मूलांक 9 राशिफल 17 अक्टूबर: जोश में आकर ना लें बड़ा फैसला, एक छोटी चूक पड़ सकती है भारी
मूलांक 9 यानी 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का दिन धैर्य और कागजी जांच-पड़ताल का है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण भविष्यफल।
किसी बड़े फैसले पर मुहर लगाने से पहले एक बार और ठहरिए। अंक 9 के लोगों में मंगल की तेज ऊर्जा रहती है, इसलिए बात तुरंत पकड़ लेते हैं, पर इसी तेजी में बारीकियां छूट भी सकती हैं। 17 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 8 जिम्मेदारी, नियम और कागजी साफगोई पर जोर दे रहा है। साथ ही भाग्यांक 1 आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा, लेकिन पहल और उतावलापन एक बात नहीं हैं। दोस्त से बातचीत में भी आधी बात सुनकर राय मत बना लीजिए। कोई सूचना, ऑफर या सलाह मिले तो पूरा संदर्भ समझें। संघर्ष से निकलने की आपकी आदत मजबूत है, बस इस समय फैसला ताकत से नहीं, साफ समझ से लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी साफ बात अच्छी लगती है, पर इस समय बोलने का ढंग ज्यादा मायने रखेगा। मंगल के असर से मन में जो है, वह तुरंत कह देने की इच्छा हो सकती है। अगर किसी दोस्त, पार्टनर या घर के सदस्य से कोई बात खटक रही है, तो पहले उसकी पूरी बात सुन लें। छोटी गलतफहमी को बहस का रूप देने से बचना बेहतर रहेगा। किसी पुराने मुद्दे पर फिर से बात हो तो आरोप की जगह समाधान पर आएं। नरमी दिखाने से आपकी बात कमजोर नहीं होगी, बल्कि ज्यादा असरदार लगेगी।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर और बिजनेस में यही वह क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। नया ऑफर, रोल बदलने की बात, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट या किसी पेपर पर साइन करने का मामला हो तो हर लाइन देखिए। मूलांक 8 का असर बता रहा है कि नियम, शर्तें और जिम्मेदारियां बाद में बड़ा फर्क डाल सकती हैं। भाग्यांक 1 नई शुरुआत का संकेत देता है, इसलिए मौके रुकेंगे नहीं, पर सही मौका पहचानना जरूरी है। मंगल आपको हिम्मत देता है, मगर हिम्मत का सही रूप तैयारी है। पढ़ाई में भी जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी से गलती बढ़ सकती है। रिवीजन, फॉर्म भरने और सबमिशन में दोबारा जांच बहुत काम आएगी।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में कागज, हिसाब और शर्तों की साफ समझ जरूरी रहेगी। कोई लेनदेन भरोसे पर करना आसान लगे, फिर भी लिखित बात बेहतर रहेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को मुनाफे की बात सुनकर तुरंत हामी भरने से पहले लागत और समय देखें। मंगल कभी कभी जोखिम लेने को उकसाता है, लेकिन इस समय गणित पहले रखना ठीक रहेगा। किसी और की जल्दबाजी आपके बजट पर ना चढ़े, इसका ध्यान रखें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी, पर भीतर चिडचिडापन जमा हो सकता है। काम के बीच पांच मिनट का तेज चलना या सीढ़ियां चढ़ना मन का दबाव हल्का कर सकता है। अगर सिर भारी लगे या बात बात पर ताव आए, तो ठंडे पानी से चेहरा धोकर थोड़ी देर शांत बैठें। मसालेदार खाना और खाली पेट लंबी मीटिंग जैसी स्थिति आपको असहज कर सकती है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने जोश को अनुशासन के साथ सही दिशा में मोड़ने का है। मंगल देव की कृपा से आपका साहस और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 1 का यह योग आपको उतावलेपन से बचने और कागजी शर्तों को ध्यान से जांचने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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