ऊपर अतिरिक्त काम का बोझ न लादें।
मनी राशिफल
दिन की सहजता पैसे से जुड़े हिसाब को आराम से समझने का अवसर देगी। आय और खर्च का ब्यौरा देखने के लिए इसे भारी काम न बनाएं। मंगल का उत्साह किसी पसंद की चीज पर खर्च करने की इच्छा जगाए तो उसके लिए एक तय रकम रखें। निवेश या लेनदेन में अच्छा मूड ही फैसले का आधार न बने। दिन का आनंद लेने के लिए बड़ी खरीदारी का दबाव अपने ऊपर न डालें।
हेल्थ राशिफल
काम का दबाव परेशान नहीं करेगा, इसलिए अपनी ऊर्जा को आनंद देने वाली गतिविधि में लगाएं। मंगल की सक्रियता के अनुरूप हल्का खेल या मनपसंद संगीत पर थिरकना अच्छा विकल्प है। अपनी सहज क्षमता के अनुसार ही गतिविधि चुनें। आराम के पल को भी दिन का हिस्सा रहने दें। हर सुखद घंटे को किसी उपलब्धि से जोड़ने का दबाव न लें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: खाली वक्त में अतिरिक्त काम न भर लें। अच्छे मूड में खरीदारी की तय रकम न बढ़ाएं। हंसी मजाक में निजी बात न छेड़ें।
आज की सलाह: सहज चल रहे दिन में अपने लिए आनंद की जगह रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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