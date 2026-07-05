मूलांक 9 राशिफल 5 जुलाई 2026: आज सही दिशा में लगाएं अपनी ताकत, संयम ही बनेगा सबसे बड़ा हथियार
5 जुलाई 2026 मूलांक 9 राशिफल: आज सही दिशा में अपनी ताकत लगाएं, संयम रखने से सफलता मिलेगी। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह जानिए।
Numerology Horoscope Today: आज 5 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वाले लोगों के लिए मंगल की तेज ऊर्जा और संयम का सुंदर मिश्रण लेकर आया है। आपका रुख थोड़ा सख्त और नतीजे पर केंद्रित रहेगा, लेकिन इसी वजह से दूसरों की धीमी चाल आपको चिढ़ा सकती है। मंगल आपको तेजी और साफ फैसले लेने की ताकत दे रहा है, जबकि भाग्यांक 4 आपको याद दिला रहा है कि बिना ठोस योजना के ऊर्जा बिखर सकती है। आज हर मोर्चे पर नहीं, बल्कि चुनिंदा और जरूरी जगहों पर अपनी ताकत लगाएं। संयम और सही दिशा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपका अंदाज थोड़ा सख्त और सीधा नजर आ सकता है। आपकी बातों में तेजी होगी, लेकिन सामने वाला इसे दूरी या नाराजगी समझ सकता है। प्रेम संबंध में अगर आपकी बात थोड़ी तीखी हो गई, तो हल्की उलझन बन सकती है। परिवार में किसी पुरानी जिम्मेदारी या बात को लेकर चर्चा हो सकती है। वहां अपनी बात रखने से पहले दूसरे की पूरी बात सुनें। मंगल आपको सीधेपन की ताकत दे रहा है, लेकिन रिश्ते केवल ताकत से नहीं, समझ और लचीलेपन से भी चलते हैं। आज कम बोलें, लेकिन जो बोलें वह साफ और ईमानदार हो। संयम बनाए रखने से रिश्तों में गहराई बनी रहेगी।
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मूलांक 9 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपकी गति सबसे तेज रहेगी। डेडलाइन या महत्वपूर्ण काम हो तो आप पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन टीम की चाल अलग होने पर चिढ़चिढ़ापन बढ़ सकता है। ऑफिस में रिपोर्ट, फाइल या प्रोजेक्ट पर काम करते समय अपनी तरफ से चीजें आगे बढ़ाएं, पर हर छोटी बात पर कंट्रोल लेने की कोशिश ना करें। छात्रों को एक साथ कई चैप्टर पढ़ने की बजाय कठिन हिस्से पहले निपटाने चाहिए। बिजनेस में साफ-साफ बात रखें, लेकिन दबाव बनाकर काम ना करवाएं। आज संयम से काम करने वाले को ज्यादा फायदा होगा। शनि की तरह धैर्य रखें, तो सफलता आपके पास आएगी।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज आपका रुख थोड़ा सख्त रह सकता है। किसी लेन-देन, रेट या भुगतान पर अपनी शर्त तुरंत रखने की इच्छा होगी। लेकिन दूसरे की बात भी पूरी सुनना जरूरी रहेगा। छोटी रकम हो तब भी हिसाब-किताब मिलान कर लें। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट को हिस्सों में बांटकर चलें। मंगल आपको तेज फैसले लेने की ताकत देगा, लेकिन भाग्यांक 4 आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। तैश में आकर कोई बड़ा खर्च या भुगतान ना करें। संयम रखकर वित्तीय फैसले लेने से आगे चलकर स्थिरता मिलेगी।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
आज शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन दबा हुआ चिढ़चिढ़ापन सिर, जबड़े या कंधों में तनाव पैदा कर सकता है। तेज गति से काम करने के बीच थोड़ा रुककर गहरी सांस लें। मसालेदार या बहुत गर्म चीजें कम लें। शाम तक अगर मन भारी लगे तो थोड़ी अकेली सैर करें। संयम बनाए रखने से आपका स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। ज्यादा सोचने या दूसरों की गति से खीजने से बचें। हल्का भोजन और नियमित पानी पीना आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन सही दिशा में ताकत लगाने वाला है। संयम रखकर काम करें तो किस्मत साथ देगी।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: डेडलाइन के दबाव में टीम पर हावी ना हों। घर की बात को आदेश की तरह ना रखें। आधी जानकारी पर सख्त रुख नुकसान दे सकता है।
आज की सलाह: हर मोर्चे पर नहीं, सिर्फ जरूरी जगह अपनी ताकत लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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