मूलांक 9 अंकराशि 18 जुलाई: रूटीन से बोर होकर आज ना करें ये गलती, पढ़ें आज का राशिफल
Mulank 9 Aaj Ka Ank Rashifal: 9, 18 या फिर 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। 18 जुलाई के दिन इन लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। यहां पढ़ें मूलांक 9 का पूरा राशिफल।
Mulank 9 Numerology Horoscope 18 July 2026, मूलांक 9 का अंक राशिफल 18 जुलाई: जिद में उठाया गया छोटा कदम भी बेवजह उलझन बना सकता है, इसलिए पहले अपने मन की बेचैनी को पहचानिए। भीतर एक खिंचाव रहेगा कि एक जैसे काम, लंबी औपचारिकता या धीमी चाल से बाहर निकला जाए। मंगल का असर आपको सक्रिय रखता है, इसलिए मन बैठे रहने के बजाय कुछ नया करने को कहेगा। यही ऊर्जा सही दिशा में गई तो रुका काम आगे बढ़ेगा। 18 जुलाई 2026 में मूलांक 9 की आग और भाग्यांक 8 की सख्ती साथ चल रही है। मतलब यह कि मन आजादी चाहेगा, पर हालात नियम भी याद दिलाएंगे। जैसे किसी दोस्त से बातचीत में अचानक मन करे कि सीधी बात बोल दूं, वैसे ही कई जगह प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। अपनी स्वतंत्रता की जरूरत समझिए, पर दरवाजा बंद करके नहीं, रास्ता साफ करके आगे बढ़िए।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में घुटन जैसी भावना हल्के रूप में उभर सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार कम है, बल्कि आपको थोड़ी अपनी जगह चाहिए। पार्टनर से बात करते समय यह साफ कहें कि आपको कुछ समय हल्के मन से बिताना है, न कि दूरी बनानी है। परिवार में भी अगर कोई बार बार एक ही बात दोहरा रहा हो, तो चिढ़कर जवाब देने से बात बिगड़ सकती है। मंगल सीधापन देता है, इसलिए आपकी बात असरदार होगी। बस शब्द थोड़े नरम रखें। दोस्ती में पुरानी बात खींचने के बजाय ताजा और साफ संवाद बेहतर रहेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में रूटीन से ऊब बढ़ सकती है। यही वजह है कि एक ही फाइल, एक ही टास्क या लंबी मीटिंग आपको भारी लग सकती है। फिर भी पूरा सिस्टम छोड़ने का मन बनाना ठीक नहीं रहेगा। जहां गति चाहिए, वहां आप सबसे आगे दिख सकते हैं। फील्ड वर्क, टारगेट, सेल्स, टेक्निकल काम, खेल, डिफेंस, मशीनरी या किसी तेज फैसले वाले क्षेत्र में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में विषय बदल बदलकर पढ़ना मदद देगा। भाग्यांक 8 संकेत देता है कि नियम तोड़कर नहीं, ढांचा बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। अपने बॉस, टीचर या क्लाइंट से सीधे और छोटे बिंदुओं में बात रखें। इससे आपकी ऊर्जा बिखरेगी नहीं।
मूलांक 9 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन कह सकता है कि कुछ अलग करें, कुछ तुरंत लें, या किसी उबाऊ जिम्मेदारी को टाल दें। यही जगह संभलने की है। स्वतंत्रता की चाह में ऐसा खर्च न करें जो बाद में बोझ लगे। अगर कोई भुगतान, फीस या जरूरी खरीद टल रही है, तो उसे टुकड़ों में प्लान करना बेहतर रहेगा। मंगल तुरंत कदम उठवाता है, लेकिन भाग्यांक 8 याद दिलाता है कि हिसाब में ढील आगे परेशानी बना सकती है। अपनी जेब देखकर फैसला लें। दिखावे से ज्यादा उपयोगिता पर ध्यान दें।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
बेचैनी शरीर में गरमी, माथे पर भारीपन या हाथ पैर में फुर्ती के साथ थकान की तरह महसूस हो सकती है। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना खल सकता है। बीच बीच में दो मिनट खड़े होकर कंधे और बाहों को घुमाइए। अगर मन भरा लगे, तो ठंडे पानी से हाथ मुंह धोना राहत दे सकता है। मसालेदार चीजें कम रखें। शाम में थोड़ी खुली हवा आपके लिए ठीक रहेगी।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: दोस्त की बात बीच में काटकर निष्कर्ष न बनाएं। रूटीन से ऊबकर काम अधूरा न छोड़ें। अचानक उत्साह में गैर जरूरी खरीद से बचें।
आज की सलाह: अपनी गति रखें, पर रास्ता तोड़कर नहीं बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र