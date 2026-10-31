मूलांक 9 राशिफल 31 अक्टूबर 2026: नेतृत्व क्षमता से चमकेगा दिन, बस लहजे में रखें नरमी
Mulank 9 Numerology 31 October 2026: मंगल, मूलांक 4 और भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 9 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज वाणी में नरमी रखना है जरूरी।
ऑफिस, कारोबार या घर की जिम्मेदारियों के बीच आपकी मौजूदगी अलग से महसूस की जाएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और कई जगह आपकी पहल से काम आगे बढ़ सकता है। अंक 9 पर मंगल का असर आपको हिम्मत, तेजी और सामने आकर काम संभालने की ताकत देता है। इसी कारण पहचान भी मिल सकती है, पर अपनी तेज चाल के साथ संयम रखना जरूरी रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 काम को ढंग से करने की मांग करता है, जबकि भाग्यांक 6 व्यवहार में नरमी और रिश्तों में आराम देता है। इसलिए जहां नाम बन रहा हो, वहां तरीका भी साफ रखें। घर में शांति का माहौल बने रहने के योग हैं। अपनी बात ठीक शब्दों में कहेंगे तो असर और बढ़ेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी गर्मजोशी साफ दिखेगी और सामने वाला भी उसे महसूस करेगा। अगर हाल में दूरी या खिंचाव रहा है तो बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। मंगल आपको सीधे बोलने वाला बनाता है, लेकिन इस समय सीधापन तभी काम देगा जब उसमें नरमी जुड़ी हो। भाग्यांक 6 इस मामले में मदद करेगा। साथी आपकी व्यस्तता समझ सकता है, बशर्ते आप उसे नजरअंदाज होने का एहसास ना दें। परिवार में आपका निर्णय मान लिया जाए, ऐसी संभावना है। फिर भी हर बात आदेश की तरह ना रखें। सलाह के रूप में कहेंगे तो तालमेल बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत दिख सकती है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, टीम समन्वय या किसी अटके काम को आगे बढ़ाने में आप आगे रहेंगे। मंगल की सक्रियता आपको बैठकर इंतजार करने नहीं देती, इसलिए पहल आपके पक्ष में जा सकती है। बस मूलांक 4 याद दिला रहा है कि सिर्फ जोश नहीं, पूरा सिस्टम भी जरूरी है। फाइल, मेल, टाइम लाइन और जवाबदेही साफ रखें। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वे रटने के बजाय लिखकर याद करें। प्रतियोगी माहौल में आपकी मौजूदगी असर छोड़ सकती है। बिजनेस में लोगों तक पहुंच, फॉलो अप और भरोसेमंद सर्विस पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। नाम मिलने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आपकी छवि मजबूत रह सकती है, लेकिन लेनदेन को सिर्फ भरोसे पर ना छोड़ें। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम, रकम और स्क्रीन पर दिख रही डिटेल एक बार फिर देख लें। मूलांक 4 लिखित और पक्के रिकॉर्ड का पक्ष लेता है। भाग्यांक 6 सुविधा देता है, इसलिए आराम में छोटी चूक हो सकती है। किसी को तुरंत मदद करने का मन बने तो अपनी सीमा पहले तय करें। कमाई का मौका पहचान में आ सकता है, पर शर्त समझे बिना हामी भरना ठीक नहीं रहेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर मंगल की वजह से गति जरूरत से ज्यादा तेज हो सकती है। इसी कारण छोटे काम करते हुए टकराव, कट या हल्की चोट की संभावना बनती है। कामों के बीच दो मिनट रुककर क्रम तय करें। सीढ़ियां, किचन या औजार वाली जगह पर खास सावधानी रखें। मन में जोश ज्यादा हो तो शाम को थोड़ी तेज चाल से चलना या हल्का स्ट्रेच अच्छा असर दे सकता है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी नेतृत्व क्षमता का सही परिचय देते हुए सौम्यता से आगे बढ़ने का है। आज आपका शुभ अंक 2 है एवं शुभ रंग लाल, मैरून और गुलाबी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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