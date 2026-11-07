मूलांक 9 राशिफल 7 नवंबर 2026: आत्मविश्वास और जोश रहेगा भरपूर, मुश्किल काम भी होंगे पूरे
मूलांक 9 राशिफल 7 नवंबर 2026: मंगल देव और मित्र भाग्यांक 1 के प्रभाव से आज आपका आत्मविश्वास और जोश भरपूर रहेगा, मुश्किल काम पूरे होंगे। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
काम की डेडलाइन सामने हो तो उसे पूरा करने का जोश मजबूत रहेगा। आपकी ऊर्जा और हिम्मत ऊंची रहेगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे और आत्मविश्वास भी भरपूर होगा। काफी कुछ हासिल करने के लिए दिन अनुकूल है। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 9 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 1 आपका मित्र है। यह मेल मंगल की सक्रियता को स्पष्ट लक्ष्य की ओर लगाने का आधार देता है। कठिन काम देखकर पीछे हटने का मन नहीं होगा। फिर भी उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाना थका सकता है। दबाव महसूस हो तो लक्ष्य का दायरा साफ करें। आपकी ताकत सबसे उपयोगी काम में लगनी चाहिए।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात साफ रखने का साहस रहेगा। किसी उलझे विषय पर बातचीत शुरू करने का भरोसा भी होगा। मंगल की सीधी प्रकृति आपको पहल के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन बातचीत को मुकाबला बनाने से बचें। पार्टनर से अपनी अपेक्षा बताते समय उनकी सुविधा भी पूछें। परिवार के किसी साझा काम में आप उत्साह से हाथ बंटा पाएंगे। हर जिम्मेदारी अपने नाम लेने का दबाव ना बनाएं। मन की बात कहना कठिन लगे तो एक छोटे, सच्चे वाक्य से शुरुआत करें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
पढ़ाई में चुनौती वाले हिस्से को समझने का उत्साह रहेगा। अपनी तैयारी जांचने के लिए कुछ सवाल खुद हल करें। ऑफिस में काम की डेडलाइन आपका ध्यान लक्ष्य पर रखेगी। मंगल की ऊर्जा लगातार कोशिश में उपयोगी रहेगी। पेशेवर काम में काफी कुछ पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है, इसलिए प्राथमिक काम पहले चुनें। नौकरी में अपनी क्षमता बताते समय किए गए काम का उदाहरण रखें। बिजनेस में कठिन मुद्दे पर चर्चा करने का साहस रहेगा। प्रगति की संभावना बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव का दायरा और उसे पूरा करने की क्षमता साफ रखें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों से जुड़े काम समझने और हिसाब व्यवस्थित करने का उत्साह रहेगा। आय बढ़ाने के किसी विचार पर काम करना चाहें तो पहले उसके खर्च और मेहनत का अनुमान लिखें। मंगल का साहस पहल में उपयोगी है, पर ऊंचा आत्मविश्वास लाभ की गारंटी नहीं है। खरीदारी में अपनी वास्तविक जरूरत तय करें। निवेश का फैसला रकम की जरूरत और जोखिम समझकर लें। लेनदेन के रिकॉर्ड एक जगह रखना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा भरपूर रहेगी और सक्रिय रहने का मन होगा। मंगल के जोश को अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि में लगाएं। व्यायाम करते हों तो उत्साह में उसकी तीव्रता अचानक ना बढ़ाएं। काम पूरा करने की धुन में थकान के संकेत पहचानना भी अहम है। दिन के कामों के बीच थोड़ा खाली समय रखें, ताकि हर काम पूरी ताकत लगाने की परीक्षा ना बने।
7 नवंबर 2026 का यह दिन मूलांक 9 के जातकों को अपनी अपार ऊर्जा और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर बड़ी सफलताएं अर्जित करने की प्रेरणा देता है। मंगल देव के पराक्रम और भाग्यांक 1 के मित्रवत सहयोग से आप अपने सभी कठिन कार्यों को शांतिपूर्वक पूरा करने में समर्थ रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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