मूलांक 9 राशिफल 2 नवंबर: अपनी बात मनवाने की जिद पड़ सकती है भारी, रिश्तों में रखें नरमी
मूलांक 9 राशिफल 2 नवंबर 2026: मंगल और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज अपनी बात मनवाने की जिद भारी पड़ सकती है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
दिन की चाल थोड़ी असहज लग सकती है। अपने ही काम और अपने ही लोगों के बीच कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि आपकी सोच बाकी लोगों से अलग चल रही है। अंक 9 पर मंगल का असर आपको सीधा, तेज और सक्रिय बनाता है, इसलिए ढीली बात या आधा मन आपको खटक सकता है। इसी वजह से भीतर हल्की खीझ भी उठ सकती है। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 माहौल को भावनात्मक बनाता है, जबकि भाग्यांक 5 दिन में बदलाव और बेचैनी बढ़ाता है। ऐसे में हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले यह देखिए कि सामने वाला आपकी बात समझ भी रहा है या नहीं। थोड़ी नरमी आपके असर को कम नहीं करेगी, बल्कि बात को सही जगह पहुंचाएगी।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपको यह लग सकता है कि आपकी भावना साफ है, फिर भी सामने वाला उसी तरह नहीं समझ रहा। यही जगह है जहां मंगल की सख्ती नरम करनी होगी। पार्टनर से बात करते समय अपनी नाराजगी को आदेश की तरह ना रखें। परिवार में भी किसी छोटी बात पर अलग राय बन सकती है। अगर किसी अपने का व्यवहार ठंडा लगे, तो उसे अनदेखी मानने से पहले एक सीधी बातचीत कर लें। आप पहल करेंगे तो दूरी कम हो सकती है। थोड़ा अपनापन दिखाना इस समय बहुत काम आएगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में अलग सोच आपकी ताकत भी है और चुनौती भी। ऑफिस की मीटिंग में आपके सुझाव दूसरों से हटकर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें रखने का तरीका बहुत मायने रखेगा। मंगल आपको आगे बोलने की हिम्मत देता है, पर बीच में किसी की बात काटना आपके पक्ष को कमजोर कर सकता है। पहले सुनिए, फिर अपने पॉइंट छोटे और साफ वाक्यों में रखिए। पढ़ाई करने वालों को भी यह महसूस हो सकता है कि उनकी तैयारी या तरीका बाकी लोगों से मेल नहीं खा रहा। घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी लय बनाए रखें। भाग्यांक 5 के कारण दिन में अचानक बदलाव या नई सूचना आ सकती है, इसलिए प्लान में थोड़ी लचक रखें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में असली दबाव खर्च से ज्यादा सोच के फर्क का हो सकता है। किसी चीज पर आपका नजरिया जरूरी और किसी दूसरे का गैरजरूरी हो सकता है। ऐसे में बहस के बजाय साफ कारण रखें। काम से जुड़े छोटे भुगतान, ऑफिस खर्च या साझा उपयोग की चीजों पर स्पष्टता रखें। मूलांक 2 भावनात्मक प्रतिक्रिया दिला सकता है, इसलिए पैसे की बात मन पर लेकर जवाब ना दें। लिखित हिसाब और सीधी बात आपको राहत दे सकती है।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
मन का असंतुलन शरीर में बेचैनी के रूप में दिख सकता है। सिर भारी लगना, चेहरे पर गर्मी या चाल में जल्दबाजी महसूस हो सकती है। मंगल प्रधान अंक 9 के लिए थोड़ी शारीरिक निकासी जरूरी रहती है। दस पंद्रह मिनट तेज चाल से चलना, सीढ़ियां धीरे चढ़ना या हल्का स्ट्रेच करना अच्छा रहेगा। मसालेदार चीजें कम रखें तो भीतर की गर्मी भी संभली रहेगी।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 9 के जातकों को यह सीख देता है कि हर परिस्थिति में केवल जिद से काम नहीं चलता, बल्कि कभी-कभी झुकना और दूसरों की सुनना भी जरूरी होता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
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मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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