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मूलांक 9 राशिफल 16 अगस्त 2026: भागदौड़ से भरा रहेगा आज का दिन, काम के साथ अपनों को भी दें समय

By Anita Baranwal
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मूलांक 9 राशिफल 16 अगस्त 2026: आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। जानें करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के लिए जरूरी सलाह और अपनों को समय देने का महत्व।

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मूलांक 9 राशिफल 16 अगस्त 2026

16 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए तेज रफ्तार वाला रहेगा। आप एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने के मूड में रह सकते हैं। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की ऊर्जा बाहरी व्यस्तता के साथ भीतर की जरूरतों को भी समझने का संकेत दे रही है। मंगल की ताकत काम निपटाने में मदद करेगी, लेकिन सिर्फ लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहने से मन थक सकता है। काम, आराम और अपनों के लिए समय का संतुलन बनाना आज सबसे जरूरी रहेगा। अधूरे कामों की सूची बनाकर प्राथमिकता तय करें। छोटी सी मनपसंद गतिविधि भी ऊर्जा वापस ला सकती है।

मूलांक 9 का लव राशिफल

आज परिवार या पार्टनर के साथ बातचीत में आपकी व्यस्तता या रूखा जवाब किसी करीबी को चुभ सकता है। साथी को सिर्फ समाधान नहीं बल्कि आपका ध्यान और अपनापन भी चाहिए हो सकता है। घर में किसी की बात सुनते समय तुरंत अपनी राय देने की बजाय उन्हें पूरा बोलने का मौका दें। मंगल आपको साफ बोलने की आदत देता है, लेकिन शब्दों में नरमी रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंध में काम की चिंता को हर चर्चा का विषय ना बनाएं। थोड़ी सहज और हल्की बातचीत रिश्ते में जमा दबाव को कम कर सकती है। अपनों के लिए थोड़ा समय निकालने से भावनात्मक दूरी नहीं बढ़ेगी। सिंगल लोग भी व्यस्तता के बीच अपनी भावनाओं को अनदेखा ना करें। आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

ऑफिस या पढ़ाई में आपकी सक्रियता लोगों का ध्यान खींच सकती है। फिर भी हर जिम्मेदारी खुद उठाने की कोशिश आपको जल्दी थका सकती है। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की गहरी ऊर्जा यह समझने में मदद करेगी कि कौन-सा काम वाकई जरूरी है और कौन-सा सिर्फ आदत के कारण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के बीच छोटा ब्रेक लेकर दोहराई करनी चाहिए। नौकरीपेशा लोग मीटिंग, संदेश और जरूरी कामों का समय अलग-अलग तय करें। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी की जरूरत सुनना उतना ही अहम है, जितना अपना प्लान आगे बढ़ाना। आज प्राथमिकता तय करके काम करने से नतीजे बेहतर मिलेंगे और थकान भी कम होगी। जल्दबाजी में सब कुछ एक साथ ना संभालें।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

काम के दबाव के चलते मन खुश करने के लिए अनावश्यक खरीदारी का विचार आ सकता है। पहले यह जरूर देखें कि खर्च सच में जरूरत का है या सिर्फ थकान से राहत पाने का तरीका। आय और घरेलू जरूरतों के बीच एक साफ सीमा बनाना उपयोगी रहेगा। किसी साझा लेन-देन में भावनात्मक दबाव में हामी ना भरें। मंगल की तेज प्रवृत्ति के कारण तुरंत जवाब देने की इच्छा हो सकती है। रकम, शर्त और समय को अच्छे से समझकर ही सहमति दें। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखने से बजट बिगड़ने से बचेगा। आज भावनाओं के बजाय जरूरत के हिसाब से फैसला लेने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचें।

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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

लगातार भागदौड़ से सिर में गर्मी, चिड़चिड़ापन या शरीर में बेचैनी महसूस हो सकती है। काम के बीच पांच मिनट शांत जगह बैठकर सांस को सामान्य करें। शाम को कोई हल्का पसंदीदा काम जैसे संगीत सुनना या घर के पास टहलना मन को राहत दे सकता है। बहुत तीखा भोजन और बार-बार उत्तेजक पेय लेने से बचें। सोने से पहले अगले दिन के केवल तीन जरूरी काम लिख लें। इससे मन हल्का रहेगा और नींद अच्छी आएगी। शरीर की थकान को नजरअंदाज ना करें। थोड़ा आराम और नियमित पानी पीने से ऊर्जा बनी रहेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही आगे के काम अच्छे से हो पाएंगे।

आज का दिन तेज रफ्तार वाला है। काम के साथ अपनों और अपने मन के लिए भी जगह बनाएं तो यह दिन संतुलित और सुकून भरा रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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