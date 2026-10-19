मूलांक 9 राशिफल 19 अक्टूबर 2026: आज मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे, लेकिन खुशी में ना बिगाड़ें बजट
मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 अक्टूबर 2026 का दिन? जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
दिन का माहौल हल्का और मिलनसार रह सकता है, इसलिए मन भी खुला महसूस करेगा। अंक 9 पर मंगल का असर आपको सक्रिय, उत्साही और आगे बढ़कर जुड़ने वाला बनाता है। इसी वजह से सामाजिक काम, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेलजोल या मनोरंजन से जुड़ी बातें आपकी रुचि बढ़ा सकती हैं। 19 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 पहल करने की ऊर्जा दे रहा है, जबकि भाग्यांक 3 बातचीत और अभिव्यक्ति को आसान बना सकता है। बस एक बात ध्यान रखें। जो अच्छा लग रहा है, उसी में जरूरत से ज्यादा बह जाना ठीक नहीं होगा। खानपान, आराम या मौज मस्ती में संतुलन रखेंगे, तो दिन ज्यादा व्यवस्थित निकलेगा और बाद में बोझ नहीं लगेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका अंदाज खुला और सीधा रहेगा। यह अच्छी बात है, क्योंकि मंगल आपको मन की बात रोककर रखने नहीं देता। अगर साथी या परिवार के लोगों के साथ कहीं बैठकी, छोटा कार्यक्रम या घर में मिलना जुलना हो, तो आप माहौल को सहज बना सकते हैं। फिर भी हर बात को मजाक में उड़ा देना ठीक नहीं होगा। किसी अपने की भावनाओं को हल्के में लेने से खटास आ सकती है। प्रेम जीवन में अपनापन दिखेगा, लेकिन सामने वाले की सुविधा और मूड का भी ध्यान रखें। नरमी के साथ बात रखेंगे, तो तालमेल बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका जोश साफ दिखेगा और लोग आपकी मौजूदगी नोटिस कर सकते हैं। मूलांक 1 के असर से पहल करने का मन बनेगा, इसलिए किसी रुके काम, प्रेजेंटेशन, चर्चा या टीम एक्टिविटी में आप आगे आ सकते हैं। भाग्यांक 3 आपकी बात को प्रभावी बना सकता है, खासकर वहां जहां समझाना, बोलना या लोगों से जुड़ना जरूरी हो। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, डिस्कशन और क्रिएटिव विषयों में पकड़ बन सकती है। बिजनेस वालों के लिए प्रचार, नेटवर्किंग या ग्राहकों से मिलना उपयोगी रह सकता है। बस मंगल की जल्द प्रतिक्रिया से बचें। हर मौके पर तुरंत जवाब देने के बजाय दो मिनट सोच लेना कई जगह फायदा देगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दिन सुख सुविधा पर खर्च बढ़ाने का मन करा सकता है। घर का छोटा खर्च भी जरूरत से थोड़ा ऊपर जा सकता है, जैसे सजावटी चीज, स्नैक्स या बच्चों की किसी छोटी मांग पर तुरंत पैसा निकल जाना। इसमें बड़ी परेशानी नहीं है, पर हिसाब देखे बिना बार बार खर्च करना ठीक नहीं होगा। जो चीज खुशी दे रही है, वह सच में जरूरी भी है या नहीं, यह एक बार जरूर परखें। लेनदेन साफ रखें। छोटी रकम को मामूली समझकर अनदेखा करना बाद में खटक सकता है।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर को आराम और स्वाद दोनों ज्यादा चाहिए हो सकते हैं। यही जगह है जहां संतुलन जरूरी है। मसालेदार या भारी चीजें बार बार लेने से आलस या जलन महसूस हो सकती है। मंगल के कारण शरीर सक्रिय रहना चाहता है, इसलिए थोड़ी तेज चाल से चलना, सीढ़ियां लेना या हल्की फिजिकल एक्टिविटी करना बेहतर रहेगा। मन खुश हो, तब भी शरीर की सीमा समझकर चलें।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने और जीवन का आनंद लेने का है। मंगल देव की कृपा से आपका पराक्रम बना रहेगा, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको हर खुशी में अनुशासन बनाए रखने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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