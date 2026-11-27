Numerology Mulank 9: जानें किसी भी महीने की 27 तारीख को जन्मे लोगों पर बजरंगबली की कृपा क्यों मानी जाती है, उनकी प्रमुख विशेषताएं, करियर, रिश्ते और शुभ उपाय।

अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख से व्यक्ति का मूलांक निकाला जाता है। इसी के आधार पर उसके स्वभाव, खूबियों और जीवन से जुड़े कई पहलुओं की व्याख्या की जाती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। इस अंक का स्वामी मंगल ग्रह है, जिसे साहस, ऊर्जा, पराक्रम और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। वहीं, धार्मिक मान्यता में भगवान हनुमान जी को मंगल ग्रह का देवता माना जाता है। यही वजह है कि अंक ज्योतिष में मूलांक 9 वालों को बजरंगबली का विशेष भक्त और कृपा पाने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं इन लोगों की 5 खास खूबियां।

मूलांक 9 का मंगल से है संबंध, हनुमान जी से जुड़ती है आस्था किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इसकी गणना जन्म की तारीख के अंकों को जोड़कर की जाती है। जैसे 27 तारीख के लिए 2+7=9 होगा। अंक ज्योतिष में मंगल इस मूलांक का स्वामी ग्रह है। मंगल को शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। वहीं, भगवान हनुमान को मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों से राहत दिलाने वाला आराध्य माना जाता है। इसी धार्मिक और ज्योतिषीय संबंध के कारण मूलांक 9 वालों की हनुमान भक्ति को खास महत्व दिया जाता है।

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, जिनका संबंध साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास से माना जाता है। धार्मिक मान्यता में भगवान हनुमान को मंगल ग्रह का आराध्य माना गया है, इसलिए 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए बजरंगबली की पूजा विशेष महत्व रखती है। अगर आप अपने स्वभाव, करियर, रिश्तों और जीवन में मंगल के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपनी जन्मतिथि और कुंडली के आधार पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मुश्किलों से नहीं घबराते, साहस से लेते हैं काम मूलांक 9 वालों की सबसे बड़ी खूबी उनका हौसला माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, ये लोग मुश्किल हालात में भी आसानी से हार नहीं मानते हैं। इनके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, ये उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। जोखिम लेने और कठिन फैसले करने से भी पीछे नहीं हटते। मंगल के प्रभाव के कारण इनमें ऊर्जा और कुछ कर गुजरने का जज्बा अधिक बताया जाता है। यही वजह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग अपना रास्ता बनाने की क्षमता रखते हैं।

नेतृत्व करने में होते हैं आगे मूलांक 9 के जातकों में नेतृत्व की अच्छी क्षमता मानी जाती है। ये लोग अपनी बात खुलकर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों की जिम्मेदारी भी संभाल लेते हैं। किसी समूह में काम करते समय ये अक्सर आगे बढ़कर फैसले लेने की कोशिश करते हैं। इनका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करता है। हालांकि, अपनी बात मनवाने की जिद से बचना इनके लिए जरूरी है। दूसरों की राय सुनने और टीम के साथ मिलकर काम करने से इनकी नेतृत्व क्षमता और बेहतर निखरती है।

मेहनती होते हैं और लक्ष्य से नहीं भटकते अंक ज्योतिष में मूलांक 9 को कर्मठ और ऊर्जावान माना जाता है। इस तारीख को जन्मे लोग किसी काम को हाथ में लेने के बाद उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। खेल, सेना, पुलिस, प्रशासन, राजनीति, तकनीकी क्षेत्र और कारोबार जैसे क्षेत्रों में इनकी सक्रियता को अनुकूल माना जाता है। ये चुनौतियों से सीखते हैं और असफलता के बाद दोबारा प्रयास करने का हौसला रखते हैं। हालांकि, सफलता के लिए केवल साहस काफी नहीं होता है। सही योजना और धैर्य भी इनके लिए उतने ही जरूरी हैं।

रिश्तों में होते हैं वफादार और मददगार मूलांक 9 वाले लोगों को रिश्तों के मामले में ईमानदार और वफादार माना जाता है। ये जिन लोगों को अपना मानते हैं, उनके सुख-दुख में साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ने पर मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। इनका स्वभाव साफ और स्पष्टवादी होता है, इसलिए कई बार बिना सोचे कही गई बात दूसरों को बुरी लग सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इनके भीतर गुस्सा और जल्द प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति भी रहती है। अगर ये अपने व्यवहार में धैर्य रखें, तो रिश्ते और मजबूत बन सकते हैं।

गुस्सा तेज, लेकिन हनुमान भक्ति से मिलता है मानसिक बल मूलांक 9 वालों की ऊर्जा और साहस उनकी ताकत हैं, लेकिन जल्द गुस्सा आना उनकी कमजोरी भी माना जाता है। छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने से कई बार इनके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसे लोगों के लिए नियमित हनुमान पूजा शुभ मानी जाती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में बजरंगबली को सिंदूर तथा बूंदी या लड्डू का भोग लगाएं। 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ की गई पूजा मन को स्थिर रखने और साहस बढ़ाने का माध्यम मानी जाती है।

27 तारीख को जन्मे मूलांक 9 के जातकों में साहस, नेतृत्व और कठिन समय में डटे रहने की स्वाभाविक क्षमता होती है। यदि वे अपने ऊर्जावान स्वभाव को धैर्य, संयम और सही दिशा के साथ जोड़ते हैं, तो अपने लक्ष्यों को अधिक सार्थक ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।