मूलांक 9 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज कुछ अलग करने का मन करेगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें
मूलांक 9 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज मंगल के प्रभाव से कुछ अलग करने का मन करेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। जानें अंक 9 वालों का लव, करियर, धन और सेहत का पूरा विस्तृत भविष्यफल।
17 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 9 वाले जातकों के लिए कुछ नया और अलग करने का मन जगाने वाला रहेगा। मंगल की सक्रिय ऊर्जा आपको तुरंत कदम उठाने के लिए उकसाएगी। कामों में बदलाव करना अच्छा लग सकता है, लेकिन अधूरे काम छोड़कर नया शुरू करने से दबाव बढ़ सकता है। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 जिम्मेदारी का पक्ष भी दिखा रहे हैं। इसलिए अपनी आजादी की जरूरत को सही दिशा दें। आज ऊर्जा भरपूर रहेगी, बस उसे बिखरने ना दें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपको अपनी बात और अपनी जगह दोनों चाहिए होगी। पार्टनर या परिवार के लोग आपकी बेचैनी को दूरी समझ सकते हैं। उन्हें साफ बताएं कि आपको थोड़ी स्वतंत्रता और बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। मंगल आपको सीधे बोलने का साहस देता है, लेकिन शब्दों में कठोरता ना आने दें। साथ में कोई छोटा अलग प्लान बनाना रिश्ते में ताजगी ला सकता है। घर की किसी तय जिम्मेदारी से बचने के बजाय उसका समय स्पष्ट कर दें। इससे अपनापन भी बना रहेगा और मन का दबाव भी घटेगा। संतुलित व्यवहार से रिश्ते सुधरेंगे।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में एक ही तरह के काम से मन जल्दी हट सकता है। ऐसे में प्राथमिक काम पूरा करके ही नई जिम्मेदारी चुनें। बाजार या दुकान के काम में ग्राहकों से बातचीत, सामान की सजावट या बिक्री का तरीका बदलने का विचार उपयोगी हो सकता है। मंगल की तेजी आपको मौके पकड़ने में मदद देगी। फिर भी दिन की ऊर्जा हिसाब, समयसीमा और काम की गुणवत्ता पर ध्यान मांगती है। छात्र कठिन विषय को नए उदाहरणों से समझने की कोशिश करें। बिजनेस में अचानक नए उत्पाद या सेवा जोड़ने से पहले मांग और उपलब्ध संसाधन देख लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
कुछ नया खरीदने, घूमने या काम का तरीका बदलने पर रकम लगाने की इच्छा बन सकती है। पहले यह देखें कि इससे वास्तविक सुविधा मिलेगी या केवल कुछ समय का उत्साह। पैसों का स्पष्ट हिसाब रखना जरूरी रहेगा। बाजार से माल लेते समय मात्रा, गुणवत्ता और भुगतान की तारीख नोट कर लें। छोटी रकम के कई भुगतान मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। किसी आय के नए विकल्प पर विचार करें, मगर उसकी लागत और समय को भी साथ में जोड़ें। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
बेचैनी शरीर में फुर्ती के साथ थकावट भी ला सकती है। लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने के बजाय हर कुछ देर में खड़े होकर कंधों और कलाइयों को ढीला करें। मंगल की ऊर्जा को संभालने के लिए सुबह या शाम कुछ देर तेज गति वाले घरेलू काम कर सकते हैं। पानी की बोतल पास रखें, क्योंकि काम में डूबकर प्यास नजरअंदाज हो सकती है। किसी बात की झुंझलाहट हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें। हल्का भोजन और थोड़ा आराम शरीर को संतुलित रखेगा।
आज का दिन कुछ अलग करने का मन जगाने वाला है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। पहले एक जरूरी काम पूरा करके फिर नया शुरू करें तो ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और दिन सफल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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