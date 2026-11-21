मूलांक 9 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज प्यार में बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए पार्टनर से तुरंत जवाब पाने का दबाव न बनाएं। जानिए स्वामी मंगल के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 9 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन प्यार और भावनाओं के लिहाज से खास रहने वाला है। आज आपका मन किसी अपने के करीब रहने और दिल की बातें साझा करने का करेगा। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन भावनाओं की अधिकता के कारण छोटी-छोटी बातें भी आपको परेशान कर सकती हैं। पार्टनर की तरफ से तुरंत जवाब न मिलने पर मन में बेचैनी हो सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस अंक के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और जुनून के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 3 आपका मित्र है और भाग्यांक 6 प्रेम तथा रिश्तों को महत्व देगा। ऐसे में अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करें, लेकिन सामने वाले को भी अपनी बात रखने का समय दें।

मूलांक 9 का लव राशिफल प्रेम जीवन के मामले में आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। पार्टनर के साथ समय बिताने और दिल की बातें साझा करने की इच्छा बढ़ेगी। हालांकि, आपकी भावनाएं जितनी गहरी होंगी, उतनी ही जल्दी आप सामने वाले से जवाब की उम्मीद भी कर सकते हैं। पार्टनर किसी काम में व्यस्त होने के कारण तुरंत प्रतिक्रिया न दे तो नाराज होने से बचें। वैवाहिक जीवन में भी छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। अगर किसी की बात बुरी लगी है तो मन में रखने के बजाय शांति से अपनी परेशानी बताएं। सिंगल लोगों का मन किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। अपनी पसंद जाहिर करने में जल्दबाजी न करें और सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करें।

मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और जुनून के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके प्रेम जीवन और भावनाओं को खास महत्व देगा। पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ेगा, लेकिन तुरंत जवाब पाने की बेचैनी और छोटी बातों पर नाराजगी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, प्रेम जीवन, विवाह और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 9 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से आज आपको अपने मन को काम पर लगाने की जरूरत होगी। निजी जीवन से जुड़ी बातें बार-बार ध्यान खींच सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों का मन किसी सहकर्मी या प्रिय व्यक्ति से हुई बातचीत में उलझा रह सकता है। ऐसे में जरूरी कामों को टालने के बजाय उनकी एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। ऑफिस में किसी वरिष्ठ की टिप्पणी आपको बुरी लग सकती है, लेकिन उसे व्यक्तिगत आलोचना समझने से बचें। व्यापारियों को भी बातचीत के दौरान अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक समय में एक काम पूरा करने पर ध्यान दें।

मूलांक 9 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचना होगा। किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए उपहार खरीदने या बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाने का मन हो सकता है। हालांकि, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खर्च तय करें। प्यार जताने के लिए महंगी चीज खरीदना जरूरी नहीं है। व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों में भी जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। किसी परिचित के साथ आर्थिक लेनदेन करना है तो सभी शर्तें पहले समझ लें। मंगल के प्रभाव से तुरंत फैसला लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए खरीदारी से पहले बजट जरूर देखें। नियमित खर्चों और बचत का हिसाब रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज सोच-समझकर उठाया गया कदम आर्थिक परेशानी से बचा सकता है।

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव के कारण मन बेचैन हो सकता है। किसी की छोटी सी बात को बार-बार याद करने से खुद को परेशान न करें। अगर किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो बार-बार फोन देखने से बचें। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना अच्छा रहेगा। मंगल की ऊर्जा को हल्की एक्सरसाइज या टहलने में लगाएं। दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए भी समय निकालें। पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाए रखें। अपनी भावनाओं को समझना कमजोरी नहीं है। आज खुद को थोड़ा समय देना आपके मूड और सेहत दोनों के लिए अच्छा रहेगा।