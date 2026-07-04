मूलांक 9 राशिफल 4 जुलाई 2026: नए आइडिया से आज मिल सकती है सफलता, लेकिन जल्दबाजी से बचें
4 जुलाई 2026 मूलांक 9 राशिफल: नए आइडिया आज सफलता दिला सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। सही सोच और समय का महत्व समझें। रिश्तों, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? जानिए शुभ टिप्स, सलाह और पूरा भविष्यफल।
Numerology Horoscope Today: आज 4 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वाले लोगों के लिए नए विचारों और रचनात्मक ऊर्जा से भरा है। मंगल की सक्रियता आपको तेजी से सोचने और नई दिशा खोजने की प्रेरणा दे रही है। लेकिन आज के दिन का मूलांक 4 व्यवस्था की मांग कर रहा है और भाग्यांक 3 आपको संतुलित तरीके से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। आज का दिन सफलता दिला सकता है, बशर्ते आप जल्दबाजी ना करें और अपने विचारों को अच्छे से परख लें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आज आपकी भावनाएं काफी सक्रिय रहेंगी। मन में कोई नई उम्मीद या बदलाव की इच्छा उठ सकती है, लेकिन उसे तुरंत सामने वाले पर थोपने की बजाय धीरे-धीरे साझा करें। प्रेम संबंध में रोमांच तो रहेगा, पर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। परिवार में भी अपनी बात रखते समय नरमी बरतें। अगर कोई पुरानी बात मन में अटकी है, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा समय है। बस ध्यान रखें कि आपकी तेजी सामने वाले को दबाव ना लगे। सही समय पर सही शब्द चुनने से रिश्ते और गहरे हो सकते हैं।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर में आज नए आइडिया और रचनात्मक सोच आपके काम आएगी। ऑफिस या बिजनेस में कोई नया तरीका या प्लान सूझ सकता है। लेकिन मूलांक 4 आपको याद दिला रहा है कि बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। छात्रों के लिए यह दिन पढ़ाई में नए तरीके आजमाने का है, लेकिन एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश ना करें। टीम या सहकर्मियों के साथ अपने विचार साझा करें, उनकी राय भी लें। जो चीज आज आपको बहुत अच्छी लग रही है, उसे थोड़ा समय देकर परखें। सही तैयारी के साथ आगे बढ़ने पर आज का दिन बेहतर नतीजे दे सकता है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में आज उत्साह ज्यादा रहेगा। कोई नया खर्च या निवेश का विचार आ सकता है। लेकिन मंगल की तेजी में फैसला लेने से पहले उसकी उपयोगिता और जरूरत को अच्छे से जांच लें। छोटे-मोटे खर्चों पर भी नजर रखें। अगर कोई रचनात्मक काम या प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले उसके बजट और समय का हिसाब बना लें। आज की गई समझदारी भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। दिखावे या जल्दबाजी में खर्च करने से बचें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
आज शरीर की ऊर्जा ज्यादा रहेगी, लेकिन दिमाग की तेज रफ्तार से थकान भी महसूस हो सकती है। सिर, आंखें या गर्दन में हल्का दबाव पड़ सकता है। लगातार स्क्रीन पर काम करने या ज्यादा सोचने से बचें। बीच-बीच में ब्रेक लें, पानी ज्यादा पिएं और कुछ देर खुली हवा में टहलें। अगर कोई नया व्यायाम या रूटीन शुरू करने की सोच रहे हैं, तो धीरे-धीरे शुरू करें। मन और शरीर दोनों को संतुलन में रखने से दिन आसान और फायदेमंद रहेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन नए आइडिया और सफलता का है, लेकिन जल्दबाजी से बचें तो अच्छे नतीजे मिलेंगे।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अधपके आइडिया को अंतिम रूप मानकर आगे ना बढ़ें। बच्चों की पढ़ाई में एक साथ बहुत बदलाव ना करें। दोस्त की राय सुनें, पर अपनी सीमा भी साफ रखें।
आज की सलाह: नया विचार बोलकर परखें, तभी सही दिशा मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र