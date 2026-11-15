मूलांक 9 राशिफल 15 नवंबर 2026: काम के बोझ से बढ़ सकती है थकान, अपनों के लिए भी निकालें समय
Mulank 9 Horoscope 15 Nov 2026: मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म तिथि) के लिए जानें 15 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज काम के बोझ के बीच अपनों को समय देना है जरूरी।
मन रोज के तय ढर्रे से थोड़ा हटकर कुछ नया करने को चाहेगा। नए विचार आपको उत्साहित करेंगे और ऐसे लोगों से जुड़ने की इच्छा होगी जिनका नजरिया आपसे अलग है। 15 नवंबर 2026 का मूलांक 6 आपके अंक 9 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 9 से आपका सीधा मेल है। इस मेल में मंगल की ऊर्जा और हिम्मत नए तरीके तलाशने की आपकी चाह से जुड़ेंगी। एक जैसी दिनचर्या से ऊब महसूस हो तो खुद को दोष ना दें। किसी परिचित से फोन पर बात करते हुए पूछें कि वह उसी काम को कैसे करता है। जवाब पूरा सुनें और उपयोगी बात नोट करें। मंगल की जल्दबाजी किसी विचार को तुरंत आजमाने की ओर खींचेगी, इसलिए शुरुआत छोटे प्रयोग से करें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में वही पुरानी बातचीत कुछ फीकी लगेगी। प्रेम जीवन में पार्टनर की किसी अलग पसंद या सोच को जानने की उत्सुकता होगी। फोन पर केवल रोज का हाल पूछने तक ना रुकें। पूछें कि इन दिनों कौन सी नई बात उन्हें अच्छी लग रही है। परिवार में भी किसी परिचित विषय पर दूसरे सदस्य का नजरिया सुनें। मंगल की सक्रियता बातचीत शुरू करने की हिम्मत देगी, लेकिन अपनी पसंद तुरंत मनवाने का जोश तालमेल बिगाड़ेगा। अलग राय सुनकर जवाब देने से पहले उसका मतलब समझ लें।
मंगल के प्रभाव से आज मूलांक 9 वालों के मन में कुछ नया सीखने और रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करने की इच्छा बढ़ेगी। काम की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के कारण थकान हो सकती है, वहीं अपनों के लिए समय निकालना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में ग्रहों का कैसा प्रभाव रहने वाला है। अपनी कुंडली और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
पढ़ाई में नया तरीका जानने की उत्सुकता रहेगी। किसी विषय को समझने के लिए शिक्षक या साथी से उसका तरीका पूछें और एक अभ्यास में उसे परखें। नौकरी में रोज दोहराए जाने वाले काम को अलग ढंग से करने का विचार उत्साहित करेगा। ऑफिस में सुझाव रखते हुए बताएं कि बदलाव किस हिस्से में करना चाहते हैं। बिजनेस में अलग अनुभव वाले व्यक्ति से चर्चा नई सोच का आधार बनेगी। मंगल की पहल करने वाली खूबी उपयोगी रहेगी। पेशेवर विकास के लिए हर नया तरीका अपनाना लक्ष्य ना बनाएं, पहले उसकी उपयोगिता जांचें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भी नए तरीके जानने की दिलचस्पी रहेगी। आय और खर्च समझने के लिए कोई सरल हिसाब रखने वाला तरीका देखकर सीखें। निवेश पर अलग राय सुनें तो उसके पीछे की शर्तें और जोखिम पूछें। केवल नया लगने से कोई विकल्प आपके लिए सही नहीं हो जाता। लेन-देन का तरीका बदलते समय शुल्क और भुगतान की पुष्टि जांचें। मंगल का उत्साह यहां जानकारी जुटाने में लगाएं, रकम लगाने की उतावली में नहीं।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
दिनचर्या की एकरसता तोड़ने का मन यहां भी रहेगा। हल्की शारीरिक गतिविधि को रोचक बनाने के लिए अपनी पसंद का संगीत जोड़ें। मंगल की ऊर्जा ज्यादा मेहनत के लिए उकसाए तो अपनी सहज क्षमता के भीतर रहें। नया अनुभव अच्छा लगना स्वाभाविक है, पर कठिन अभ्यास तुरंत अपनाने का दबाव ना लें। मनोरंजन का कोई नया शौक जानना भी बदलाव की आपकी इच्छा को जगह देगा।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक अगर काम के दबाव के बीच अपनों के साथ संवाद बनाए रखते हैं और किसी अलग सोच वाले व्यक्ति से एक नया तरीका सीखते हैं, तो दिन सार्थक रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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