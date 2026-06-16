अंक ज्योतिष 16 जून: मूलांक 9 वाले आज गुस्से पर करें कंट्रोल, स्टूडेंट्स रखें इस बात का ध्यान
Aaj Ka Ank Rashifal 16 June 2026: आज मूलांक 9 वालों को अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करने की जरूरत है। बोलने से पहले चीजों को सोच लें। हड़बड़ी में किसी भी तरह का रिएक्शन ना दें।
Mulank 9 Numerology Prediction: मन थोड़ा अलग-थलग या खिंचा हुआ महसूस हो सकता है। आसपास के लोग अपनी धुन में दिखेंगे और आपको लगेगा कि आपकी सोच उनसे मेल नहीं खा रही। ऐसे में मंगल की तेज ऊर्जा आपको तुरंत action लेने को उकसा सकती है, पर 16 जून 2026 का मूलांक 7 भीतर ठहरकर समझने का संकेत दे रहा है। वहीं भाग्यांक 5 माहौल को चंचल और बदलता हुआ बनाए रखेगा। इसलिए हर असहज स्थिति लड़ाई नहीं होती ये बात याद रखें। बाजार, दुकान या रोजमर्रा के काम में भी किसी की बात आपको उलटी लग सकती है। पहले साफ सुनें फिर छोटा और सीधा जवाब दें। अपने काम की प्राथमिकता सुबह ही लिख लेना फायदेमंद रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
दिल में यह भावना आ सकती है कि आपकी बात कोई ठीक से समझ नहीं रहा। यही दूरी रिश्तों में खटक सकती है। मंगल आपको साफ बोलना सिखाता है, लेकिन नरमी के बिना वही बात चुभ सकती है। पार्टनर या घर के किसी सदस्य से बात करते समय पहले यह बताएं कि आपको किस बात से असहजता हुई। आरोप वाला लहजा कम रखें। अगर सामने वाला तुरंत सहमत न हो, तो इसे अनदेखी न मानें। थोड़ा समय देने पर बात बेहतर खुल सकती है। रिश्तों में समाधान समझ से आएगा दबाव से नहीं।
शिक्षा और करियर
काम की जगह पर ये लग सकता है कि आपका काम करने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। मीटिंग, टीमवर्क या रोज के तालमेल में हल्की असहजता रह सकती है। मूलांक 7 का असर कहता है कि पहले देखें कि समस्या विचारों की है या तरीके की। भाग्यांक 5 के कारण लोग जल्दी टॉपिक बदल सकते हैं इसलिए अपनी बात दो हिस्सों में रखें। पहले नतीजा बताएं, फिर कारण समझाएं। बिजनेस या दुकान संभालने वालों के लिए खास संकेत है कि ग्राहक, सप्लायर या स्टाफ से बात में टोन बहुत मायने रखेगी। भावनाओं से नहीं, साफ जानकारी से काम लें। स्टूडेंट्स भी ग्रुप स्टडी में बहस के बजाय अपना टारगेट लिखकर चलें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में असली चुनौती रकम नहीं, सोच का फर्क रह सकता है। किसी खरीद, रेट या भुगतान को लेकर आपकी राय अलग हो सकती है। दुकान या बाजार में मोलभाव करते समय बात को ego का मुद्दा न बनने दें। जो चीज जरूरी है, उसी पर पैसा लगाएं। बाकी को एक दिन टालना बेहतर रहेगा। मंगल ज्यादा खर्च करा सकता है, इसलिए पहले कीमत की तुलना करें। किसी को उधार देने या लेने से पहले शर्त साफ बोलें। छोटी लिखित नोट भी काम आएगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा असर मन की चिड़चिड़ाहट में दिख सकता है। इससे सिर भारी लगना या चेहरे पर तनाव आना संभव है। सुबह दस मिनट तेज चाल से चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के बीच ठंडा पानी पीकर दो मिनट रुकें। प्रतिक्रिया देने से पहले लंबी सांस लेकर पांच तक गिनना भी मदद करेगा। मंगल की आग को दिशा चाहिए वरना थकान जल्दी महसूस होगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: हर असहमति को विरोध न समझें। बाजार या ऑफिस में आवाज ऊंची करने से बात अटक सकती है। अधूरी जानकारी पर तुरंत प्रतिक्रिया देना भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: अपनी बात कम शब्दों में और सही समय पर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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