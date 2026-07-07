मूलांक 9 राशिफल 7 जुलाई 2026: गुस्से पर रखें काबू, आज हिम्मत और समझदारी दिलाएगी बड़ी सफलता
Mulank 9 Horoscope Today: आज गुस्से पर काबू रखें, हिम्मत और समझदारी से बड़ी सफलता मिलेगी। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।
7 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए हिम्मत और समझदारी का मेल लेकर आया है। मन में एक शांत भरोसा लौट रहा है। मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय रखेगी, लेकिन मूलांक 7 सोच को गहराई दे रहा है और भाग्यांक 6 नरमी जोड़ रहा है। इससे आप बिना शोर के भी असरदार तरीके से काम कर पाएंगे। गुस्से पर काबू रखना आज सबसे जरूरी होगा, क्योंकि तेज प्रतिक्रिया कई अच्छे मौकों को खराब कर सकती है। सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल आपको आगे ले जाएगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। परिवार की छोटी-छोटी बातों में भी आपकी भूमिका अहम रह सकती है। अगर कोई मुद्दा उठे, तो बहस में पड़ने की बजाय शांति से बात को सुलझाएं। पार्टनर या करीबी लोगों की भावनाओं को ध्यान से सुनें और अपनी बात भी सम्मान के साथ रखें। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, जो समझदार और सकारात्मक हो। आज पुरानी दूरी या मनमुटाव को हल्का करने का अच्छा मौका है। नरम व्यवहार और छोटी-छोटी परवाह रिश्तों को नई मजबूती देगी।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर में आज आपका कॉन्फिडेंस साफ नजर आएगा। जहां दूसरे उलझ रहे हों, वहां आप पहल लेकर सही दिशा दिखा सकते हैं। मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय रखेगी, इसलिए रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का मन बनेगा। मूलांक 7 गहराई दे रहा है, इसलिए सिर्फ तेजी नहीं, सही तरीके से काम करना भी जरूरी रहेगा। टीम वर्क, मीटिंग या क्लाइंट से बातचीत में आपकी समझदारी काम आएगी। छात्रों के लिए लिखने, प्रेजेंटेशन देने या प्रतियोगिता वाले कामों में अच्छी पकड़ रहेगी। गुस्से या चिड़चिड़ेपन को काबू में रखें, तो आज का दिन करियर की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज स्थिति संभली हुई रहेगी, खासकर अगर आप जोश के साथ हिसाब भी रखें। आय के साथ-साथ साझेदारी या सहयोग से जुड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। मंगल कई बार तुरंत फैसला लेने को कहता है, इसलिए किसी भी खरीदारी, निवेश या पेमेंट से पहले पूरी डिटेल जांच लें। भाग्यांक 6 सुविधा और अच्छी चीजों की तरफ खींच सकता है, इसलिए जरूरत और चाहत के बीच फर्क जरूर रखें। छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सावधानी और समझदारी से आज का दिन वित्तीय रूप से अच्छा रहेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज रिश्तों में भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने का दिन है। अगर कोई पुरानी बात मन में खटक रही है तो उसे शांति से साझा करें। पार्टनर के साथ समय बिताने और उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का खयाल रखने से प्यार गहरा होगा। गुस्से या तेज प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि आज छोटी बात भी बड़ा असर छोड़ सकती है। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उनकी सोच को समझता हो। परिवार और दोस्तों के साथ नरम व्यवहार रखने से रिश्तों में नई गर्माहट आएगी। आज समझदारी और हिम्मत दोनों से प्यार की दिशा बेहतर हो सकती है।
कुल मिलाकर आज का दिन गुस्से पर काबू रखकर सही दिशा में ताकत लगाने वाला है। हिम्मत और समझदारी से काम करें तो बड़ी सफलता मिलेगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: घर की बात को बहस का रूप न दें। साझेदारी में अधूरी बात आगे परेशानी दे सकती है। अपनी तेज प्रतिक्रिया से नरम माहौल खराब न करें।
आज की सलाह: उत्साह को सलीके से चलाइए, काम और रिश्ते दोनों संभलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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