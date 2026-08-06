मूलांक 9 अंकराशि 6 अगस्त: मंगल की ऊर्जा तुरंत कदम उठाती है, पर पैसों में हिसाब जरूरी है
mulank 9 horoscope: अगर मन भरा हुआ हो, तो लंबी बहस के बजाय दो साफ वाक्य ज्यादा असर करेंगे।मूलांक 6 और भाग्यांक 6 सहयोग का माहौल बनाते हैं, इसलिए समझाकर करवाया काम ज्यादा टिकेगा।
दिन का माहौल थोड़ा मुलायम है, लेकिन आपके भीतर की हलचल तेज रह सकती है। अंक 9 पर मंगल का असर आपको सीधा, गहरा और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला बनाता है। इसी वजह से मन में उठी पसंद, लगाव या उम्मीद बहुत मजबूत महसूस हो सकती है। बात अच्छी लगे तो दिल पूरा खुल जाएगा, और छोटी अनदेखी भी ज्यादा चुभ सकती है। अपने भाव छिपाने के बजाय उन्हें ठीक शब्द देना बेहतर रहेगा। लिखकर सोचें, फिर बोलें। 6 अगस्त 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 रिश्तों, सलीके और अपनापन बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नरमी आपके लिए कमजोरी नहीं, सही रणनीति साबित हो सकती है।
मूलांक 9 लव
दिल इस समय जल्दी जुड़ता भी है और जल्दी आहत भी हो सकता है। अगर साथी की बात, जवाब का ढंग या दूरी आपको खले, तो तुरंत नतीजा न निकालें। मंगल प्रेम में गहराई और तात्कालिकता देता है, इसलिए आपको लग सकता है कि सामने वाला अभी समझे। पर रिश्तों में थोड़ी जगह देना भी जरूरी होता है। परिवार में भी किसी की ठंडी प्रतिक्रिया को बेरुखी न मानें। खुलकर, पर शांत ढंग से बात रखें।
मूलांक 9 करियर
कामकाज में आपका जोश बना रहेगा, पर मन बार बार निजी भावनाओं की तरफ जा सकता है। ऐसे में टेबल पर साफ लिस्ट रखें और एक समय में एक ही काम लें। ऑफिस में किसी मेल, मैसेज या मीटिंग की टोन को जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत न लें। मंगल आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है। पढ़ाई करने वालों के लिए रटने से ज्यादा लिखकर याद करना बेहतर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में दबाव बनाने के बजाय छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे एक चैप्टर, दस सवाल या बीस मिनट रिवीजन।
मूलांक 9 धन
भावुक होकर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। किसी को खुश करने, मन मनाने या अपने मूड को ठीक करने के लिए अचानक खरीदारी करने का मन हो सकता है। यहां थोड़ा ठहरना ठीक रहेगा। मंगल की ऊर्जा तुरंत कदम उठाती है, पर पैसों में हिसाब जरूरी है। छोटी रकम भी जोड़कर देखें। अगर किसी को उधार, एडवांस या मदद देनी हो, तो समय और तरीका साफ कर लें। दिखावे से ज्यादा उपयोग पर ध्यान देंगे तो संतुलन बना रहेगा।
मूलांक 9 हेल्थ
भावनात्मक उतार चढ़ाव का असर शरीर पर गर्मी, बेचैनी या सिर भारी लगने के रूप में दिख सकता है। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। मसालेदार चीजें कम लें तो आराम मिल सकता है। अगर मन बहुत भरा लगे, तो तेज चाल से दस मिनट चलना या सीढ़ियां चढ़ना मदद करेगा। मंगल की ऊर्जा को चलन चाहिए, नहीं तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: बच्चों की पढ़ाई की बात को अपनी भावनाओं से न जोड़ें। एक ठंडे जवाब पर रिश्ते का फैसला न करें। मन ठीक करने के लिए तुरंत खरीदारी करने से बचें।
आज की सलाह: दिल से बोलें, पर पहले शब्दों को थोड़ा ठंडा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र