मूलांक 9 राशिफल 20 नवंबर: दूसरों को दोष देने से पहले आज अपनी गलती पहचानें
मूलांक 9 राशिफल 20 नवंबर 2026: आज दूसरों को दोष देने से पहले अपनी गलती पहचानें और संयम से काम लें। जानिए स्वामी मंगल के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
दिन कुछ अकेले जूझने जैसा लगेगा। मदद आती नजर नहीं आएगी और आपको महसूस होगा कि सभी आपके खिलाफ हैं। यह एहसास भारी होगा, लेकिन इसे हर रिश्ते की सच्चाई ना मान लें। मंगल की ऊर्जा और हिम्मत आपको मजबूती देंगी, जबकि उससे जुड़ी जल्दबाजी अपनी चूक देखने में बाधा बनेगी। तारीख का मूलांक 2 अंक 9 का मित्र है और भाग्यांक 5 बात को दूसरे नजरिए से परखने का संकेत देता है। थोड़ी देर ठहरकर अपने कदमों पर सोचेंगे तो समझ आएगा कि गलती कहां हुई और उसे कैसे सुधारना है। खुद को कठघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपनी भूमिका पहचानना सबसे उपयोगी रहेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
अपनों से उम्मीद पूरी ना होने पर लगेगा कि आपकी तरफ कोई खड़ा नहीं है। प्रेम जीवन में इसी भावना से पार्टनर की सामान्य बात भी विरोध जैसी लगेगी। मंगल का तीखा स्वभाव जवाब तुरंत देने को उकसाएगा। अपनी पिछली बातचीत याद करें और देखें कि कहीं कोई अधूरी बात गलत अर्थ तो नहीं दे रही। परिवार में बच्चों की पढ़ाई को लेकर नाराजगी हो तो उनके प्रयास और अपनी अपेक्षा अलग करके देखें। इससे अपनी चूक समझ आएगी और रिश्तों में तालमेल सुधारने का रास्ता साफ होगा।
मंगल के प्रभाव से आज मूलांक 9 वालों में साहस और आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन दूसरों से सहयोग न मिलने का एहसास मन को परेशान कर सकता है। प्रेम, करियर और आर्थिक मामलों में किसी को दोष देने या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी गलतियों को पहचानना जरूरी होगा। जानें आज किन परिस्थितियों में धैर्य रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और कैसे सुधार सकते हैं अपनी स्थिति। रिश्तों, करियर और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
काम या पढ़ाई में सहयोग मिलता नजर ना आने से अकेले सब संभालने का दबाव महसूस होगा। ऑफिस में हर असहमति को अपने काम के खिलाफ फैसला मानना उलझन बढ़ाएगा। मंगल की संघर्ष करने की ताकत को अपने काम की समीक्षा में लगाएं। विद्यार्थी जांचें कि गलती विषय समझने में हुई या सवाल पढ़ने में। नौकरी में दिए गए निर्देश और अपने तैयार काम का मिलान करें। बिजनेस में प्रस्ताव पर बात आगे ना बढ़े तो उसकी उपयोगिता दोबारा परखें। अपनी चूक पहचानने पर सुधार का अगला कदम समझ आएगा। पेशेवर विकास के लिए फिलहाल यही समझ अहम रहेगी।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में मदद की उम्मीद अधूरी लगने पर मन खिन्न रहेगा। आय, खर्च या लेनदेन की किसी उलझन में पहले अपनी गणना जांचें। देखें कि रकम गलत जोड़ी गई है या किसी खर्च का अनुमान छूट गया है। मंगल की जल्दबाजी में किसी को जिम्मेदार ठहराने से बात बिगड़ेगी। निवेश से जुड़े फैसले में अपनी जानकारी की कमी पहचानें और शर्तें पढ़ें। हिसाब की चूक स्पष्ट होने पर उसे ठीक करने का तरीका समझ आएगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
हर किसी को अपने खिलाफ मानने का एहसास मन को थकाएगा। खुद से उतनी ही नरमी रखें, जितनी किसी परेशान अपने से रखते हैं। कागज पर दो बातें लिखें, वास्तव में क्या हुआ और आपने उसका क्या अर्थ निकाला। मंगल की सक्रियता को इस छोटे अभ्यास में लगाएं। अपनी प्रतिक्रिया समझने से गलती और उसे सुधारने की गुंजाइश अलग पहचान पाएंगे।
20 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय शांत मन से आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो वे हर उलझन से बाहर निकल सकते हैं। अपने स्वामी मंगल देव की सकारात्मक ऊर्जा और मित्र मूलांक 2 की संवेदनशीलता का सही तालमेल बिठाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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