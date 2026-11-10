मूलांक 9 राशिफल 10 नवंबर 2026: अपनी बात का विरोध सुनते ही बढ़ेगा गुस्सा, जिद बिगाड़ सकती है रिश्ते
मूलांक 9 राशिफल 10 नवंबर 2026: आज बातचीत में गुस्सा और जिद आपके रिश्ते बिगाड़ सकती है। संयम रखें और जानिए स्वामी मंगल के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अपनी बात का विरोध सुनकर आपका तेवर जल्दी तीखा होगा। मन में यह जिद रहेगी कि सामने वाला आपकी राय माने। अंक 9 के स्वामी मंगल की ऊर्जा और हिम्मत इस समय आक्रामक रुख भी लेगी, इसलिए असहमति पर आपकी पहली प्रतिक्रिया अहम होगी। 10 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक का मित्र है, भाग्यांक 4 है और मंगलवार के स्वामी का अंक भी 9 है। इस मेल में अपनी बात रखने का जोश रहेगा, लेकिन सहमति अपने आप नहीं मिलेगी। आपकी जिद से विरोध और बढ़ने की आशंका है। अपनी बात अनसुनी लगना खलेगा। जवाब देने से पहले सामने वाले की आपत्ति पूरी सुनें और चर्चा को उसी मुद्दे तक रखें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में पार्टनर की अलग राय आपको निजी विरोध जैसी लगेगी। मंगल का तेज जवाब में कड़वाहट बढ़ाएगा, इसलिए अपनी नाराजगी की वजह साफ शब्दों में बताएं। परिवार की बातचीत में किसी घरेलू फैसले पर मत अलग हों तो हर बात का तुरंत खंडन ना करें। अपनी पसंद पर अड़ने से रिश्तों में खींचतान बढ़ने की आशंका है। आपकी बात सुनी जाए, यह चाह स्वाभाविक है। सामने वाले से भी पूछें कि उसकी आपत्ति किस बात पर है। इससे बातचीत का मुद्दा साफ रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
पढ़ाई में किसी उत्तर या तरीके पर अपनी पकड़ मजबूत लगेगी, पर सुधार सुनना अखरेगा। शिक्षक की टिप्पणी को पहले पढ़ें, फिर अपनी दलील रखें। नौकरी और ऑफिस में काम के तरीके पर असहमति होने पर आपका रुख सख्त रहेगा। मंगल की संघर्ष करने वाली प्रवृत्ति हर चर्चा को मुकाबला बनाने लगे तो पेशेवर विकास में रुकावट की आशंका बढ़ेगी। बिजनेस की बातचीत में अपनी शर्त बार बार दोहराने से प्रतिरोध बढ़ने की संभावना है। तैयारी पर सवाल उठना असहज लगेगा। जवाब में काम से जुड़े तथ्य रखें और निजी टिप्पणी से दूरी रखें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों की चर्चा में अपनी राय मनवाने की बेचैनी रहेगी। आय के इस्तेमाल, खर्च की जरूरत या निवेश के तरीके पर कोई सवाल उठाए तो उसे चुनौती मानकर रकम तय ना करें। मंगल की तेजी को लेनदेन की शर्तें जांचने में लगाएं। असहमति के बाद केवल अपनी बात सही साबित करने के लिए खरीदारी करना ठीक नहीं होगा। भुगतान से पहले तय रकम और शर्तों की पुष्टि करें, खासकर जब बातचीत तीखी हो रही हो।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
विरोध वाली बातचीत के बाद भी भीतर की तल्खी बनी रहेगी। उसी बात को मन में दोहराते रहने से बेचैनी बढ़ने की आशंका है। मंगल की सक्रिय ऊर्जा को संभालने के लिए बहस से हटकर कुछ देर सहज चाल से टहलें। प्रतिक्रिया लिख रहे हों तो उसे भेजने से पहले रुकें। हर असहमति का जवाब उसी क्षण देना आपके लिए दबाव बढ़ाएगा।
10 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 9 के जातकों को आत्म-संयम, सहनशीलता और समझदारी अपनाने का पाठ पढ़ाता है। स्वामी मंगल और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपको शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन इस ऊर्जा को बहस जीतने के बजाय रिश्तों और काम को संभालने में लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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