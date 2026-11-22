Mulank 9 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज अपनों से बातचीत कर दूर करें मन का अकेलापन।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। 22 नवंबर का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है। इन अंकों का प्रभाव मूलांक 9 के लोगों के मन में चल रही भावनाओं को गहरा कर सकता है। रविवार को किसी करीबी से निराशा मिलने या रिश्तों में अपनापन कम महसूस होने की आशंका है। ऐसा भी लग सकता है कि आपने किसी एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी और इस दौरान दूसरे रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। आपके स्वामी मंगल की ऊर्जा आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकती है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी भावनाओं को समझना जरूरी होगा।

मूलांक 9 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज आपको अपने और पार्टनर के बीच भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। मन में यह सवाल उठेगा कि जिस व्यक्ति को आपने सबसे ज्यादा महत्व दिया, वह आपकी भावनाओं को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं समझ रहा है। इस बात को मन में दबाकर रखने के बजाय साथी से खुलकर बातचीत करें। हालांकि, बातचीत के दौरान पुरानी शिकायतों को एक साथ सामने रखने से बचें। जिस बात ने आपको दुख पहुंचाया है, उसी पर अपनी बात रखें। परिवार और दोस्तों के साथ भी संपर्क बनाए रखना जरूरी होगा। किसी अपने की अनदेखी का एहसास हो रहा है तो पहल करके उनका हाल पूछें। केवल अपनी परेशानी बताने के बजाय उनकी बात भी ध्यान से सुनें। इससे रिश्तों में धीरे-धीरे सहजता लौटेगी।

मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और जुनून के कारक माने जाते हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपकी भावनाओं और निजी रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। किसी करीबी से निराशा मिलने या रिश्तों में अकेलापन महसूस होने से मन परेशान रह सकता है। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, प्रेम जीवन, पारिवारिक रिश्तों और मानसिक उलझनों से जुड़े ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 9 का करियर राशिफल निजी जीवन की परेशानियां आज पढ़ाई और कामकाज पर ध्यान भटका सकती हैं। किसी करीबी से मिली निराशा के कारण बार-बार उसी बात के बारे में सोचने से बचें। मंगल का प्रभाव आपको काम के प्रति सक्रिय बनाए रखेगा। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अधूरे काम पूरे करने में करें। विद्यार्थियों के लिए एक समय में एक विषय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोग निजी जीवन की नाराजगी को ऑफिस के व्यवहार से ना जोड़ें। किसी सहकर्मी की सामान्य बात को अपने खिलाफ समझने से परेशानी बढ़ सकती है। कारोबारियों को बातचीत के दौरान अपने उद्देश्य और जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भावनाओं को काम में बाधा ना बनने दें, लेकिन उन्हें पूरी तरह दबाने की कोशिश भी ना करें।

मूलांक 9 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचना होगा। किसी करीबी को खुश करने या रिश्ते में अपनी अहमियत साबित करने के लिए महंगे उपहार खरीदने का विचार आ सकता है। हालांकि, केवल अपनापन जताने के लिए अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालना ठीक नहीं रहेगा। कोई खरीदारी करने से पहले उसकी जरूरत और उपयोगिता पर विचार करें। निवेश से जुड़े फैसले भी निजी रिश्तों में चल रही नाराजगी या खुशी के आधार पर ना लें। यदि कोई व्यक्ति आपसे तुरंत पैसे देने या किसी लेन-देन के लिए हामी भरने को कहे तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं। अपनी आमदनी और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर खर्च की योजना बनाएं। दूसरों की हर मांग पूरी करना जरूरी नहीं है।

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल मन में अकेलेपन और निराशा का भाव रहने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को जबरन खुश रखने या अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय अकेले बिताएं और समझने की कोशिश करें कि आखिर किस बात ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। अपनी भावनाएं किसी डायरी में लिखना भी उपयोगी रहेगा। इससे मन में चल रही उलझनों को शब्दों में व्यक्त करना आसान होगा। दिन में कुछ देर खुली जगह पर टहलें और अपनी सुविधा के अनुसार आराम करें। मंगल की ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा मेहनत या कठिन व्यायाम में लगाने से बचें। मन को शांत रखने के लिए खुद पर दबाव ना डालें। आज किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना आपके लिए सुकून भरा रहेगा।