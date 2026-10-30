मूलांक 9 राशिफल 30 अक्टूबर 2026: काम का दबाव बढ़ाएगा बेचैनी, ऐसे संभालें अपना दिन
मूलांक 9 राशिफल 30 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
जिम्मेदारियां इस समय थोड़ी भारी लग सकती हैं, खासकर जब मन को लगे कि आपकी मेहनत को उतना मान नहीं मिल रहा। अंक 9 पर मंगल का असर आपको काम से पीछे नहीं हटने देता, पर यही ऊर्जा कभी भीतर खीझ भी जमा कर देती है। खुद पर तरस खाने के बजाय लोगों से जुड़े रहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। किसी से छोटी बातचीत, हल्की हंसी या खुलकर हाल बताना मन का बोझ कम कर सकता है। अकेले बैठकर बातों को बढ़ाने से उलझन बढ़ेगी। दिन की ऊर्जा में 30 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 संवाद को सहारा दे रहा है और भाग्यांक 5 आपको बंद ढांचे से बाहर निकलने का इशारा दे रहा है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
मन में यह भावना आ सकती है कि आप ही ज्यादा निभा रहे हैं। ऐसी सोच अगर चुपचाप भीतर रहेगी तो दूरी बढ़ सकती है। रिश्ते में हिसाब रखने के बजाय अपनी जरूरत साफ शब्दों में कहें। फोन पर बातचीत करते समय आवाज का तेजपन कम रखें, क्योंकि सामने वाला शब्द से पहले लहजा पकड़ता है। परिवार में भी जिम्मेदारी को उपकार की तरह जताने से बचें। मंगल आपको सीधा बनाता है, इसलिए बात घुमाने की जरूरत नहीं है। बस नरमी जोड़ दें। इससे मन हल्का होगा और तालमेल भी सुधर सकता है।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आपको लगेगा कि बहुत कुछ आपके कंधे पर है। यह भावना गलत भी नहीं होगी, पर इसे बोझ मानते ही ऊर्जा बिखर सकती है। ऑफिस में अगर कोई काम अचानक आपके हिस्से आ जाए, तो पहले क्रम तय करें। कौन सा काम पहले पूरा करना है, यह लिख लें। पढ़ाई में भी एक साथ सब पकड़ने के बजाय एक घंटे का साफ प्लान बनाना बेहतर रहेगा। बिजनेस करने वालों को ग्राहकों और टीम से सीधे संपर्क में रहना चाहिए। फोन पर बात टालने के बजाय दो मिनट में स्थिति स्पष्ट कर दें। मूलांक 3 आपकी बात को असरदार बना सकता है और भाग्यांक 5 तरीका बदलने से राहत देगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। अगर मन पहले से दबाव में है, तो छोटी खरीद या किसी को तुरंत मदद देने का फैसला बाद में भारी लग सकता है। रकम छोटी हो तब भी शर्त साफ रखें। किसी भुगतान या उधारी की बात फोन पर हो, तो बाद में एक छोटा मैसेज लिखकर पक्का कर लें। मंगल तेजी देता है, इसलिए आर्थिक मामलों में रफ्तार से ज्यादा स्पष्टता जरूरी रहेगी। आमदनी सामान्य रह सकती है, पर बिखरे खर्चों पर नजर रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
मूड नीचे हो तो शरीर में भी ढीलापन महसूस हो सकता है। ऐसे में बहुत भारी रूटीन की जरूरत नहीं है। बीस तेज कदम चलें, फिर रुककर तीन बार लंबी सांस लें। कंधों और बाहों में जकड़न हो तो हल्का घुमाव करें। मंगल वाले लोगों में रुकी ऊर्जा चिड़चिड़ापन बढ़ाती है, इसलिए थोड़ी शारीरिक हरकत मन को भी उठाएगी। पानी कम पीना थकान बढ़ा सकता है, इस पर ध्यान रखें।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने मानसिक दबाव को कम करते हुए अपनों के साथ संवाद बढ़ाने का है। आज आपका शुभ अंक 3 है एवं शुभ रंग लाल, मैरून और गुलाबी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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