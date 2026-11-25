मूलांक 9 राशिफल 25 नवंबर: गैरजरूरी बोझ हटाने के लिए आज का दिन सही
मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? यहां पढ़ें मूलांक 9 वालों के लिए आज के लिए मनी, लव, हेल्थ और करियर की स्थिति के बारे में। पढ़ें मूलांक 9 का अंक राशिफल।
मन पर लगी पाबंदियों की पकड़ हल्की होगी और अपनी इच्छा के अनुसार जीने की गुंजाइश मिलेगी। 25 नवंबर का दिन गैरजरूरी बोझ हटाने और बंधनों से बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा है। कई रोकटोक आपको उस ओर बढ़ने से रोकती रही हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। तारीख के मूलांक 7 से आपका तटस्थ संबंध और भाग्यांक 1 से मित्रता अपनी राह चुनने के इस भाव को सहारा देती है। आपके स्वामी मंगल की हिम्मत पहल करने में मदद देगी, लेकिन उनका उतावलापन हर सीमा को बाधा मानने पर उकसाएगा। पहले पहचानें कि कौन सी रोक सचमुच बेकार है। अपनी जरूरत को जगह देना स्वार्थ नहीं है। खुलकर जीने का सुख महसूस होगा।
मूलांक 9 लव राशिफल
प्यार जताने पर खुद लगाई गई रोक ढीली होगी। रिश्तों में अधिक खुलकर जीने और प्रेम करने की सहजता रहेगी। हर भावना को दबाने या हर अपेक्षा पूरी करने का बोझ उठाना थकाता है। पार्टनर से बताएं कि किस बात में आपको अपनी जगह चाहिए और कहां उनका साथ अच्छा लगता है। मंगल का साहस यह बातचीत शुरू करने में मदद देगा, पर बात को मुकाबला न बनाएं। परिवार में भी अपनापन रखते हुए अपनी पसंद साफ रखना संभव होगा।
मूलांक 9 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में अपनी असली रुचि के लिए जगह बनाने का दिन अनुकूल है। दूसरों की हर उम्मीद को अपना लक्ष्य मान लेने से आपकी दिशा दब जाती है। विद्यार्थी देखें कि कौन सी गैरजरूरी गतिविधि पढ़ाई का जरूरी हिस्सा खा रही है। ऑफिस या बिजनेस में ऐसी प्रक्रिया पहचानें जो मेहनत बढ़ाती है, उपयोग कम देती है। उसे बदलने का ठोस प्रस्ताव तैयार करें। मंगल की सक्रियता यहां उपयोगी रहेगी। किसी रोक से खीझ होना स्वाभाविक है, फिर भी जिम्मेदारी छोड़ देना और बेकार बंधन हटाना अलग बातें हैं।
मूलांक 9 मनी राशिफल
पैसों के मामले में गैरजरूरी बंधन पहचानने के लिए दिन अच्छा है। ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी सेवाओं में देखें कि किन सदस्यताओं का अब उपयोग नहीं हो रहा। अनुपयोगी सेवा बंद करने से पहले उसकी शर्तें पढ़ें। हर सुविधा बनाए रखने का दबाव उठाना आपकी मजबूरी नहीं है। मंगल की तुरंत कदम उठाने वाली प्रवृत्ति को जांच के बाद काम में लें। आर्थिक स्वतंत्रता की इच्छा में जरूरी भुगतान रोकना उलझन बढ़ाएगा।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
हर वक्त खुद को किसी नियम में कसकर रखने का दबाव हल्का होगा। अपनी पसंद से दिनचर्या में थोड़ी जगह निकालना अच्छा लगेगा। मंगल की ऊर्जा को कठोर लक्ष्य देने की जगह कोई सहज शारीरिक गतिविधि चुनें। व्यायाम करते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास रखें। गैरजरूरी प्रतिस्पर्धा हटाना भी इस दिन के खुलेपन का हिस्सा है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: हर सीमा को बेकार बंधन न मानें। अपनी जगह मांगते हुए रिश्ते को मुकाबला न बनाएं। गैरजरूरी सेवा हटाते समय जरूरी भुगतान न रोकें।
आज की सलाह: अपनी राह रोक रही एक गैरजरूरी पाबंदी पहचानकर हटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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