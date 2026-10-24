मूलांक 9 राशिफल 24 अक्टूबर: छोटी-सी बात पर आ सकता है गुस्सा, रिश्तों में संभलकर बोलें
मूलांक 9 राशिफल (24 अक्टूबर 2026): आज छोटी-सी बात पर आ सकता है गुस्सा, रिश्तों में संभलकर बोलें। जानें मूलांक 9 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल
जरा संभलकर चलिए, क्योंकि छोटी बात भी भीतर चुभ सकती है और प्रतिक्रिया जरूरत से तेज निकल सकती है। आपके अंक का स्वामी मंगल है, इसलिए ऊर्जा, साहस और सीधी बात आपके स्वभाव में रहती है। 24 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 6 नरमी और मेलजोल चाहता है, जबकि भाग्यांक 8 नियम और सख्ती पर जोर देता है। यही खिंचाव आपको भीतर से अटका हुआ महसूस करा सकता है। अपनी बात मनवाने की जिद बढ़े, तो रुककर देखिए कि सामने वाला सच में विरोध कर रहा है या सिर्फ अलग ढंग से सोच रहा है। हर बात पर मोर्चा खोलने से फायदा कम और घर्षण ज्यादा हो सकता है। थोड़ा छोड़ देना भी कई बार समझदारी होती है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन बोलने का अंदाज तीखा हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। मंगल आपको अपने लोगों के लिए खड़ा होना सिखाता है, पर इस समय हर मुद्दे को सिद्ध करना जरूरी नहीं है। साथी, परिवार या किसी करीबी से बातचीत में पुराना हिसाब ना जोड़ें। अगर कोई बात खल रही है, तो सीधे मगर शांत शब्द चुनें। अपनी चिंता बताइए, आरोप नहीं। कई बार सामने वाला आपकी नाराजगी नहीं, आपका दबाव महसूस करता है। थोड़ी नरमी रखने से दूरी घट सकती है।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में अपने हिस्से की जिम्मेदारी आप मजबूती से निभाना चाहेंगे, लेकिन टकराव वाली शैली माहौल को भारी बना सकती है। ऑफिस में नियम, भूमिका या फैसले पर आपकी राय मजबूत हो सकती है। फिर भी हर बहस में आखिरी शब्द आपका ही हो, यह जरूरी नहीं। मंगल आपको एक्शन देता है, इसलिए अटके काम निपटाने की क्षमता अच्छी रहेगी। नौकरीपेशा लोग लिखित बातों को साफ रखें और मीटिंग में मुद्दे सीमित रखें। बिजनेस वालों को शर्तों पर अड़ने से पहले सामने वाले की जरूरत समझनी होगी। विद्यार्थी भी पढ़ाई में कठिन हिस्से पर गुस्सा करने के बजाय उसे छोटे भागों में बांटकर पकड़ें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बड़ी उलझन से ज्यादा छोटे खर्च ध्यान मांगेंगे। घर का कोई छोटा खर्च, जैसे रसोई, सफाई या रोजमर्रा की जरूरत का सामान, अनुमान से थोड़ा ऊपर जा सकता है। मूलांक 6 सुविधा के लिए तुरंत खरीद करवाना चाहता है, लेकिन भाग्यांक 8 कहता है कि हिसाब देखकर चलें। जरूरी और सिर्फ मन की खीझ में किए खर्च में फर्क समझना बेहतर रहेगा। किसी को अपनी नाराजगी दिखाने के लिए पैसा खर्च करना समझदारी नहीं होगी। रसीद और बकाया रकम साफ रखें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
भीतर दबा रोष शरीर में जकड़न, गर्मी या बेचैनी की तरह दिख सकता है। गर्दन, कंधे या जबड़े में कसाव महसूस हो, तो कुछ मिनट गहरी सांस लेकर बैठें। तेज चाल से थोड़ी देर चलना भी राहत दे सकता है। मंगल की अधिक ऊर्जा को दिशा चाहिए। इसलिए खाली बैठे रहने के बजाय हल्का शारीरिक काम या स्ट्रेचिंग फायदेमंद रह सकती है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है। मंगल देव की कृपा से आपका आत्मबल और साहस बना रहेगा, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको हठधर्मिता छोड़कर लचीलापन अपनाने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र