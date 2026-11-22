मूलांक 9 राशिफल 22 नवंबर: रिश्तों में महसूस होगा अकेलापन, किसी अपने से मिलेगी निराशा
Mulank 9 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज अपनों से बातचीत कर दूर करें मन का अकेलापन।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। 22 नवंबर का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है। इन अंकों का प्रभाव मूलांक 9 के लोगों के मन में चल रही भावनाओं को गहरा कर सकता है। रविवार को किसी करीबी से निराशा मिलने या रिश्तों में अपनापन कम महसूस होने की आशंका है। ऐसा भी लग सकता है कि आपने किसी एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी और इस दौरान दूसरे रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। आपके स्वामी मंगल की ऊर्जा आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकती है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी भावनाओं को समझना जरूरी होगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज आपको अपने और पार्टनर के बीच भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। मन में यह सवाल उठेगा कि जिस व्यक्ति को आपने सबसे ज्यादा महत्व दिया, वह आपकी भावनाओं को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं समझ रहा है। इस बात को मन में दबाकर रखने के बजाय साथी से खुलकर बातचीत करें। हालांकि, बातचीत के दौरान पुरानी शिकायतों को एक साथ सामने रखने से बचें। जिस बात ने आपको दुख पहुंचाया है, उसी पर अपनी बात रखें। परिवार और दोस्तों के साथ भी संपर्क बनाए रखना जरूरी होगा। किसी अपने की अनदेखी का एहसास हो रहा है तो पहल करके उनका हाल पूछें। केवल अपनी परेशानी बताने के बजाय उनकी बात भी ध्यान से सुनें। इससे रिश्तों में धीरे-धीरे सहजता लौटेगी।
मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और जुनून के कारक माने जाते हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपकी भावनाओं और निजी रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। किसी करीबी से निराशा मिलने या रिश्तों में अकेलापन महसूस होने से मन परेशान रह सकता है। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, प्रेम जीवन, पारिवारिक रिश्तों और मानसिक उलझनों से जुड़े ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
निजी जीवन की परेशानियां आज पढ़ाई और कामकाज पर ध्यान भटका सकती हैं। किसी करीबी से मिली निराशा के कारण बार-बार उसी बात के बारे में सोचने से बचें। मंगल का प्रभाव आपको काम के प्रति सक्रिय बनाए रखेगा। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अधूरे काम पूरे करने में करें। विद्यार्थियों के लिए एक समय में एक विषय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोग निजी जीवन की नाराजगी को ऑफिस के व्यवहार से ना जोड़ें। किसी सहकर्मी की सामान्य बात को अपने खिलाफ समझने से परेशानी बढ़ सकती है। कारोबारियों को बातचीत के दौरान अपने उद्देश्य और जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भावनाओं को काम में बाधा ना बनने दें, लेकिन उन्हें पूरी तरह दबाने की कोशिश भी ना करें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचना होगा। किसी करीबी को खुश करने या रिश्ते में अपनी अहमियत साबित करने के लिए महंगे उपहार खरीदने का विचार आ सकता है। हालांकि, केवल अपनापन जताने के लिए अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालना ठीक नहीं रहेगा। कोई खरीदारी करने से पहले उसकी जरूरत और उपयोगिता पर विचार करें। निवेश से जुड़े फैसले भी निजी रिश्तों में चल रही नाराजगी या खुशी के आधार पर ना लें। यदि कोई व्यक्ति आपसे तुरंत पैसे देने या किसी लेन-देन के लिए हामी भरने को कहे तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं। अपनी आमदनी और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर खर्च की योजना बनाएं। दूसरों की हर मांग पूरी करना जरूरी नहीं है।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
मन में अकेलेपन और निराशा का भाव रहने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को जबरन खुश रखने या अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय अकेले बिताएं और समझने की कोशिश करें कि आखिर किस बात ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। अपनी भावनाएं किसी डायरी में लिखना भी उपयोगी रहेगा। इससे मन में चल रही उलझनों को शब्दों में व्यक्त करना आसान होगा। दिन में कुछ देर खुली जगह पर टहलें और अपनी सुविधा के अनुसार आराम करें। मंगल की ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा मेहनत या कठिन व्यायाम में लगाने से बचें। मन को शांत रखने के लिए खुद पर दबाव ना डालें। आज किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना आपके लिए सुकून भरा रहेगा।
22 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि क्रोध या जल्दबाजी के बजाय सहज संवाद का रास्ता अपनाते हैं, तो वे मन के खालीपन से आसानी से बाहर निकल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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