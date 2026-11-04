मूलांक 9 राशिफल 4 नवंबर: मंगल की सलाह-फोन पर सुनी बात का रिएक्शन जल्दबाजी में ना दें
मूलांक 9 वालों को आज यानी 4 नवंबर के दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। जानें आज मंगल किस तरह से आपको संकेत देकर चीजों को सही करना चाहते हैं। यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
भावनाओं का जोर आपको कुछ करने के लिए उकसाएगा, लेकिन हर बात पर तीखी प्रतिक्रिया देना उलझन बढ़ाएगा। मन में जोश भी रहेगा और किसी बात को बहुत गहराई से महसूस करने की प्रवृत्ति भी होगी। आपके स्वामी मंगल ऊर्जा और हिम्मत देते हैं, मगर यही तेजी जल्दबाजी में बदल जाए तो सही बात भी गलत ढंग से कही जाएगी। 4 नवंबर 2026 के मूलांक 4 से अंक 9 का संबंध तटस्थ है और दिन का भाग्यांक 7 है। ऐसे में अपने उत्साह को संतुलित रखना मुख्य बात रहेगी। भावुक होना कमजोरी नहीं है। बस किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पूछें कि आपके पास तथ्य कितने हैं और अनुमान कितने।
लव राशिफल
अपनों की किसी बात का असर मन पर गहरा होगा। प्रेम जीवन में लगाव के साथ प्रतिक्रिया भी तेज रहेगी, इसलिए छोटे जवाब को बेरुखी का नाम देने से बचें। फोन पर बातचीत में कोई बात चुभे तो तुरंत पलटकर बोलने से पहले उसका मतलब पूछ लें। मंगल का जोश रिश्ते के लिए पहल करने में लगाएं, अपनी बात मनवाने में नहीं। पार्टनर या परिवार से कहें कि उस बात से आपको कैसा लगा। बातचीत को उसी मुद्दे तक रखें जिस पर बात शुरू हुई थी।
करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा रहेगी। मंगल की सक्रियता आपको कोशिश के लिए आगे बढ़ाएगी, लेकिन भावनाओं के जोर में अपनी क्षमता से बड़ा वादा करने से बचें। ऑफिस में किसी टिप्पणी को अपनी योग्यता का अंतिम फैसला न मानें। जवाब देने से पहले पूछें कि किस हिस्से में सुधार चाहिए। बिजनेस में उत्साह हो तो प्रस्ताव की शर्तें भी पूरी पढ़ें। पढ़ाई में कठिन सवाल देखकर खुद को कमजोर मान लेना ठीक नहीं होगा। उसे छोटे चरणों में हल करें और जहां अटकें, उसी हिस्से का अभ्यास करें।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में मन की तीव्र इच्छा और वास्तविक जरूरत का फर्क देखना उपयोगी रहेगा। कोई खरीदारी बहुत जरूरी लगे तो भुगतान से पहले जांचें कि उसकी जरूरत क्या है। मंगल की तेजी यहां तुरंत कदम उठाने का दबाव बनाएगी। आय या निवेश से जुड़ी उम्मीद को पक्का नतीजा मानकर बजट न बनाएं। लेनदेन की बातचीत में भावुक होकर हामी भरने से पहले रकम और अपनी सीमा तय कर लें।
हेल्थ राशिफल
भावनाओं की तीव्रता के बीच खुद को हर वक्त सक्रिय रखने का दबाव महसूस होगा। मंगल की ऊर्जा को सहज गति दें। मन उफान पर हो तो चल रहा काम कुछ मिनट रोककर आसपास की पांच चीजों पर ध्यान दें। फिर सामान्य गति से टहल लें। खुद से पूछें कि इस समय आराम चाहिए या गतिविधि। जोश में अपनी थकान को अनदेखा न करें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: छोटे जवाब का बड़ा मतलब न निकालें। भावुक होकर क्षमता से बड़ा वादा न करें। तीव्र इच्छा को खरीदारी की जरूरत न मानें।
आज की सलाह: जवाब देने से पहले सुनी हुई बात का मतलब पूछें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र