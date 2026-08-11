मूलांक 9 राशिफल 11 अगस्त 2026: दिन रहेगा हल्का, अटके काम भी आसानी से बनेंगे
मूलांक 9 राशिफल 11 अगस्त 2026: दिन रहेगा हल्का और अटके काम भी आसानी से पूरे होंगे। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का सटीक पूर्वानुमान जानें। सहज ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सफलता पाएं।
अंक 9 यानी 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन हल्का और सहज रहेगा। सुबह से काम की लिस्ट देखकर भी मन पर खास बोझ नहीं बैठेगा। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 दिन को नरम बना रहे हैं इसलिए आपके तेज मंगल को भी मुलायम दिशा मिलेगी। ऊर्जा बनी रहेगी पर हर बात लड़कर मनवाने की जरूरत कम लगेगी। जो गति मिली है, उसे सही काम में लगाना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
दिल के मामले में हल्कापन रहेगा। बात करने का मूड बनेगा और कई उलझनें सिर्फ सही लहजे से सुलझ सकती हैं। अगर किसी अपने से पिछले दिनों तेज बोलचाल हुई थी तो अब फोन पर साधारण सी बातचीत भी दूरी कम कर सकती है। मंगल आपको सीधा और साफ रखता है लेकिन 2 की ऊर्जा याद दिला रही है कि हर सच को नरमी से भी कहा जा सकता है। साथी की बात पूरी सुनें। परिवार में भी आपकी मौजूदगी से काम बनेगा आदेश देने से नहीं। छोटे स्नेह भरे इशारे ज्यादा असर दिखाएंगे और रिश्ते मधुर बनेंगे।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में राहत का एहसास रहेगा। दबाव कम होने से दिमाग खुलकर चलेगा और रुके हुए काम भी बिना खींचतान पूरे हो सकते हैं। मंगल की सक्रियता आपको खाली बैठने नहीं देती, इसलिए यह समय सिर्फ आराम में निकालने के बजाय उपयोगी काम समेटने के लिए अच्छा है। ऑफिस में किसी मीटिंग कॉल या कोऑर्डिनेशन वाले काम में आपकी साफ बात फायदा दे सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई का मूड बेहतर बन सकता है खासकर, जहां पहले मन नहीं लग रहा था। सहयोग बढ़ा रहा है, इसलिए टीमवर्क या किसी से समझकर पढ़ना लाभ दे सकता है। बिजनेस में भी माहौल सहज रहेगा पर फॉलोअप छोड़ना ठीक नहीं होगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों को लेकर बहुत बड़ी टेंशन नजर नहीं आती, लेकिन इसी सहजता में छोटी लापरवाही हो सकती है। मूड अच्छा होने पर लोग अक्सर सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे। यही हिस्सा संभालना है। किसी पेमेंट बुकिंग ऑनलाइन ऑर्डर या उधार जैसी बात में एक बार रकम और शर्त साफ देख लें। मंगल तुरंत कदम उठवाता है, जबकि 2 की ऊर्जा भरोसा जल्दी दिला सकती है। दोनों के मेल में भावुक सुविधा पर नहीं साफ हिसाब पर टिकना बेहतर रहेगा। छोटी सावधानी बाद की परेशानी से बचाएगी।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ताकत रहेगी पर भीतर की तेज ऊर्जा को सही रास्ता देना जरूरी है। खाली समय में बिना वजह चिड़चिड़ापन ना उभरे इसके लिए हाथ-पैर चलाते रहें। थोड़ी तेज चाल से टहलना कमरे की छोटी व्यवस्था करना या सीढ़ियां चढ़ना अच्छा रहेगा। सिर और कंधों में जकड़न महसूस हो तो कुछ मिनट गहरी सांस लेकर रुकें। आराम और सक्रियता का संतुलन आपको सूट करेगा। नियमित हल्की गतिविधि स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगी।
आज की सलाह है कि हल्के दिन को आराम नहीं समझदारी से आगे बढ़ाने में लगाएं। फोन पर आधी बात सुनकर प्रतिक्रिया ना दें और राहत वाले मूड में जरूरी फॉलोअप ना टालें। सही दिशा में ऊर्जा लगाएं तो अटके काम आसानी से पूरे होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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