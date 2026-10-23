मूलांक 9 राशिफल 23 अक्टूबर: जिम्मेदारियां निभाते हुए ना भूलें अपना सुकून, रिश्तों में सख्त लहजे से बचें
Mulank 9 Horoscope 23 October 2026: मंगल के प्रभाव से बढ़ेगा जिम्मेदारियों का दबाव। जानें मूलांक 9 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों रिश्तों में सख्त लहजे से बचने की है सलाह।
सुबह फोन पर दो बातें एक साथ सुननी पड़ें, एक काम की और एक घर की, तो मन खिंचा हुआ लग सकता है। यही खिंचाव आपके दिन का बड़ा संकेत है। अंक 9 के लोग मंगल की ऊर्जा से चलते हैं, इसलिए जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं हटते, पर हर बात अपने कंधे पर लेना थकान भी देता है। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 दिन में भागदौड़, कॉल, बदलाव और जल्दी प्रतिक्रिया बढ़ा सकता है। साथ ही भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि जो कर रहे हैं, उसमें मन भी साथ है या नहीं। काम और आराम, दिल और दिमाग, दोनों के बीच सही संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। वरना छोटी बात भी भीतर चुभ सकती है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन लहजा थोड़ा सख्त पड़ सकता है। मंगल का असर यह करता है कि आप बात घुमाकर नहीं कहते। अगर पार्टनर या करीबी व्यक्ति फोन पर अपनी शिकायत रखे, तो पहले पूरा सुन लेना बेहतर रहेगा। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। जिन लोगों के रिश्ते में दूरी चल रही है, वे केवल जिम्मेदारियों की भाषा ना बोलें। थोड़ा अपनापन दिखाना भी उतना ही जरूरी है। परिवार में भी किसी को आपकी मौजूदगी चाहिए, सिर्फ आपकी सलाह नहीं। दिल की जरूरतों को कम मत आंकिए।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
काम की सूची लंबी हो सकती है और आप उसे पूरा करने की जिद में लग सकते हैं। यही जगह है जहां संतुलन बिगड़ता है। मूलांक 5 के कारण फोन, मैसेज, मीटिंग या अचानक आए निर्देश फोकस तोड़ सकते हैं। भाग्यांक 7 आपको पीछे हटकर प्राथमिकता तय करने को कह रहा है। जो काम जरूरी है, उसे पहले पकड़ें। हर कॉल का जवाब तुरंत देना ही प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। छात्र भी एक साथ बहुत कुछ करने के बजाय दो मुख्य विषयों पर पकड़ मजबूत करें। बिजनेस में केवल डेडलाइन नहीं, अपने दिमाग की हालत भी देखें। थका हुआ फैसला बाद में सुधार मांगता है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में सोच व्यावहारिक रहेगी, लेकिन मूड का असर खर्च पर दिख सकता है। तनाव के बीच कभी कभी लोग सुविधा खरीदकर राहत ढूंढते हैं। ऐसा करने से पहले रुककर देखें कि जरूरत क्या है। काम से जुड़ा कोई छोटा भुगतान, रिचार्ज, फीस या सर्विस चार्ज नजरअंदाज ना करें। मूलांक 5 छोटे छोटे खर्च बढ़ा सकता है। अगर किसी लेनदेन पर फोन में बात हो, तो रकम और शर्तें साफ सुन लें। भावनात्मक दबाव में किसी को तुरंत हां कहना ठीक नहीं रहेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा तो रहेगी, पर भीतर चिड़चिड़ापन जमा हो सकता है। इसका असर सिर भारी लगने, कंधों में कसाव या जल्दी उकताहट के रूप में दिख सकता है। दो बार पांच मिनट के लिए तेज चाल से चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मंगल वाले लोगों को ठहरी हुई ऊर्जा ज्यादा परेशान करती है। किसी शांत कोने में बैठकर तीन जरूरी और तीन टालने योग्य काम अलग लिख लें। मन हल्का होगा।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी असीम ऊर्जा को नियंत्रित रखने और मानसिक सुकून को प्राथमिकता देने का है। मंगल देव की कृपा से आपका साहस और पराक्रम बना रहेगा, लेकिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको हर परिस्थिति में संयम, सौम्यता और व्यावहारिक संतुलन बनाए रखने का सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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