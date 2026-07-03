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मूलांक 9 अंक ज्योतिष 3 जूलाई 2026: बातों से आज आपकी बढ़ेगी पहचान, करियर में मिल सकती है खुशखबरी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 9 Rashifal Prediction: 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज 3 जुलाई 2026 का राशिफल। आज बातों से आपकी पहचान बढ़ेगी और करियर में खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम, धन, स्वास्थ्य और सावधानियों पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और आज की सलाह जानिए।

मूलांक 9 अंक ज्योतिष 3 जूलाई 2026: बातों से आज आपकी बढ़ेगी पहचान, करियर में मिल सकती है खुशखबरी

Numerology Horoscope Today: 3 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वाले लोगों के लिए ऊर्जा और पहचान बनाने वाला रहेगा। मंगल का प्रभाव आपको आगे बढ़ने और बातों को दमदारी से रखने की ताकत देगा। मूलांक 3 की बातचीत वाली ऊर्जा और भाग्यांक 2 की साथ लेकर चलने की सीख आज आपको संतुलित बनाएगी। आज जोश सही दिशा में रहे, तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

मूलांक 9 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपकी बातों का असर अच्छा रहेगा, लेकिन लहजे को नरम रखना जरूरी होगा। मंगल की ऊर्जा आपको खुलकर बात करने की हिम्मत देगी। अगर कोई पुरानी गलतफहमी चली आ रही है, तो उसे सुलझाने का अच्छा मौका बन सकता है। जीवनसाथी या परिवार के सदस्य आपकी साफ नीयत को समझेंगे, बशर्ते आप हर बात को बहस में ना बदल दें। दोस्तों से बातचीत में भी अपनी जगह बनाएं, लेकिन दूसरों को भी सुनने का मौका दें। आज दिल की बात कहने के साथ-साथ दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखें तो रिश्ते और गहरे होंगे।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

कामकाज के क्षेत्र में आज आपकी मौजूदगी और बातचीत का असर दिखेगा। मीटिंग, चर्चा या प्रेजेंटेशन में आपकी बात नोटिस की जाएगी। मंगल आपको सक्रिय बनाएगा, इसलिए रुका हुआ काम आगे बढ़ाने की इच्छा रहेगी। अगर कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल रही है, तो उसे अच्छे से संभालने का मौका मिलेगा। मूलांक 3 की वजह से आइडिया साफ तरीके से रखने में आसानी होगी। भाग्यांक 2 बताता है कि अकेले चमकने से ज्यादा टीम के साथ काम करने में फायदा है। छात्रों को भी ग्रुप डिस्कशन या सवाल पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। आज अपनी बात रखकर करियर में अच्छी पहचान बना सकते हैं।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज कोई अच्छा मौका या समर्थन मिल सकता है। फिर भी नाम और तारीफ के जोश में कोई वादा तुरंत ना कर दें। किसी साझा खर्च या प्लान में अपनी सीमा साफ रखें। मंगल की तेजी कई बार जल्दबाजी करा देती है। अगर कोई काम या निवेश की बात चल रही है, तो शर्तें अच्छी तरह समझकर ही आगे बढ़ें। छोटी कमाई का रास्ता बातचीत या नेटवर्किंग से खुल सकता है। आज साफ हिसाब रखकर चलें, तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन गर्मी और बेचैनी भी बढ़ सकती है। मंगल के प्रभाव से जल्दी काम शुरू करने का मन रहेगा, इसलिए बीच-बीच में पानी पीते रहें और थोड़ा ठहराव रखें। गर्दन या कंधों में खिंचाव हो, तो कुछ देर गहरी सांस लेकर आराम करें। तेज प्रतिक्रिया देने से पहले मन को दो पल रोकने की आदत डालें। आज शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने से दिन बेहतर बीतेगा।

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कुल मिलाकर आज का दिन मूलांक 9 वालों के लिए पहचान बनाने और बातों से आगे बढ़ने वाला है। जोश को सही दिशा दें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: तारीफ मिलते ही जरूरत से बड़ा वादा न करें। दोस्त से बातचीत में अपनी बात थोपने से बचें। सहयोग मिल रहा हो तो भी शर्तें समझकर आगे बढ़ें।

आज की सलाह: आत्मविश्वास दिखाइए, पर हर बातचीत में जगह भी दीजिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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