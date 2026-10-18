मूलांक 9 राशिफल 18 अक्टूबर: आपकी बात को मिलेगा महत्व, बस जोश में ना करें जरूरत से ज्यादा वादे
मूलांक 9 राशिफल 18 अक्टूबर 2026: मंगल के प्रभाव से मिलेगा सम्मान, पर उतावलेपन में वादे न करें। जानें आज का लव, करियर, धन, स्वास्थ्य राशिफल और शुभ अंक-रंग।
सुबह की भागदौड़ में भी अगर आप लोगों से खुलकर बात कर लें, तो कई अटकी बातें आसान हो सकती हैं। आपका मूलांक 9 है, इसलिए मंगल की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने, पहल करने और अपनी बात साफ रखने का बल देती है। 18 अक्टूबर 2026 का मूलांक भी 9 है, इसलिए आत्मविश्वास थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। साथ ही भाग्यांक 2 इस तेज चाल में नरमी और सहयोग जोड़ रहा है। यही वजह है कि सिर्फ जोश नहीं, सही लोगों का साथ भी मिल सकता है। किसी काम, प्लान या निजी कोशिश को सराहना मिलने की संभावना है। बस इतना ध्यान रखें कि उत्साह में दूसरे की बात बीच में ना काटें। आपका असर तभी बढ़ेगा जब लोग आपको मजबूत और सहज दोनों रूप में देखें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका सीधा स्वभाव कई बार बहुत काम आता है, लेकिन हर बात सिर्फ साफ कह देना काफी नहीं होता। सामने वाले का मन भी समझना पड़ेगा। अगर किसी अपने से कुछ समय से दूरी बनी थी, तो बात शुरू करने का यह ठीक मौका है। मंगल आपको हिम्मत देता है और भाग्यांक 2 मेलजोल बढ़ाता है। इसलिए मन की बात बिना तकरार वाले अंदाज में रखें। जो लोग नए लोगों से मिलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। शादीशुदा और कमिटेड लोगों के लिए साथ वाले की छोटी कोशिशों को नोटिस करना जरूरी रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात वजन के साथ सुनी जा सकती है, खासकर तब जब आपने तैयारी साफ रखी हो। कोई प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या पुराना आइडिया अब सपोर्ट पा सकता है। मंगल का स्वभाव सक्रिय और परिणाम केंद्रित होता है, इसलिए आप काम को आगे धकेलने में सफल रह सकते हैं। फिर भी टीम के साथ चलना उतना ही जरूरी है, क्योंकि भाग्यांक 2 अकेले चमकने से ज्यादा साथ लेकर चलने का संकेत देता है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा या क्लास में बोलने का समय बेहतर रह सकता है। बिजनेस करने वालों को भी नेटवर्क बढ़ाने और लोगों से मिलकर काम समझाने से फायदा मिल सकता है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में माहौल हौसला देने वाला रह सकता है। काम की तारीफ या सपोर्ट से आगे की कमाई के रास्ते खुलने का भरोसा बढ़ेगा। फिर भी सिर्फ जोश में कोई बड़ा वादा करना ठीक नहीं होगा। अगर किसी काम के लिए खर्च करना पड़े, तो देखें कि उसका सीधा फायदा क्या है। लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा, तो छोटे सामाजिक खर्च भी हो सकते हैं। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा खर्च करवाती है, जबकि भाग्यांक 2 समझदारी से संतुलन रखने को कहता है। यही संतुलन आपके काम आएगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी, पर इसी के साथ चिड़चिड़ापन भी जल्दी उभर सकता है। लगातार लोगों के बीच रहने पर सिर भारी लगने या कंधों में कसाव जैसा एहसास हो सकता है। बीच बीच में दो मिनट रुककर गहरी सांस लें और पानी पीते रहें। अगर मन बहुत तेज चल रहा हो, तो शाम को हल्की वॉक या थोड़ी स्ट्रेचिंग राहत दे सकती है। मंगल वाले लोगों को चलना फिरना हमेशा सूट करता है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने साहस और संयम का सही तालमेल बिठाकर सफलता प्राप्त करने का है। भगवान मंगल देव की कृपा से आपका प्रभाव और नेतृत्व क्षमता बनी रहेगी, लेकिन आज का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 आपको दूसरों का सम्मान करने तथा सीमा से बाहर जाकर वादे नहीं करने की सीख देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र