मूलांक 9 राशिफल 21 नवंबर 2026: प्यार में बढ़ेगी बेचैनी, पार्टनर से तुरंत जवाब पाने का दबाव ना बनाएं
मूलांक 9 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज प्यार में बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए पार्टनर से तुरंत जवाब पाने का दबाव न बनाएं। जानिए स्वामी मंगल के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मूलांक 9 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन प्यार और भावनाओं के लिहाज से खास रहने वाला है। आज आपका मन किसी अपने के करीब रहने और दिल की बातें साझा करने का करेगा। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन भावनाओं की अधिकता के कारण छोटी-छोटी बातें भी आपको परेशान कर सकती हैं। पार्टनर की तरफ से तुरंत जवाब न मिलने पर मन में बेचैनी हो सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस अंक के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और जुनून के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 3 आपका मित्र है और भाग्यांक 6 प्रेम तथा रिश्तों को महत्व देगा। ऐसे में अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करें, लेकिन सामने वाले को भी अपनी बात रखने का समय दें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम जीवन के मामले में आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। पार्टनर के साथ समय बिताने और दिल की बातें साझा करने की इच्छा बढ़ेगी। हालांकि, आपकी भावनाएं जितनी गहरी होंगी, उतनी ही जल्दी आप सामने वाले से जवाब की उम्मीद भी कर सकते हैं। पार्टनर किसी काम में व्यस्त होने के कारण तुरंत प्रतिक्रिया न दे तो नाराज होने से बचें। वैवाहिक जीवन में भी छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। अगर किसी की बात बुरी लगी है तो मन में रखने के बजाय शांति से अपनी परेशानी बताएं। सिंगल लोगों का मन किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। अपनी पसंद जाहिर करने में जल्दबाजी न करें और सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करें।
मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और जुनून के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके प्रेम जीवन और भावनाओं को खास महत्व देगा। पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ेगा, लेकिन तुरंत जवाब पाने की बेचैनी और छोटी बातों पर नाराजगी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति, प्रेम जीवन, विवाह और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज आपको अपने मन को काम पर लगाने की जरूरत होगी। निजी जीवन से जुड़ी बातें बार-बार ध्यान खींच सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों का मन किसी सहकर्मी या प्रिय व्यक्ति से हुई बातचीत में उलझा रह सकता है। ऐसे में जरूरी कामों को टालने के बजाय उनकी एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। ऑफिस में किसी वरिष्ठ की टिप्पणी आपको बुरी लग सकती है, लेकिन उसे व्यक्तिगत आलोचना समझने से बचें। व्यापारियों को भी बातचीत के दौरान अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक समय में एक काम पूरा करने पर ध्यान दें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचना होगा। किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए उपहार खरीदने या बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाने का मन हो सकता है। हालांकि, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खर्च तय करें। प्यार जताने के लिए महंगी चीज खरीदना जरूरी नहीं है। व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों में भी जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। किसी परिचित के साथ आर्थिक लेनदेन करना है तो सभी शर्तें पहले समझ लें। मंगल के प्रभाव से तुरंत फैसला लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए खरीदारी से पहले बजट जरूर देखें। नियमित खर्चों और बचत का हिसाब रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज सोच-समझकर उठाया गया कदम आर्थिक परेशानी से बचा सकता है।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव के कारण मन बेचैन हो सकता है। किसी की छोटी सी बात को बार-बार याद करने से खुद को परेशान न करें। अगर किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो बार-बार फोन देखने से बचें। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना अच्छा रहेगा। मंगल की ऊर्जा को हल्की एक्सरसाइज या टहलने में लगाएं। दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए भी समय निकालें। पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाए रखें। अपनी भावनाओं को समझना कमजोरी नहीं है। आज खुद को थोड़ा समय देना आपके मूड और सेहत दोनों के लिए अच्छा रहेगा।
21 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि अपनी भावनात्मक बेचैनी पर संयम रखते हैं और प्रियजनों को प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त समय देते हैं, तो वे रिश्तों में मधुरता बनाए रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र