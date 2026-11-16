मूलांक 9 राशिफल 16 नवंबर 2026: मंगल बढ़ाएंगे जल्दबाजी, लेकिन गलत फैसला बिगाड़ सकता है प्लान
Mulank 9 Horoscope 16 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 16 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से बचना है जरूरी।
करियर का बड़ा फैसला लेने या बिजनेस के समझौते पर हस्ताक्षर करने में खास सावधानी रखें। जल्दबाजी और अधीरता से किसी बात को गलत समझने की आशंका है। 16 नवंबर 2026 को तारीख के मूलांक 7 से आपका संबंध तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 1 आपका मित्र है। ऐसे में पहल करने का उत्साह रहेगा, लेकिन फैसले की बारीकियां जांचना अहम होगा। आपके स्वामी मंगल की ऊर्जा काम आगे बढ़ाने की इच्छा बढ़ाएगी। इसी तेजी में कोई शर्त नजर से छूटने ना दें। फैसला अटकने से बेचैनी होना स्वाभाविक है। फिर भी जिस बात का मतलब साफ ना हो, उस पर सवाल पूछें। कागज पढ़ने और जवाब समझने के लिए पर्याप्त मोहलत मांगें।
मूलांक 9 लव राशिफल
रिश्तों में किसी बात का तुरंत जवाब पाने की इच्छा रहेगी। मंगल की अधीरता के कारण अधूरी बात से निष्कर्ष निकालने का खतरा है। पार्टनर की किसी राय का मतलब समझ ना आए तो उसी बात को दोबारा पूछ लें। करियर या कारोबार से जुड़ा फैसला परिवार से साझा करें तो उनकी चिंता भी पूरी सुनें। सवालों को अपने फैसले का विरोध मान लेना बातचीत कठिन बनाएगा। आपकी उलझन समझने योग्य है। साफ बताएं कि आपको किस मुद्दे पर राय चाहिए और कौन सी जानकारी अभी बाकी है।
मंगल के प्रभाव से आज मूलांक 9 वालों में करियर और कारोबार से जुड़े फैसले जल्दी लेने की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन यही जल्दबाजी परेशानी का कारण बन सकती है। नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी स्वीकारने या किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त अच्छी तरह जांच लें। जानें आज करियर, धन और रिश्तों के मामले में किन गलतियों से बचना जरूरी है। बड़े फैसलों और भविष्य से जुड़े सवालों पर सही मार्गदर्शन पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 करियर राशिफल
नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी स्वीकारने या बिजनेस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले हर शर्त ठीक से पढ़ें। काम का दायरा, भुगतान और जिम्मेदारी से जुड़ी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। केवल मौखिक भरोसे पर बड़ा फैसला लेने से चूक की आशंका है। मंगल की हिम्मत कठिन सवाल पूछने में लगाएं। सामने रखा प्रस्ताव समझने में वक्त लगे तो संकोच ना करें। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई या करियर का रास्ता चुनते समय पाठ्यक्रम और प्रवेश की शर्तें जांचनी चाहिए। पेशेवर प्रगति की चाह में कोई अधूरी जानकारी पूरी मानकर आगे ना बढ़ें।
मूलांक 9 मनी राशिफल
किसी आर्थिक सहमति में कुल रकम के साथ अतिरिक्त शुल्क और भुगतान की शर्तें भी देखें। आय या लाभ के अनुमान को पक्का मानकर रकम तय ना करें। घर का छोटा खर्च मंजूर करते हुए भी सामान की कीमत और मिलने वाली मात्रा मिला लें। निवेश या लेनदेन से जुड़ी बात अस्पष्ट हो तो पहले उसका जवाब मांगें। मंगल की तेजी हिसाब पढ़ने में चूक करा सकती है, इसलिए पुष्टि के बाद ही सहमति दें।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
फैसला जल्दी पूरा करने की बेचैनी महसूस हो तो कुछ देर उस विषय से ध्यान हटाएं। शांत जगह बैठकर अपनी उलझन कागज पर लिखना उपयोगी रहेगा। मंगल की सक्रियता को हर सवाल तुरंत सुलझाने का दबाव ना बनने दें। किसी स्वास्थ्य संबंधी सलाह का अर्थ स्पष्ट ना हो तो योग्य डॉक्टर से पूछें। अधूरी जानकारी पर अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव ना करें।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त का सही अर्थ समझ लेते हैं, तो हर बड़ी परेशानी टल जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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