मूलांक 9 राशिफल 13 नवंबर 2026: जोश और आत्मविश्वास से पूरे होंगे रुके काम, बस जल्दबाजी से बचें
मूलांक 9 राशिफल 13 नवंबर 2026: आज आपके जोश और आत्मविश्वास से रुके काम पूरे होंगे, बस जल्दबाजी से बचें। जानिए स्वामी मंगल के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
छोटी देरी भी आपको कुछ ज्यादा खलेगी। अधीरता और चिड़चिड़ापन रहेगा, इसलिए यह संभलकर काम करने का दिन है। आपके स्वामी मंगल की ऊर्जा काम जल्दी निपटाने की इच्छा बढ़ाएगी, लेकिन यही तेजी आवेग में प्रतिक्रिया देने की वजह भी बनेगी। 13 नवंबर 2026 के मूलांक 4 से अंक 9 का संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 7 वाले इस दिन अपनी रफ्तार को संभालना अहम रहेगा। कोई बात मनमुताबिक ना हो तो तुरंत जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। रोजमर्रा के कामों में उठने, चलने और सामान रखने तक में पूरा ध्यान दें। हर काम एक साथ पूरा करने का दबाव थकाने वाला लगेगा। फिलहाल अगला छोटा कदम तय करना आपके लिए सहज रहेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
अपनों की साधारण बात भी आपको टोका जाना लगेगी। प्रेम जीवन में तुरंत जवाब पाने की बेचैनी बातचीत को खींचेगी। पार्टनर की बात पूरी सुनें और अपनी नाराजगी का कारण एक वाक्य में बताएं। मंगल का तेज स्वभाव परिवार में छोटी असहमति को बहस का रूप दे सकता है। बच्चों की पढ़ाई के दौरान एक ही गलती दोहरने पर झुंझलाहट होगी। उस वक्त सवाल दोबारा समझाने से पहले थोड़ी देर का विराम लें। आपकी थकान समझने लायक है, लेकिन बच्चे पर तेज प्रतिक्रिया से बात समझाना कठिन होगा।
मंगल के प्रभाव से आज आपके भीतर जोश और आत्मविश्वास बना रहेगा। रुके हुए काम पूरे करने का मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। आज किन मामलों में सावधानी रखनी होगी? जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
अधूरा काम देखकर उसे फौरन खत्म करने की बेचैनी रहेगी। विद्यार्थी कठिन सवाल पर अटकें तो उत्तर बदलने से पहले सवाल दोबारा पढ़ें। ऑफिस में किसी संदेश का लहजा खराब लगे तो जवाब का मसौदा बनाकर कुछ देर बाद देखें। मंगल की सक्रियता को एक काम पूरा करने में लगाएं। बार बार काम बदलना उलझन बढ़ाएगा। नौकरी और बिजनेस में किसी प्रस्ताव पर तत्काल हां कहने का दबाव महसूस हो तो जवाब देने के लिए मोहलत मांगें। पेशेवर तरक्की की कोशिश में काम की जांच के लिए भी जगह रखें। सामान या उपकरण इस्तेमाल करते हुए पूरा ध्यान उसी काम पर दें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों की बात में इंतजार करना अखरेगा। भुगतान अटकने या हिसाब समझने में देर लगे तो बातचीत तीखी ना होने दें। आय से जुड़ी उम्मीद को तुरंत खर्च का आधार ना बनाएं। मंगल की जल्द काम पूरा करने वाली प्रवृत्ति में भुगतान का बटन दबाने से पहले रकम और पाने वाले का नाम मिलाएं। खरीदारी की बेचैनी उठे तो सूची दोबारा देखें। निवेश से जुड़ा कोई निर्देश अधूरा समझ आए तो पहले उसका अर्थ पूछें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
बेचैनी में सामान्य काम भी हड़बड़ी में करने का मन होगा। मंगल की तेज ऊर्जा को संभालने के लिए कामों के बीच छोटा विराम रखें। गरम चीज उठाते या सीढ़ियां चढ़ते समय ध्यान दूसरी तरफ ना जाने दें। व्यायाम करते हैं तो चिड़चिड़ाहट उतारने के लिए उसकी तीव्रता ना बढ़ाएं। मन उखड़ा हो तो पहले स्थिर बैठें और फिर अगला काम शुरू करें।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 9 के जातक यदि अपने जोश और आत्मविश्वास को सही दिशा देते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं, तो उनके सभी रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। अपने स्वामी मंगल देव के साहस और भाग्यांक 7 के संयम का सुंदर तालमेल बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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