मूलांक 9 राशिफल 3 नवंबर 2026: बड़े लक्ष्य की रहेगी चाह, जल्दबाजी में ना लें फैसला
मूलांक 9 राशिफल 3 नवंबर 2026: मंगल, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के प्रभाव से आज बड़े लक्ष्य हासिल करने की चाह रहेगी। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
दिन का माहौल थोड़ा दबाव वाला लग सकता है। जिम्मेदारियां सामने रहेंगी और मन बड़े लक्ष्य की तरफ भागेगा। आपके अंक 9 पर मंगल का असर स्वाभाविक रूप से तेज कदम बढ़ाने को कहता है, लेकिन हर मोर्चे पर एक साथ पकड़ बनाने की कोशिश थकावट दे सकती है। 3 नवंबर 2026 का मूलांक 3 सोच को खुलकर रखने की प्रेरणा देता है, जबकि भाग्यांक 6 यह याद दिलाता है कि केवल जोश नहीं, सही तालमेल भी जरूरी है। मन में अगर यह खिंचाव चल रहा है कि काम बहुत है और गति कम है, तो पहले अपने लक्ष्य साफ करें। किस बात को अभी करना है और किसे थोड़ा रोकना है, यही समझ आपके दिन को संभालेगी।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, पर बोलने का ढंग थोड़ा कड़ा पड़ सकता है। मंगल आपको सीधा बनाता है, इसलिए दिल की बात छिपेगी नहीं। फिर भी हर बात का जवाब तुरंत मांगना ठीक नहीं रहेगा। पार्टनर या घर के किसी सदस्य पर अपनी बेचैनी उतारने से दूरी बढ़ सकती है। अगर मन में बड़ी चिंता है, तो उसे छोटे और साफ शब्दों में रखें। परिवार के साथ जिम्मेदारियों की बात शांत तरीके से होगी तो मदद भी मिल सकती है। पुराने मनमुटाव को जीत हार की तरह देखने के बजाय समाधान की तरह देखें।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आगे बढ़ने की भूख तेज रहेगी। यही अंक 9 की असली ताकत है, लेकिन बिना साफ दिशा के यह ऊर्जा बिखर सकती है। ऑफिस में कोई काम आपकी उम्मीद से धीमा चले तो झुंझलाहट हो सकती है। मूलांक 3 मीटिंग, बातचीत और आइडिया रखने में मदद करेगा, इसलिए अपनी बात खुलकर रखें, मगर बातों से ज्यादा प्लान पर जोर दें। भाग्यांक 6 टीम, क्लाइंट या सीनियर के साथ संतुलन बनाकर चलने का संकेत देता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय लक्ष्य तय करने का है। एक साथ बहुत कुछ पकड़ने के बजाय विषय, चैप्टर या स्किल को हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मन बड़े काम के लिए तुरंत खर्च करने की तरफ जा सकता है। यहीं थोड़ी समझदारी जरूरी है। घर का छोटा खर्च भी इस समय आपको चुभ सकता है, क्योंकि आपका ध्यान किसी बड़े लक्ष्य पर है। फिर भी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज करने से बाद में उलझन बढ़ सकती है। जो जरूरी है और जो सिर्फ जोश में अच्छा लग रहा है, दोनों में फर्क करें। किसी सामान, सर्विस या पेमेंट की बात तय करते समय रकम साफ लिखकर रखना बेहतर रहेगा। सीमित साधनों में भी सही क्रम बनाकर चलेंगे तो राहत मिलेगी।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग में जल्द परिणाम पाने की बेचैनी दिख सकती है। इसका असर सिर भारी लगने, कंधों में कसाव या चेहरे पर गर्मी की तरह आ सकता है। बीच बीच में दो मिनट रुककर लंबी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। अगर काम लगातार बैठकर करना हो, तो थोड़ी देर खड़े होकर हाथ पैरों को ढीला करें। तीखा जवाब देने से पहले पानी पी लें। इससे भीतर की गर्मी कुछ शांत होगी।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी असीम ऊर्जा को अनुशासित दिशा देने और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने का है। आज आपका शुभ अंक 3 है एवं शुभ रंग लाल, मैरून और गुलाबी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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