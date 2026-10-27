मूलांक 9 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: काम में मिलेगी रफ्तार, अपनों के साथ से बनेगी बात
मूलांक 9 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
मन में इस समय काम जल्दी पूरा करने की बेचैनी रह सकती है, लेकिन साथ ही लोगों से जुड़ने की इच्छा भी बढ़ेगी। यही आपके लिए सबसे काम की बात है। 27 अक्टूबर 2026 का मूलांक 9 आपकी स्वाभाविक मंगल ऊर्जा को और तेज करता है, जबकि भाग्यांक 2 आपको सहयोग, सुनने और मिलकर चलने का रास्ता दिखाता है। इसलिए अकेले सब संभालने के बजाय सही लोगों के साथ कदम मिलाना बेहतर रहेगा। दोस्तों, सहकर्मियों या परिचितों से विचारों का अच्छा आदान प्रदान हो सकता है। जहां आप देते हैं, वहीं कुछ जरूरी मदद या सही सलाह वापस भी मिल सकती है। पहल आपकी ताकत है, पर इस बार तालमेल आपकी असली जीत बन सकता है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
दिल में अपनापन रहेगा, पर उसे सिर्फ काम या जिम्मेदारी के रूप में मत दिखाइए। मंगल आपको सीधा बनाता है, इसलिए बात साफ कहेंगे, पर भाग्यांक 2 याद दिलाता है कि नरमी भी जरूरी है। साथी से किसी छोटे प्लान, घर के काम या निजी फैसले पर मिलकर बात करना फायदेमंद रहेगा। पुराने दोस्त से बातचीत फिर से सहज हो सकती है। परिवार में भी यदि किसी को आपकी मदद चाहिए, तो पहले उसकी बात पूरी सुन लें। इस समय रिश्तों में बराबरी का भाव अच्छा असर डालेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में टीम के साथ चलने पर आपकी रफ्तार सही दिशा पा सकती है। मंगल के कारण आप लीड लेना चाहते हैं, और यह अच्छी बात है, पर हर जगह अकेले आगे बढ़ना जरूरी नहीं। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट, मीटिंग या साझा जिम्मेदारी में आपकी सक्रियता दिखेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन या किसी दोस्त के साथ रिवीजन करने से कठिन टॉपिक जल्दी समझ आ सकता है। बिजनेस वालों के लिए पार्टनर, स्टाफ या पुराने संपर्क से मिला सुझाव उपयोगी रह सकता है। जो बात मन में है, उसे साफ शब्दों में रखें। आधी जानकारी पर बहस करने से काम अटक सकता है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में लेनदेन संतुलित रखना जरूरी रहेगा। बैंक या पेमेंट से जुड़ा कोई काम हो, तो रकम, नाम और समय एक बार फिर देख लें। किसी के लिए पेमेंट करना या किसी से लेना देना हो, तो बात साफ रखें। मूलांक 9 आपको तेजी से निपटाने को कहेगा, पर भाग्यांक 2 बताता है कि पुष्टि करके चलना बेहतर है। साझा खर्च, ऑनलाइन ट्रांसफर या किसी बकाया की याद दिलाने में संकोच ना करें। साफ हिसाब आगे राहत देगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी, पर मन जल्दी भड़क भी सकता है। इसलिए दिन में दो तीन बार रुककर गहरी सांस लें और अपने कंधों व बाजुओं को ढीला करें। लगातार भागदौड़ के बीच पानी पीना और थोड़ी देर खुली हवा में चलना आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर चिड़चिड़ापन बढ़े, तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ मिनट का विराम लें। इससे शरीर और मन दोनों हल्के रहेंगे।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी असीम ऊर्जा को संयमित करते हुए अपनों के सहयोग से सफलता प्राप्त करने का है। आज आपका शुभ अंक 2 है तथा शुभ रंग लाल, मैरून और गुलाबी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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