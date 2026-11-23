मूलांक 9 राशिफल 23 नवंबर: अपना हक मनवाने की कोशिश बढ़ा सकती है टकराव, गुस्से पर रखें काबू
Mulank 9 Horoscope 23 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 23 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज गुस्से और जिद पर काबू रखना है बेहद जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। आज आपके मन में कई बातें चलती रहेंगी, लेकिन उन्हें सही तरीके से जाहिर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। किसी बात पर असहमति होने पर आप अपनी राय मनवाने के लिए अड़ सकते हैं। आपके स्वामी मंगल का प्रभाव साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला परेशानी भी बढ़ा सकता है। हर बात का जवाब तुरंत पाने या अपनी बात साबित करने की कोशिश ना करें। कुछ मामलों में चुप रहना और समय देना ही बेहतर रहेगा। आज अपनी भावनाओं को समझने और मन शांत रखने पर ध्यान दें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करना थोड़ा कठिन लग सकता है। पार्टनर से किसी बात पर नाराजगी है तो उसे मन में दबाकर रखने के बजाय सरल शब्दों में बताएं। हालांकि, अपनी बात बार-बार दोहराने या हर हाल में सहमति पाने की कोशिश से बचना होगा। मंगल के प्रभाव में छोटी सी असहमति भी बहस का रूप ले सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ पुरानी बात को लेकर मनमुटाव हो तो आखिरी शब्द कहने की जिद ना करें। रिश्तों में सम्मान और अपनापन दोनों जरूरी हैं। अपनी परेशानी बताने के बाद सामने वाले को भी सोचने का समय दें। मन बहुत भारी हो तो बातचीत कुछ देर के लिए रोककर शांत बैठें। इससे बेवजह का तनाव बढ़ने से बचेगा।
मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। 23 नवंबर को तारीख के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 का प्रभाव आपके मन में चल रही उथल-पुथल और अपनी बात मनवाने की जिद बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक गुस्से में लिया गया फैसला या की गई बहस परेशानी बढ़ा सकती है। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, क्रोध से जुड़ी परेशानियों और जीवन में सफलता के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
नौकरी, पढ़ाई और कारोबार में आज अपनी मेहनत और अधिकार को लेकर मन में असंतोष रह सकता है। आपको लगेगा कि आपके काम को उचित महत्व नहीं मिल रहा है। ऑफिस में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से असहमति हो तो अपनी बात तथ्यों के साथ रखें। हर चर्चा को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाने से बचें। कारोबारियों को किसी सौदे या साझेदारी से जुड़ी बातचीत में धैर्य रखना होगा। अपनी शर्तें स्पष्ट करें, लेकिन सामने वाले पर तुरंत सहमति देने का दबाव ना बनाएं। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई के दौरान अपनी ही विधि को सही साबित करने की जिद छोड़नी होगी। किसी सवाल को दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें। गुस्से में बातचीत आगे बढ़ाने के बजाय कुछ देर रुकना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज छोटी-छोटी बातों पर भी नाराजगी हो सकती है। घर के खर्च या किसी भुगतान को लेकर परिवार के सदस्य से मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में पैसों की चर्चा को अधिकार या प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं। अगर किसी खर्च से परेशानी है तो उसका कारण साफ शब्दों में बताएं। मंगल का प्रभाव तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकता है, इसलिए निवेश या लेन-देन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी ना करें। किसी आर्थिक योजना पर परिवार की राय अलग हो तो उसी समय अंतिम फैसला लेने का दबाव छोड़ दें। रकम, जरूरत और भविष्य की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर बातचीत करें। शांत मन से लिया गया फैसला आर्थिक और पारिवारिक दोनों तरह की परेशानी कम करेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
मन में दबा गुस्सा और चिंता आज बेचैनी बढ़ा सकते हैं। किसी बात का जवाब ना मिलने या अपनी भावनाएं जाहिर ना कर पाने से मानसिक दबाव महसूस होगा। ऐसे में खुद को लगातार व्यस्त रखने के बजाय कुछ समय शांत जगह पर बिताएं। ध्यान करने की कोशिश करें और अपनी आती-जाती सांसों पर ध्यान टिकाएं। मन में बार-बार कोई विचार आए तो उससे लड़ने के बजाय उसे गुजरने दें। मंगल की सक्रिय ऊर्जा आपको तुरंत कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन आज ठहराव ज्यादा जरूरी है। हर परेशानी का समाधान उसी समय निकालने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर टहलना या शांत बैठना भी मन को राहत दे सकता है। अपनी भावनाओं को समझने के लिए खुद को पर्याप्त समय दें।
23 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक अगर अपने गुस्से पर काबू रखते हुए हर बात पर हक जताने की जिद छोड़ देते हैं, तो वे किसी भी बड़े टकराव को आसानी से टाल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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