मूलांक 9 राशिफल 18 अगस्त 2026: रुके काम होंगे शुरू, करियर में नई जिम्मेदारी का संकेत
मूलांक 9 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, रुकी योजनाओं को गति दें और नई जिम्मेदारी संभालें। पढ़ें 18 अगस्त का राशिफल।
18 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 9 वाले जातकों के लिए रुके काम शुरू करने और नई जिम्मेदारी लेने वाला रहेगा। मन में अपनी बात साफ ढंग से रखने का आत्मविश्वास बना रह सकता है। किसी काम के लिए बार-बार मंजूरी लेने की जरूरत आपको कम महसूस होगी। मंगल की ऊर्जा आपको पहल करने और नई चुनौती उठाने का साहस देगी। सुबह के रूटीन में भी आप काम तेजी से निपटाना चाहेंगे, लेकिन जरूरी चीजें जैसे चाबी, दस्तावेज या फोन साथ रखने की एक बार जांच कर लें। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 आपकी सक्रियता को और बढ़ा रहे हैं। लंबे समय से रुके किसी निजी काम की शुरुआत हो सकती है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, लेकिन सहयोग मिलने पर उसे स्वीकार करना भी समझदारी होगी।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी स्पष्टता असरदार रहेगी, बशर्ते उसमें अपनापन भी हो। पार्टनर के सामने अपनी इच्छा या भविष्य की योजना रख सकते हैं। अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की सुविधा और राय को भी जगह दें। परिवार में किसी निर्णय को लेकर आपकी भूमिका मजबूत रह सकती है। मंगल आपको सीधे बोलने वाला बनाता है, इसलिए कठोर शब्द अनजाने में चोट पहुंचा सकते हैं। किसी करीबी को आपकी मदद चाहिए हो तो पहले उसकी जरूरत समझें, फिर समाधान दें। समझदारी भरे व्यवहार से रिश्ते और मजबूत होंगे।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
नया प्रोजेक्ट, अतिरिक्त जिम्मेदारी या मुश्किल टास्क लेने का उत्साह दिख सकता है। ऑफिस में आपकी तेजी और काम पूरा करने की इच्छा वरिष्ठों का ध्यान खींच सकती है। अपनी योजना स्पष्ट रखेंगे तो टीम को साथ लेना आसान होगा। केवल अपने तरीके को सही मानकर काम करने से सहयोग कम हो सकता है। बिजनेस में नए ग्राहक, नई सेवा या काम के नए तरीके पर विचार आगे बढ़ सकता है। विद्यार्थी कठिन विषय से पीछे ना हटें। मंगल संघर्ष में टिके रहने की ताकत देता है। दोहरे 9 का प्रभाव लक्ष्य के लिए मेहनत बढ़ा सकता है। करियर में नई जिम्मेदारी के संकेत साफ हैं।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
अपनी कमाई बढ़ाने या काम के दायरे को फैलाने का विचार बन सकता है। किसी नई योजना में पैसा लगाने से पहले उसके खर्च, समय और संभावित लाभ का साधारण हिसाब जरूर बना लें। आत्मविश्वास के कारण बड़ा कदम उठाने का मन होगा, लेकिन उपलब्ध रकम से अधिक वादा ना करें। काम से जुड़े उपकरण या जरूरी संसाधन पर खर्च उपयोगी हो सकता है। किसी परिचित के साथ आर्थिक जिम्मेदारी बांटनी हो, तो भूमिका पहले ही साफ कर दें। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अधिक रहने से आप शरीर की थकान को नजरअंदाज कर सकते हैं। तेज चाल, भारी काम या व्यायाम करते समय अपनी सीमा पहचानें। माथे में भारीपन या शरीर में गर्मी महसूस हो तो पानी की मात्रा बढ़ाएं और कुछ देर ठंडी जगह पर आराम करें। सुबह के कामों में बहुत तेजी दिखाने के बजाय एक-एक काम पूरा करें। छोटी खरोंच या जलने जैसी बातों में सावधानी रखें। हल्का भोजन और पर्याप्त आराम स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेगा।
आज का दिन रुके काम शुरू करने और नई जिम्मेदारी संभालने का है। आत्मविश्वास के साथ चलें, लेकिन सहयोग का सम्मान भी रखें तो दिन सफल और आगे बढ़ाने वाला रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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