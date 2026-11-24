Mulank 9 Horoscope 24 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 24 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज जबरदस्त जुनून के बीच असहमति और गुस्से पर रखें काबू।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक माने जाते हैं। 24 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 6 रहेगा, जबकि भाग्यांक 9 है। मंगलवार होने के कारण भी आज मंगल का प्रभाव खास रहेगा। मूलांक 9 के जातकों में आगे बढ़ने का जबरदस्त उत्साह रहेगा। ऑफिस की मीटिंग से लेकर निजी जीवन तक आप अपनी बात मजबूती से रखेंगे। हालांकि, किसी की असहमति या सवाल आपको जल्दी नाराज कर सकता है। आज अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल काम को आगे बढ़ाने में करें, बेवजह की बहस में नहीं।

मूलांक 9 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज अपनी इच्छा को प्राथमिकता देने का मन करेगा। पार्टनर के सामने अपनी बात खुलकर रखेंगे, लेकिन उनकी असहमति सुनना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। छोटी-सी बात पर भी बहस बढ़ने की आशंका रहेगी। मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में तेजी और गुस्सा दिखाई दे सकता है। ऐसे में पार्टनर की बात को विरोध समझने के बजाय उनकी चिंता जानने की कोशिश करें। अपनी पसंद बताने के बाद उनकी राय भी सुनें। परिवार में किसी साझा योजना को लेकर चर्चा हो तो हर फैसला खुद लेने की कोशिश ना करें। घर के दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका दें। रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए उत्साह के साथ धैर्य भी जरूरी होगा।

मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना जाता है। 24 नवंबर को तारीख के मूलांक 6 और भाग्यांक 9 के साथ मंगलवार होने से मंगल का प्रभाव विशेष रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों और कार्यक्षेत्र में छोटी-सी असहमति भी गुस्सा बढ़ा सकती है। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, करियर में तरक्की और क्रोध से जुड़ी परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 9 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से दिन काफी सक्रिय रहने वाला है। नौकरीपेशा जातकों का आत्मविश्वास ऑफिस की मीटिंग में साफ नजर आएगा। आप किसी नए काम की पहल कर सकते हैं और अपनी योजनाओं को मजबूती से सामने रखेंगे। हालांकि, आपके प्रस्ताव पर कोई सवाल उठाए तो उसे अपनी काबिलियत पर हमला ना समझें। हर सुझाव को नकारने से सहयोगियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों में भी आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल रहेगी। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उससे जुड़े लोगों की राय जरूर सुनें। पढ़ाई करने वाले जातक कठिन विषयों पर मेहनत करने के लिए उत्साहित रहेंगे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और बहस के बजाय काम पूरा करने पर ध्यान लगाएं।

मूलांक 9 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज अपनी योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास बना रहेगा। आय बढ़ाने या किसी नए काम में पैसा लगाने का विचार आ सकता है। हालांकि, केवल उत्साह के आधार पर कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। परिवार या किसी करीबी व्यक्ति की ओर से खर्च और निवेश पर सवाल उठाए जाएं तो नाराज होने के बजाय उनसे वजह पूछें। किसी की असहमति को चुनौती मानकर रकम बढ़ाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। निवेश या लेनदेन से जुड़े मामलों में सभी शर्तें स्पष्ट रखें। अगर किसी आर्थिक समझौते पर सहमति नहीं बन रही है तो जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय बातचीत आगे बढ़ाएं। आज दृढ़ता बनाए रखना अच्छा रहेगा, लेकिन पैसों के मामले में किसी पर दबाव बनाने से बचें।

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपके भीतर भरपूर ऊर्जा और उत्साह रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि, इसी जोश में अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने से बचना होगा। व्यायाम करते हैं तो तय समय और अभ्यास के अनुसार ही आगे बढ़ें। किसी दूसरे की बराबरी करने के चक्कर में अपनी मेहनत या कसरत की तीव्रता ना बढ़ाएं। मंगल की ऊर्जा को घरेलू कामों या अपनी पसंद की शारीरिक गतिविधियों में लगाना बेहतर रहेगा। किसी से बहस होने पर मन में बार-बार उसका जवाब सोचने से बचें। जरूरत लगे तो अपनी नाराजगी कागज पर लिखकर मन हल्का करें। दिनभर की भागदौड़ के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।