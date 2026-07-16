मूलांक 9 अंकराशि 16 जुलाई:मंगल का बल तभी फायदा देता है जब दिशा साफ हो
mulank 9 horoscope:घर में भी छोटी बातों पर सहमति बनना आसान रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से मन में खींचतान थी, तो अब बात साफ करने का मौका मिल सकता है।
मंगल की तेज ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को अलग तरह से उभार सकती है। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके काम पर ध्यान भी देंगे। 16 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर से सोच समझकर चलने का संकेत दे रहा है, जबकि भाग्यांक 6 व्यवहार में नरमी और मेलजोल बढ़ाता है। इसलिए असर आपका मजबूत रहेगा, पर तरीका संतुलित रखना होगा। किसी मीटिंग, बातचीत या सामान्य मिलना जुलना में आपकी मौजूदगी नोटिस की जा सकती है। मंगल आपको आगे बढ़ाता है, बस प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 लव
रिश्तों में सहजता बढ़ सकती है और आपकी तरफ से पहल करना अच्छा असर छोड़ेगा। अगर आप अपने मन की बात सीधे लेकिन नरम ढंग से कहेंगे, तो सामने वाला उसे बेहतर समझ पाएगा। घर में शांति बनी रहे, इसके लिए हर बात को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। मंगल की आदत सीधी प्रतिक्रिया देने की होती है, पर इस दिन भाग्यांक 6 आपको अपनापन और संतुलन से काम लेने में मदद करेगा। प्रेम संबंध में सम्मान भरी बातचीत दूरी कम कर सकती है। परिवार में किसी छोटे काम को मिलकर करना भी जुड़ाव बढ़ाएगा।
मूलांक 9 करियर
कामकाज में आपकी सक्रियता और हिम्मत साफ दिखेगी। यह वह समय हो सकता है जब लोग आपको केवल मेहनती नहीं, असरदार भी मानें। ऑफिस में किसी काम की जिम्मेदारी सामने आए तो आप उसे संभाल सकते हैं, लेकिन हर जगह तुरंत कूद पड़ना जरूरी नहीं। मूलांक 7 कहता है कि कदम बढ़ाने से पहले पूरी जानकारी ले लें। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, मौखिक परीक्षा, टीम टास्क या प्रतियोगी माहौल में ठीक रह सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए लोगों से मिलना, अपनी बात रखना और पुराना संपर्क फिर से जोड़ना उपयोगी रहेगा। मंगल का बल तभी फायदा देता है जब दिशा साफ हो।
मूलांक 9 धन
पैसों के मामले में आत्मविश्वास रहेगा, पर जांच भी जरूरी होगी। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम, रकम और ऐप की एंट्री दोबारा देख लें। कई बार जल्दी में गलत नंबर या गलत विकल्प दब जाता है और बाद में झंझट बढ़ता है। मान सम्मान बढ़ने के साथ खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए दिखावे वाले भुगतान से बचना बेहतर रहेगा। अगर किसी को रकम भेजनी हो या कोई रिक्वेस्ट आए, तो पुष्टि करके ही आगे बढ़ें। छोटे लेन देन में सावधानी बड़ा फायदा दे सकती है।
मूलांक 9 हेल्थ
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर की चाल तेज होने से थकान देर से महसूस हो सकती है। सीढ़ियां, तेज चलना या लगातार खड़े रहना ज्यादा हो जाए तो पैरों और कमर में खिंचाव आ सकता है। मंगल प्रधान लोगों को बीच बीच में गति बदलना फायदा देता है। दो मिनट गहरी सांस लेकर बैठें। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। मसालेदार चीज ज्यादा लेने पर गर्मी बढ़ सकती है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम जांचे बिना आगे न बढ़ें। पहचान मिलने पर बातों में तीखापन न आने दें। हर जिम्मेदारी तुरंत अपने सिर पर न लें।
आज की सलाह: असर दिखाइए, पर हर कदम सोचकर ही बढ़ाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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