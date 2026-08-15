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मूलांक 9 राशिफल 15 अगस्त 2026: जोश रहेगा हाई, सही दिशा में लगाएं अपनी ऊर्जा

By Anita Baranwal
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15 अगस्त 2026 को मूलांक 9 वालों का जोश हाई रहेगा। सही दिशा में ऊर्जा लगाने से काम और रिश्ते दोनों संभलेंगे। पूरा लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल पढ़ें।

mulank 9 rashifal 15 august 2026
मूलांक 9 राशिफल 15 अगस्त 2026

अंक 9 वाले लोग यानी 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 15 अगस्त 2026 का दिन जोश और सक्रियता वाला है। दिन की रफ्तार तेज रहेगी और आपके भीतर कुछ नया पूरा करने का जोश बना रह सकता है। मंगल का प्रभाव आपको हिम्मत और सक्रियता देगा, इसलिए रुके कामों को आगे बढ़ाने का मन बनेगा। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 आपकी ऊर्जा में नरमी जोड़ रहे हैं। अपनी बात मनवाने के बजाय लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तो काम अधिक सहज हो सकता है। आत्मविश्वास अच्छा है बस गति के साथ समझदारी भी रखें।

मूलांक 9 का लव राशिफल

रिश्तों में खुलकर बात करने का अवसर मिल सकता है। पार्टनर के सामने अपनी योजना या मन की उलझन सहज ढंग से रखें। मंगल आपको सीधे बोलने की आदत देता है, लेकिन शब्द थोड़े नरम रखेंगे, तो तालमेल बढ़ेगा। मित्रों के साथ पुरानी दूरी कम हो सकती है और किसी परिचित से सहयोग भी मिल सकता है। परिवार में किसी निर्णय पर अलग राय हो, तो अपनी बात थोपने के बजाय कारण समझाएं। छोटी-छोटी मदद और अपनापन रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। समझदारी से संवाद रखने से गलतफहमी दूर होगी।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी फुर्ती दूसरों का ध्यान खींच सकती है। ऑफिस में लंबित काम को शुरू करने नई जिम्मेदारी लेने या टीम के साथ लक्ष्य तय करने के योग बन सकते हैं। किसी जरूरी कागज फॉर्म रिपोर्ट या करार की जांच करते समय केवल मुख्य बात देखकर आगे ना बढ़ें। तारीख नाम रकम और शर्तें ठीक से मिलाएं। मंगल की जल्द गति यहां छोटी चूक करा सकती है। बिजनेस में नए संपर्क से बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन काम की सीमा पहले साफ रखें। छात्रों को प्रतियोगिता या कठिन विषय में अतिरिक्त प्रयास का लाभ मिल सकता है।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

आय या काम से जुड़े नए विकल्प पर चर्चा हो सकती है। उत्साह में कोई रकम तय करने से पहले उसकी शर्तें और समय सीमा समझ लें। मित्र या साझेदार के साथ लेनदेन हो, तो बातों के भरोसे न रहें जरूरी जानकारी लिखित में रखना ठीक रहेगा। घर या समूह से जुड़े खर्च में अपनी भूमिका स्पष्ट करें। किसी पुरानी रसीद या भुगतान विवरण को जांचना उपयोगी रहेगा। दिखावे के लिए खरीदारी करने से बजट पर दबाव बन सकता है। सावधानी से लिया गया फैसला आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखेगा।

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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

ऊर्जा अधिक होने पर भी शरीर को लगातार दौड़ाते रहना सही नहीं होगा। जल्दबाजी में चलते या काम करते समय हाथ पैर और सिर की सुरक्षा का ध्यान रखें। मसालेदार भोजन या बहुत अधिक चाय से बेचैनी बढ़े तो मात्रा कम करें। खाली समय में किसी शारीरिक काम जैसे अलमारी व्यवस्थित करने या हल्की स्ट्रेचिंग से ऊर्जा सही दिशा में लग सकती है। मन चिड़चिड़ा लगे तो जवाब देने से पहले कुछ पल रुकें। नियमित आराम और पानी पीने से थकान कम होगी।

आज का दिन जोश को सही दिशा देने का है। समझदारी के साथ ऊर्जा लगाने से काम और रिश्ते दोनों संभलेंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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