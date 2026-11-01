मूलांक 9 राशिफल 1 नवंबर: छोटी बात पर ना करें बहस, वरना बढ़ेगी परेशानी
Mulank 9 Numerology 1 November 2026: मंगल, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 9 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज छोटी बात पर बहस करने से बचना है।
दिल की बात मनवाने की इच्छा इस समय तेज रह सकती है, लेकिन माहौल वैसा साथ देता नहीं दिखेगा। अंक 9 पर मंगल का असर आपको सीधा, तेज और सक्रिय बनाता है। यही ताकत कभी कभी टकराव भी बढ़ा देती है। इसलिए जहां सामने वाला अड़ा हुआ लगे, वहां जोर लगाने के बजाय थोड़ा ढीला छोड़ना बेहतर रहेगा। 1 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल की तरफ धकेलेगा, जबकि भाग्यांक 4 साफ संकेत देता है कि हर बात नियम, क्रम और सही समय से ही बनेगी। छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से दिन भारी लग सकता है। अपने काम पर ध्यान रखें। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपका इरादा गलत नहीं होगा, पर तरीका कड़ा पड़ सकता है। अगर आप किसी अपने को समझाना चाहते हैं, तो आदेश वाली भाषा से बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध में बार बार अपनी बात मनवाने की कोशिश दूरी बढ़ा सकती है। परिवार में भी किसी मुद्दे को फिलहाल हल्का छोड़ देना समझदारी होगी। मंगल आपको साफ बोलना सिखाता है, लेकिन हर सच उसी पल बोलना जरूरी नहीं होता। पहले सामने वाले का मूड समझें। कुछ बातें एक दिन रुककर कहना ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर टीम के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। ऑफिस में ऐसा लग सकता है कि काम सही करने का बस एक ही तरीका है, और वही आपका तरीका है। यहीं से खिंचाव शुरू हो सकता है। मूलांक 1 नेतृत्व का भाव देगा, लेकिन भाग्यांक 4 याद दिलाएगा कि प्रक्रिया तोड़कर नहीं, उसे साधकर आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू होगी। किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या ग्रुप वर्क में अपनी पकड़ दिखाएं, पर बाकी लोगों को छोटा ना दिखाएं। बिजनेस में ग्राहक या पार्टनर पर दबाव बनाने के बजाय विकल्प देकर बात करें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में जल्द निपटाने की आदत छोटी उलझन दे सकती है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम, रकम और सही ऐप या खाते की जांच कर लें। कभी कभी गुस्से या जल्दी में गलत नंबर पर पैसा चला जाता है और फिर समय अलग लगता है। मंगल तेजी देता है, पर वित्त में यही तेजी नुकसान कर सकती है। किसी साझा खर्च या वापसी वाले भुगतान का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें। रकम छोटी हो या बड़ी, साफ हिसाब इस समय आपके पक्ष में रहेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में गर्मी, बेचैनी या सिर के आसपास दबाव जैसा महसूस हो सकता है। यह तब ज्यादा दिखेगा जब मन में बहस चल रही हो। थोड़ी तेज चाल से टहलना, फिर कुछ मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है। बहुत भरे हुए माहौल से थोड़ी दूरी लेना भी ठीक रहेगा। मंगल की ऊर्जा को बहाव चाहिए, रोकेंगे तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी उग्रता पर काबू रखते हुए सही समय का चुनाव करने का है। आज आपका शुभ अंक 1 है तथा शुभ रंग लाल, मैरून और गुलाबी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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