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मूलांक 9 अंक ज्योतिष 30 जून 2026: आज कोई भी फैसला लेने से पहले दो बार सोचें, सतर्क रहना जरूरी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 9 Rashifal Prediction: मूलांक 9 (9, 18 और 27 तारीख को जन्मे) लोगों के लिए 30 जून 2026 का राशिफल। आज कोई भी फैसला लेने से पहले दो बार सोचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सावधानियां जानिए।

मूलांक 9 अंक ज्योतिष 30 जून 2026: आज कोई भी फैसला लेने से पहले दो बार सोचें, सतर्क रहना जरूरी

30 जून 2026 का दिन मूलांक 9 वाले लोगों के लिए तेज रफ्तार वाला है, लेकिन सही दिशा चुनने का भी है। मंगल का प्रभाव आपको कदम उठाने और बात साफ रखने के लिए प्रेरित करेगा, पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा। मूलांक 3 संवाद बढ़ाएगा और भाग्यांक 1 आपको पहल करने का मौका देगा। आज जो भी निर्णय लें, उसे दोबारा जांच लें। छोटी-छोटी बातें भी बड़ी गलती का कारण बन सकती हैं।

मूलांक 9 का लव राशिफल

आज रिश्तों में भावनाओं के साथ-साथ स्पष्टता की भी जरूरत पड़ेगी। मन में जो बात है, वह सामने वाले तक ठीक उसी तरह पहुंचे, यह जरूरी है। मंगल की ऊर्जा शब्दों को थोड़ा कड़ा बना सकती है, इसलिए अपनी बात कहते समय नरमी बरतें। अगर जीवनसाथी या परिवार के सदस्य के साथ कोई मुद्दा चल रहा है तो पहले उनकी पूरी बात सुनें, फिर अपनी बात रखें। अनकही उम्मीदें रखने या जल्दी में निष्कर्ष निकालने से बचें। दोस्तों या करीबी लोगों से बातचीत में भी स्पष्ट रहें। आज रिश्तों को मजबूत बनाने का दिन है, लेकिन इसमें धैर्य और समझदारी जरूरी होगी।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। बैठक या चर्चा में लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे, लेकिन किसी प्रस्ताव, साझेदारी या नई जिम्मेदारी पर तुरंत हां कहने से बचें। मंगल आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, पर हर डिटेल को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है। ऑफिस में कोई सहकर्मी या वरिष्ठ की सलाह सुनकर भी दोबारा सोचें। बिजनेस करने वाले लोगों को लिखित शर्तों और समयसीमा पर खास ध्यान देना चाहिए। छात्रों के लिए भी यही नियम लागू है। परीक्षा या प्रोजेक्ट में सवाल या निर्देश को पूरा पढ़कर ही जवाब दें। आज की जल्दबाजी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज कोई भी बड़ा कदम या वित्तीय फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। कोई सौदा, निवेश, अग्रिम भुगतान या साझा खर्च की बात हो तो सिर्फ भरोसे या मीठी बातों पर ना चलें। मंगल की तेजी कभी-कभी जल्दी प्रतिबद्धता करा देती है, जो बाद में नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी रकम का लेन-देन भी हो तो लिखित रूप में रखें। बजट और खर्च की योजना बनाकर चलें। आज दिखावे या जल्दी में कोई खरीदारी ना करें। साफ हिसाब और सही समय पर लिया गया फैसला ही लंबे समय तक फायदेमंद रहेगा।

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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

शरीर में ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन मन में बेचैनी या जल्दबाजी की वजह से तनाव भी बढ़ सकता है। कंधों, जबड़े या सिर में खिंचाव महसूस हो सकता है। राहत के लिए कुछ देर तेज चाल से चलें, फिर शांत होकर गहरी सांस लें। काम के बीच पानी पीते रहें और थोड़ा आराम भी करें। अगर मन किसी फैसले को लेकर अटका हुआ है तो कागज पर अपनी प्राथमिकताएं लिखकर देखें। इससे विचार साफ होंगे और थकान भी कम होगी। आज शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

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कुल मिलाकर आज का दिन आपको सावधानी और सोच-समझकर आगे बढ़ने की सीख दे रहा है। कोई भी फैसला लेने से पहले दो बार सोचें, तो नुकसान से बच सकेंगे। धैर्य रखकर काम करें।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति ना दें। बैठक में अधूरी जानकारी पर मजबूत दावा ना करें। कार्यक्षेत्र की जल्दी में पुरानी शर्तें नजरअंदाज ना हों।

आज की सलाह: रफ्तार से पहले हर जरूरी डिटेल एक बार फिर जांचें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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