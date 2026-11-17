मूलांक 9 राशिफल 17 नवंबर 2026: ऑफिस में बढ़ेगा आपका प्रभाव, प्रोजेक्ट को मिल सकती है बड़ी सराहना
मूलांक 9 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके प्रोजेक्ट को बड़ी सराहना मिल सकती है। जानिए स्वामी मंगल के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस अंक के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। 17 नवंबर 2026 को आपका आत्मविश्वास और लोगों से जुड़ने का अंदाज कामकाज में सकारात्मक असर दिखा सकता है। ऑफिस की मीटिंग हो या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे। आपके किसी प्रोजेक्ट को सहयोग और सराहना मिलने की संभावना है। हालांकि, अपनी बात रखने के उत्साह में दूसरों को बोलने का मौका देना भी जरूरी होगा। आज सफलता के लिए आत्मविश्वास के साथ धैर्य बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज खुलकर बातचीत करने का मौका मिलेगा। आप पार्टनर के साथ अपनी योजनाएं और मन की बातें साझा करना चाहेंगे। किसी पसंदीदा विषय पर चर्चा से आपसी नजदीकी बढ़ सकती है। हालांकि, मंगल के प्रभाव से अपनी बात तुरंत कहने और उसे मनवाने की इच्छा भी बढ़ सकती है। ऐसे में बातचीत को बहस बनने से रोकें। पार्टनर की राय सुनने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका मेलजोल अच्छा रहेगा। किसी घरेलू योजना या पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है। नए लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए भी दिन ठीक है। लेकिन हर मुलाकात को गहरे रिश्ते में बदलने की जल्दी ना करें। सहजता से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
मंगल के प्रभाव से आज मूलांक 9 वालों का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता कार्यक्षेत्र में चमक सकती है। ऑफिस की मीटिंग, नए संपर्क और प्रोजेक्ट की प्रस्तुति में आपको सराहना मिलने के योग हैं, लेकिन उत्साह में दूसरों की राय को नजरअंदाज न करें। जानें आज करियर, कारोबार और धन के मामले में कौन से नए अवसर मिल सकते हैं और किन बातों में सावधानी जरूरी है। करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
नौकरी और कारोबार के लिहाज से दिन आपके पक्ष में रह सकता है। ऑफिस की मीटिंग में अपना आइडिया रखने या किसी प्रोजेक्ट की प्रस्तुति देने का मौका मिले तो आत्मविश्वास के साथ आगे आएं। आपकी तैयारी और बातचीत का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। सहकर्मियों का सहयोग मिलने से काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौकरीपेशा लोग अपनी उपलब्धियों और जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समूह में पढ़ाई करना या किसी विषय को दूसरों के सामने समझाना उपयोगी रहेगा। कारोबारियों को नई योजना पेश करने का अवसर मिल सकता है। अपनी बात रखते समय जरूरी तथ्यों और काम के तरीके पर ध्यान दें। दूसरों के सुझाव सुनने से आपकी योजना और बेहतर बन सकती है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज आत्मविश्वास बना रहेगा। कामकाज में मिल रहे सहयोग और तारीफ से भविष्य को लेकर उम्मीदें बढ़ सकती हैं। हालांकि, किसी प्रोजेक्ट की सराहना को तुरंत आर्थिक लाभ का संकेत ना मानें। भुगतान, अतिरिक्त जिम्मेदारी या किसी नए काम से जुड़ी बात हो तो उसकी शर्तें साफ कर लें। निवेश के मामले में भी केवल किसी की अच्छी बातों से प्रभावित होकर फैसला ना करें। रकम लगाने से पहले जोखिम और उससे जुड़ी जानकारी समझें। कारोबार में साझेदारी या किसी नए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। ऐसे मामलों में भुगतान की समयसीमा और जिम्मेदारी पहले तय करना बेहतर रहेगा। उत्साह में अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा खर्च करने से बचें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में आज ऊर्जा और सक्रियता बनी रह सकती है। लोगों से मिलने और काम निपटाने का उत्साह रहेगा, लेकिन एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने से थकान हो सकती है। ऑफिस या बाहर की मुलाकातों के बीच थोड़ा आराम करने का समय भी रखें। दिनभर व्यस्त रहने के बावजूद भोजन और पानी को नजरअंदाज ना करें। हल्की चहलकदमी या अपनी पसंद की गतिविधि से मन भी अच्छा रहेगा। किसी काम में सफलता मिलने पर उत्साह स्वाभाविक है, लेकिन देर तक जागकर अगले दिन की दिनचर्या बिगाड़ने से बचें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और शरीर को आराम की जरूरत हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। संतुलित दिनचर्या से आप अपनी ऊर्जा बनाए रख पाएंगे।
17 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो वे कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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