मूलांक 9 राशिफल 6 नवंबर: काम की होगी तारीफ, व्यक्तित्व से जीतेंगे लोगों का दिल
Mulank 9 Numerology 6 November 2026: मंगल, मूलांक 6 एवं भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 9 का लव, करियर, धन व स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज काम की तारीफ से बढ़ेगा मान-सम्मान।
आपकी ऊर्जा और व्यक्तित्व का असर प्रभावशाली रहेगा। अपनी बात रखने का भरोसा बढ़ेगा और आपके योगदान को पहचान व सराहना मिलेगी। रिश्तों में तालमेल रहेगा, जिससे दिन सुखद लगेगा। 6 नवंबर 2026 का मूलांक 6 आपके अंक 9 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 9 आपके अंक से मेल खाता है। यह मेल आपकी सक्रियता और व्यक्तिगत प्रभाव को दिन की मुख्य ताकत बनाता है। स्वामी मंगल की हिम्मत आपको खुलकर सामने आने का उत्साह देगी। अपनी बात साफ रखें और सामने वाले को भी उसे समझने का अवसर दें। तारीफ मिले तो सहजता से स्वीकार करें। हर मौके पर खुद को साबित करने का दबाव लेने की जरूरत नहीं है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
अपनों से बातचीत में अपनापन रहेगा और रिश्ते सुखद लगेंगे। पार्टनर के सामने अपनी खुशी खुलकर जाहिर करना सहज होगा। मंगल की गर्मजोशी को स्नेह जताने में लगाएं। परिवार में बच्चों की पढ़ाई की चर्चा हो तो केवल अंकों पर बात ना करें। उनकी मेहनत की कोई खास बात पहचानकर तारीफ करें। आपका उत्साह बातचीत को अच्छा रंग देगा। अपने लिए मिली सराहना का जिक्र करते हुए अपनों के योगदान को भी जगह दें। रिश्तों में तालमेल का आनंद लेना भी आपके लिए सुखद रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सक्रिय मौजूदगी असरदार रहेगी। नौकरी और बिजनेस में योगदान की पहचान मिलने के योग हैं। ऑफिस की किसी चर्चा में अपनी बात एक स्पष्ट उदाहरण के साथ रखें। मंगल की हिम्मत प्रस्तुति देने और सवाल पूछने में उपयोगी होगी। पढ़ाई में जिस विषय की तैयारी की है, उसे बोलकर समझाने का अभ्यास करें। इससे अपनी तैयारी परखने का अवसर मिलेगा। पेशेवर तरक्की के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि किसी बड़े नतीजे की गारंटी ना मानें। सराहना मिलने पर बताएं कि काम का कौन सा हिस्सा आपकी जिम्मेदारी था।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
व्यक्तिगत प्रभाव मजबूत रहेगा, लेकिन प्रशंसा को आय बढ़ने का पक्का संकेत ना मानें। आर्थिक बातचीत में रकम और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रखने से आपकी बात अधिक ठोस होगी। मंगल की सक्रियता का इस्तेमाल किसी प्रस्ताव के खर्च समझने में करें। खरीदारी पर सहमति देने से पहले कुल कीमत पूछ लें। निवेश का फैसला केवल अपनी मौजूदा जरूरत और उपलब्ध जानकारी के आधार पर लें। अच्छा प्रभाव हिसाब की जांच की जगह नहीं लेता।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा और चुस्ती का अच्छा एहसास रहेगा। मंगल की सक्रियता आपको शारीरिक गतिविधि के लिए उत्साहित करेगी। इस उत्साह को अपनी क्षमता के अनुसार टहलने या किसी पसंदीदा हल्के खेल में लगाएं। जो गतिविधि पहले से करते हैं, उसकी गति सहज रखें। खुद को ऊर्जावान महसूस करने पर भी एक ही दिन में बहुत ज्यादा अभ्यास करने का लक्ष्य ना बनाएं।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीतने का है। आज आपका शुभ अंक 1 है एवं शुभ रंग लाल, मैरून और गुलाबी रहेगा। आज के दिन के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण मानी गई है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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