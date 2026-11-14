मूलांक 9 राशिफल 14 नवंबर 2026: ऑफिस मीटिंग में चमकेगा आपका आइडिया, प्रोजेक्ट को मिल सकती है सराहना
मूलांक 9 राशिफल 14 नवंबर 2026: आज ऑफिस मीटिंग में आपका आइडिया चमकेगा और प्रोजेक्ट को सराहना मिल सकती है। जानिए स्वामी मंगल के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
ऑफिस की मीटिंग में अपना आइडिया रखने और लोगों से मिलने के लिए दिन अच्छा है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपकी बातचीत में साफ दिखेंगे। आपके प्रोजेक्ट को सहयोग और सराहना मिलने के योग हैं। 14 नवंबर 2026 का मूलांक 5 आपके अंक 9 के प्रति तटस्थ है। यह मेल आपकी पहल और लोगों से जुड़ने की सहजता को बल देता है। आपके स्वामी मंगल की ऊर्जा आगे बढ़ने का हौसला देगी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। हर बात एक साथ समझाने की हड़बड़ी ना करें। सामने वाले को सवाल पूछने का मौका देंगे तो अपनी योजना बेहतर ढंग से रख पाएंगे।
मूलांक 9 का लव राशिफल
लोगों से जुड़ने की इच्छा प्रेम जीवन में भी खुलापन लाएगी। पार्टनर से अपनी किसी योजना या इच्छा पर बात करना अच्छा लगेगा। मंगल का साहस मन की बात कहने में मदद करेगा, बस बातचीत को अपनी बात मनवाने की कोशिश ना बनने दें। परिवार की किसी चर्चा में उत्साह से हिस्सा लेंगे और अपनापन महसूस होगा। रिश्तों में तालमेल के लिए सामने वाले की बात पूरी सुनें। नए परिचय बढ़ाने के लिए भी दिन अच्छा है। हर बातचीत से तुरंत गहरी नजदीकी की उम्मीद ना रखें।
मंगल के प्रभाव से आज मूलांक 9 वालों में आत्मविश्वास, ऊर्जा और अपनी बात रखने का साहस बढ़ेगा। ऑफिस मीटिंग में आपका कोई आइडिया लोगों को प्रभावित कर सकता है और प्रोजेक्ट को सराहना मिलने के योग हैं, लेकिन आर्थिक फैसलों में उत्साह के बजाय समझदारी दिखानी होगी। जानें आज आपका करियर, प्रेम जीवन, धन और सेहत का हाल कैसा रहेगा। अपने भविष्य और करियर से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
काम से जुड़ी मुलाकातों और अपना प्रोजेक्ट सामने रखने के लिए दिन अनुकूल है। आपके प्रयासों को सहयोग और प्रशंसा मिलने के योग हैं। नौकरी में अपनी भूमिका और काम की उपयोगिता साफ बताएं। ऑफिस की मीटिंग के लिए दो मुख्य बातें और उनसे जुड़ी जानकारी तैयार रखें। मंगल की सक्रियता पेशेवर बढ़त की दिशा में पहल करने का उत्साह देगी। विद्यार्थियों के लिए समूह में अपना विषय समझाना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में योजना पेश करते हुए उसकी जरूरत और काम का तरीका बताएं। सराहना मिले तो सहयोग देने वालों के योगदान को भी जगह दें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
अपने प्रोजेक्ट की तारीफ से आर्थिक उम्मीदें बढ़ेंगी, लेकिन सराहना को तय आय मानकर नया खर्च ना जोड़ें। सहयोग की बात आगे बढ़े तो लेनदेन की शर्तें लिखित में समझें। मंगल का उत्साह पैसों की चर्चा शुरू करने का हौसला देगा। रकम और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट पूछना ठीक है। किसी निवेश प्रस्ताव को सिर्फ अच्छी बातचीत के आधार पर ना चुनें। पहले उससे जुड़ी जानकारी और जोखिम पढ़ें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
मिलने और बातचीत करने का उत्साह रहेगा। मंगल की ऊर्जा में एक के बाद एक काम लेने का मन होगा, इसलिए मुलाकातों के बीच थोड़ा अंतर रखें। बाहर जाने का प्लान हो तो आने और लौटने की व्यवस्था पहले तय कर लें। अपनी क्षमता के अनुसार हल्की चहलकदमी चुनें। अच्छा महसूस करने पर भी दिन का पूरा कार्यक्रम भर लेने का दबाव ना लें।
14 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ अपने विचार रखते हैं, तो कार्यक्षेत्र में उन्हें बड़ी सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। अपने स्वामी मंगल देव के साहस और संयम का सुंदर तालमेल बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र